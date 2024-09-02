Yandex Cloud глазами инженера VMware

Платформа виртуализации VMware vCloud Suite — популярное решение для создания частных облаков. Миграция из такой системы в публичное облако — сложный инженерный проект из‑за разницы между платформами и зависимости информационной инфраструктуры от VMware.

Статья поможет инженерам, имеющим опыт работы с VMware, разобраться в архитектурных сходствах и различиях платформ VMware vCloud Suite и Yandex Cloud.

Что делать, если нет возможности работать с VMware Что делать, если нет возможности работать с VMware

Продукты и инструменты VMware vCloud Suite используют для решения задач, связанных с серверной виртуализацией. Но сложности с приобретением новых подписок и обновлением ПО заставляют бизнес искать альтернативы. В частности переходить на локальные решения или облачную платформу.

Для IT‑специалистов, которые отвечают за внедрение и управление средами VMware, публичное облако часто остаётся «чёрным ящиком» — его архитектура, модель отказоустойчивости, подходы к обеспечению безопасности и разграничение прав доступа требуют подробного изучения.

Чтобы разобраться, как облако поможет решить инфраструктурные задачи, изучим технологии, инструменты и принципы работы Yandex Cloud по сравнению с Vmware vCloud Suite.

Рассмотрим следующие ключевые аспекты платформ Yandex Cloud и VMware vCloud Suite:

ресурсная модель и роли;

вычислительная инфраструктура;

организация отказоустойчивости;

хранение данных;

сетевая архитектура;

инструменты управления, мониторинга и биллинга.

О ресурсной модели и роли О ресурсной модели и роли

В мультитенантной архитектуре (multi‑tenancy) одно программное обеспечение обслуживает нескольких клиентов (тенантов), обеспечивая каждому изолированную среду для данных и настроек.

Решение для создания виртуальных центров обработки данных на базе физической инфраструктуры.

Система управления учётными записями и доступом в сетях с Windows.

Стандарт для обмена аутентификационной и авторизационной информацией между системами, который позволяет пользователям входить в разные приложения или системы, используя одни и те же учётные данные.

VMware использует мультитенантный подход в vCloud Director, который служит основой для предоставления облачных услуг.

Каждый заказчик платформы VMware vCloud Suite получает изолированный контейнер ресурсов в рамках логических границ безопасности. При этом vCloud Director выступает в роли абстрактного слоя, скрывающего уровень кластеров физических серверов VMware ESXi и дата‑центры, в которых они размещены.

В vCloud Director есть встроенная система управления пользователями (Identity Provider) с собственными ролями и правами доступа, которая позволяет интегрироваться с Active Directory через стандарт SAML. Это помогает организовать единый вход (SSO), где инициатором аутентификации выступает сам сервис.