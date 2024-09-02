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Yandex Cloud глазами инженера VMware

Рассказываем о сходствах и различиях Yandex Cloud и VMware vCloud Suite, их ресурсных и организационных моделях, а также подходах к отказоустойчивости. Статья будет полезна опытным специалистам, выбирающим решение для своих задач.

2 сентября 2024 г.
20 минут чтения

Платформа виртуализации VMware vCloud Suite — популярное решение для создания частных облаков. Миграция из такой системы в публичное облако — сложный инженерный проект из‑за разницы между платформами и зависимости информационной инфраструктуры от VMware.

Статья поможет инженерам, имеющим опыт работы с VMware, разобраться в архитектурных сходствах и различиях платформ VMware vCloud Suite и Yandex Cloud.

Что делать, если нет возможности работать с VMware

Продукты и инструменты VMware vCloud Suite используют для решения задач, связанных с серверной виртуализацией. Но сложности с приобретением новых подписок и обновлением ПО заставляют бизнес искать альтернативы. В частности переходить на локальные решения или облачную платформу.

Для IT‑специалистов, которые отвечают за внедрение и управление средами VMware, публичное облако часто остаётся «чёрным ящиком» — его архитектура, модель отказоустойчивости, подходы к обеспечению безопасности и разграничение прав доступа требуют подробного изучения.

Чтобы разобраться, как облако поможет решить инфраструктурные задачи, изучим технологии, инструменты и принципы работы Yandex Cloud по сравнению с Vmware vCloud Suite.

Рассмотрим следующие ключевые аспекты платформ Yandex Cloud и VMware vCloud Suite:

  • ресурсная модель и роли;

  • вычислительная инфраструктура;

  • организация отказоустойчивости;

  • хранение данных;

  • сетевая архитектура;

  • инструменты управления, мониторинга и биллинга.

О ресурсной модели и роли

VMware использует мультитенантный подход в vCloud Director, который служит основой для предоставления облачных услуг.

Каждый заказчик платформы VMware vCloud Suite получает изолированный контейнер ресурсов в рамках логических границ безопасности. При этом vCloud Director выступает в роли абстрактного слоя, скрывающего уровень кластеров физических серверов VMware ESXi и дата‑центры, в которых они размещены.

В vCloud Director есть встроенная система управления пользователями (Identity Provider) с собственными ролями и правами доступа, которая позволяет интегрироваться с Active Directory через стандарт SAML. Это помогает организовать единый вход (SSO), где инициатором аутентификации выступает сам сервис.

Архитектура платформы VMware

При создании ресурса в Yandex Cloud, будь то виртуальная машина, диск или сеть, пользователь указывает каталог для хранения, который обязательно привязан к конкретному облаку. Все облака принадлежат изолированным друг от друга организациям, поэтому взаимодействие между ресурсами пользователей через средства Yandex Cloud исключены.

Архитектура платформы Yandex Cloud, ресурсная модель. Каталоги имеют плоскую структуру, поэтому их вложенность не поддерживается

Сравнение ресурсных и ролевых моделей VMware и Yandex Cloud

Ресурсная модель

VMware

Yandex Cloud

Название ресурса

Назначение

Название ресурса

Назначение

Organizations

Группа пользователей и ресурсов для управления

Корневой контейнер для администрирования пользователей, групп, федераций удостоверений и вычислительных ресурсов

Организация

Управление пользователями и сервисами

Как и Organizations в VMware, является корневым контейнером для управления субъектами, каталогами и сервисами

Virtual Datacenters (VDC)

Виртуальное пространство для размещения систем

Изолированная среда, где пользователь может выделять ресурсы, разворачивать, хранить и эксплуатировать системы. Структурно VDC — дочерний контейнер в организации. Один VDC равен соответствующему инстансу vCenter Server

Облако (Cloud)

Виртуальное пространство для хранения и работы систем

Ближайший аналог VDC в Yandex Cloud. Это дочерний контейнер относительно организации

Organization Networks

Сеть для связи ресурсов внутри организации

Сеть доступна только определённой организации и всем её приложениям. При необходимости сети можно делать публичными

Virtual Private Cloud

Изолированная сеть для ресурсов внутри компании

Сеть создаётся в конкретной организации на уровне каталогов

vApp

Контейнер для запуска нескольких связанных приложений

Дочерний от VDC контейнер, содержащий одну или несколько виртуальных машин, работающих вместе как единый стек взаимосвязанных приложений

Каталог (Folder)

Группа виртуальных машин или сервисов

Ближайший аналог контейнера.

Также для управления порядком запуска группы виртуальных машин в Yandex Cloud есть сервис Instance Group, но такое сравнение справедливо только в контексте управления логикой запуска виртуальной машины

Ролевая модель

VMware

Yandex Cloud

Названия ролей

Назначение

Названия ролей

Назначение

Organization Administrator, Catalog Author, Console Access Only, Defer to Identity Provider, vApp Author, vApp User, Kubernetes Cluster Author

  • Organization Administrator: управляет всей организацией, а именно пользователями, группами и ресурсами

  • Catalog Author: создаёт и управляет каталогами, которые содержат шаблоны для развёртывания виртуальных машин

  • Console Access Only: может подключаться к виртуальным машинам через консоль, но не управлять ими

  • Defer to Identity Provider: роль для интеграции с внешними системами аутентификации, например с Active Directory

  • vApp Author: создаёт и управляет vApp — контейнерами с виртуальными машинами

  • vApp User: использует vApp‑контейнеры, но не может создавать их или изменять

  • Kubernetes Cluster Author: управляет и настраивает кластеры Kubernetes®

Примитивные роли (admin, editor, viewer и auditor). Сервисные роли (service.resources.role)

Примитивные роли (admin, editor, viewer и auditor):

  • admin: полный доступ ко всем ресурсам, включая управление ролями и политиками

  • editor: может изменять ресурсы, но не управлять ролями

  • viewer: может только просматривать ресурсы, но не изменять их

  • auditor: следит за действиями в системе, но не может изменять ресурсы

Сервисные роли (service.resources.role): роли для автоматизации задач и управления сервисами (например, запуск виртуальных машин, управление сетью)

Описание ресурсно‑ролевой модели — в нашей документации.

О вычислительной инфраструктуре

Сравнивая стек вычислительной инфраструктуры у vCloud Director и Yandex Cloud, можно найти множество технологических и функциональных сходств.

Обе платформы используют гипервизоры типа 1+ собственной разработки: у VMware это ESXi, а в Yandex Cloud — гипервизор на базе QEMU/KVM с лицензией GPL v2. Подход к работе гипервизоров схож на обеих платформах. Например, обе поддерживают живую миграцию, позволяющую переносить виртуальные машины не останавливая их. Но в VMware есть Memory Ballooning для оптимизации памяти, чего нет в Yandex Cloud.

Для управления виртуальными машинами в VMware нужно установить VMware Tools. В Yandex Cloud доступно множество инструментов, и пользователь сам выбирает, какое ПО использовать для интеграции. Консольное подключение к виртуальным машинам VMware происходит через web‑интерфейс или приложение VMware Remote Console (VMRC), а в Yandex Cloud — через серийную консоль.

Обе платформы поддерживают подход «Инфраструктура как код» (IaC) с использованием Terraform и CrossPlane. Но у VMware используется синхронное API, а у Yandex Cloud — асинхронное, что позволяет развёртывать ресурсы параллельно, не дожидаясь завершения операций с текущим объектом.

Сравнение элементов вычислительной инфраструктуры

VMware

Yandex Cloud

Гипервизор

Гипервизор первого типа ESXi:

  • не требует ОС

  • выполняет распределение вычислительных ресурсов сервера и операции ввода‑вывода

Гибридный гипервизор QEMU/KVM используется для эмуляции аппаратного обеспечения различных платформ и распространяется по лицензии GPL v2

Переподписка по ядрам

Управлять переподпиской можно через настройки политик самого хоста как в рамках кластера, так и на уровне одного физического ядра с помощью изменения параметров MaxVCPUsPerCore и MaxVCPUsPerCluster. Допускается переподписка в соотношении 1:10

Управление переподпиской по vCPU доступно для ВМ с конфигурацией до 4 ядер включительно. По умолчанию для таких ВМ предоставляется переподписка 1:1

Переподписка по памяти

Применяется сложная система аллокации памяти, использующая понятия лимита (Limit) и механизм Memory Ballooning

Работает без переподписки и Memory Ballooning

Живая миграция виртуальных машин

vMotion в vSphere позволяет быстро мигрировать рабочие нагрузки с одного сервера на другой без простоев. Настройка правил Affinity и Anti‑Affinity поддерживает живую миграцию по отдельным хостам, что усложняет администрирование

Механизм динамической миграции позволяет перемещать запущенные виртуальные машины между физическими серверами без их остановки, перезагрузки и изменения параметров. Время паузы — менее 10 секунд

Топология NUMA

Позволяет гостевой ОС сообщать виртуальным машинам топологию NUMA для широких машин

Аналог vNUMA отсутствует. При создании и редактировании виртуальных машин используются статически заданные конфигурации CPU и RAM

Компоненты интеграции

VMware Tools — набор драйверов синтетических устройств и служб для гостевых операционных систем. PowerCLI — инструмент для автоматизации и управления VMware через командную строку

Компоненты интеграции опциональны, из них доступны: Yandex Unified Agent, агент сброса пароля администратора Windows, Yandex Cloud Backup Agent и OSLogin

Консольное подключение к ВМ

Доступ к консоли возможен через web‑интерфейс или приложение VMware Remote Console (VMRC)

Только серийная консоль для локального доступа к ВМ. Для Windows это Special Administration Console через порт COM2

Инфраструктура как код (IaC)

Terraform и CrossPlane. CrossPlane работает на базе VMware Tanzu Application Platform — контейнерной оркестрации поверх ESXi. Используется синхронное API.

Terraform и CrossPlane с асинхронным API

Более подробная информация — в документации.

Подборка полезных статей из документации про стек

Об отказоустойчивости и аварийном восстановлении

Обе платформы — VMware и Yandex Cloud — обеспечивают высокую доступность (High Availability, HA), что гарантирует надёжность работы и защиту от единичных предсказуемых сбоев. Они отслеживают состояние компонентов, обнаруживают отказы и автоматически перезапускают ресурсы на резервных узлах, обеспечивая непрерывность работы.

В случае отказа одного из серверов виртуализации размещённые на нём виртуальные машины перезапустятся на другом аналогичном оборудовании. Время недоступности при этом будет примерно равно времени перезагрузки виртуальных машин. Механизм HA предполагает наличие общего хранилища данных, пула вычислительных ресурсов и оркестратора, который определяет, на каком из узлов кластера нужно запустить виртуальные машины.

vCloud Director и Yandex Cloud обеспечивают высокий уровень отказоустойчивости и схожи по архитектуре. Но Yandex Cloud в отличие от VMware не требует дополнительных модулей или настроек для использования реплицирования.

Сравнение возможностей отказоустойчивости и аварийного восстановления

VMware

Yandex Cloud

Datastore — это общее хранилище для кластера, расположенное в сети хранения данных или в общем файловом хранилище, доступное для всех узлов кластера

Сетевое и серверное оборудование размещается в трёх распределённых дата‑центрах (зонах доступности), на которых работает базовая инфраструктура платформы: виртуальные сети, машины и сетевые блочные хранилища

Узлы кластера — это гипервизоры ESXi, управляемые планировщиком vSphere vCenter

Каждая зона изолирована от аппаратных и программных сбоев в других зонах доступности

Независимый кластер vSphere использует отдельные ресурсы хранения для datastore

Нагрузку распределяет планировщик. Он определяет, на каком из тысяч облачных хостов запустить нагрузку или куда её перенести в случае сбоя

Резервный ЦОД полностью независим

Есть возможность контролировать уровень отказоустойчивости оборудования, объединяя виртуальные машины в группы размещения

Синхронизация данных между хранилищами datastore происходит на уровне систем хранения и обычно в асинхронном режиме

Снимки дисков позволяют восстановить данные в случае сбоя

Оркестраторы — Veeam DR или vCloud Availability

Диски виртуальных машин создаются и работают в подсистеме Network Block Storage (NBS), обеспечивающей работу распределённой системы хранения данных (СХД) внутри зоны доступности

Возможен «растянутый» metro‑кластер с синхронной репликацией данных между площадками на уровне СХД

Об отказоустойчивости Yandex Cloud, зонах доступности и сравнительной характеристике — в документации.

О дисках и сетевом хранилище

У платформы VMware диски виртуальных машин представлены в виде файлов различных форматов: VMDK, VHD или RAW. Они могут находиться в любом совместимом хранилище: на локальных дисках, в сетях хранения, в файловых хранилищах и в программно‑определяемой СХД VSAN.

VSAN — программно‑распределённая система хранения данных на базе стандартного или гиперконвергентного серверного оборудования. Это отдельный продукт VMware, который требует лицензирования и квалифицированной поддержки.

Yandex Cloud использует программную СХД Network Block Store (NBS). Это служба сетевых дисков для виртуальных машин, которую можно концептуально сравнить с VSAN. Виртуальный диск ВМ состоит из блоков размещения, каждый из которых представляет собой область на физических дисках. Специальные механизмы защиты, репликации и троттлинга предотвращают ситуацию, когда высокая нагрузка на один клиентский диск начинает снижать производительность других дисков на том же хосте.

Также отличаются механизмы создания снимков дисков и копий данных: VMware не создаёт полную копию данных диска виртуальной машины, а лишь перенаправляет новые записи в отдельный файл (COW). В Yandex Cloud снимок представляет собой копию файловой системы диска на определённый момент времени, которая хранится в безопасном масштабируемом хранилище Yandex Object Storage.

Сравнение дисковых подсистем

VMware

Yandex Cloud

Управление производительностью дисков

Для обеспечения минимальной производительности отдельных хранилищ datastore используются различные механизмы, такие как storage QoS. Если один из клиентов VMware сильно нагружает дисковую подсистему, его данные могут быть перенесены в отдельное хранилище datastore с выделенным контроллером и дисками СХД

Гибкое управление нагрузкой на диски исключает влияние на производительность соседних дисков, когда нагрузка на диск виртуальной машины одного клиента снижает производительность диска ВМ другого клиента на том же хосте. Параметры троттлинга зависят от типа и размера дисков: чем больше блоков размещения выделено диску, тем выше его производительность. Подробности об уровне производительности дисков можно найти в документации

Снимки дисков

VMware не обеспечивает полную копию данных, а лишь перенаправляет новые записи в отдельный файл (COW), который сохраняет исходные данные и позволяет откатиться к ним при необходимости. Снимок создаётся мгновенно и не занимает место в СХД. VMware также предоставляет специализированное API (VAAI) для работы с СХД, которое поддерживает создание снимков на аппаратном уровне

Снимок диска в Yandex Cloud представляет собой копию файловой системы на определённый момент времени. После создания снимок сохраняется в Yandex Object Storage, что делает его открытым в любой зоне доступности. Снимок не привязан к исходному диску и может использоваться независимо

Резервное копирование

Целостность данных и управление резервными копиями выполняют системы резервного копирования (СРК), которые работают поверх технологий виртуализации, таких как снимки VMware. Для корректной записи данных в файловой системе ВМ используется специальное ПО (агент). VMware не рекомендует использовать снимки дисков вместо резервных копий, так как они связаны с диском ВМ и не обеспечивают полную целостность данных

Yandex Cloud предоставляет встроенные возможности для хранения данных:

  • Yandex Object Storage — репликация данных, версионирование, блокировка объектов (object lock)

  • Yandex Managed Databases — группа сервисов управляемых баз данных с механизмами резервного копирования, нативными для каждой СУБД

  • Yandex Cloud Backup — сервис для создания резервных копий, управляемый с помощью политик, которые определяют расписание и типы копий: полные и инкрементальные

  • Compute Cloud — поддерживает копирование и восстановление виртуальных машин с популярными операционными системами

Ещё больше подробностей про хранение данных в Yandex Cloud — в сравнительной таблице.

О сетевой архитектуре

VMware и Yandex Cloud используют собственные сетевые архитектуры. Сеть NSX‑T, применяемую в VMware, можно изучить в дизайн‑гайде, а устройство сети Yandex Cloud описано в документации.

У обеих платформ сеть разделена на три уровня: Data Plane, Control Plane и Management Plane. Data Plane похож у обеих систем, поскольку содержит компоненты на уровне гипервизора и соединительные элементы: NSX‑T Edge в VMware и Cloud Gateway в Yandex Cloud.

В VMware уровни Control Plane и Management Plane NSX‑T размещены в узлах кластера NSX‑T Manager, тогда как в Yandex Cloud они реализованы в разных узлах. При этом кластер контроллеров в Yandex Cloud может включать более трёх нод, что отличает его от NSX‑T.

В NSX‑T для оверлейной инкапсуляции используют протокол GENEVE, а в Yandex Cloud — MPLSoverUDP. В VMware NSX транспортные зоны (TZ) определяют границы сетевых сегментов, таких как VLAN и программные оверлеи, в то время как в Yandex Cloud аналог NSX‑T на уровне SDN — это облачная зона доступности (AZ).

Сравнение сетевой архитектуры

VMware

Yandex Cloud

Сетевая архитектура VMware NSX‑T состоит из трёх уровней:

  1. Data Plane: отвечает за пересылку пакетов данных между устройствами в сети

  2. Control Plane: управляет протоколами сетевой маршрутизации, обеспечивая связь между устройствами

  3. Management Plane: отвечает за управление и мониторинг работы сети

Сеть в Yandex Cloud условно делится на две основные части:

Сервисы виртуальной сети Virtual Private Cloud (VPC) предоставляют пользователям IP‑связь между облачными ресурсами и доступ к интернету. Сетевая архитектура Yandex Cloud также состоит из трёх уровней, как и в VMware: Data Plane, Control Plane, Management Plane

Data Plane

В VMware на уровне Data Plane есть распределённые компоненты, работающие на уровне гипервизора каждого хоста, и сосредоточенные — шлюзы, которые обеспечивают стыковку виртуальной сети с внешними сетями (NSX‑T Edge)

В Yandex Cloud есть компоненты vRouter внутри каждого гипервизора, которые занимаются маршрутизацией и обработкой сетевых пакетов. Также присутствуют компоненты Cloud Gateway, которые соединяют SDN-облака с внешними сетями

Control Plane и Management Plane

В VMware NSX‑T-уровни Control Plane и Management Plane размещены в узлах кластера NSX‑T Manager, состоящего из трёх узлов. В каждом из этих узлов запускаются процессы, отвечающие за control и management plane, а все переменные состояния системы сохраняются в базе данных CorfuDB

В Yandex Cloud уровни Control Plane и Management Plane реализованы в разных узлах в отличие от NSX‑T. Кластер контроллеров может включать более трёх нод. Над уровнем Management Plane расположен CMP (Cloud Management Platform) — уровень облачной оркестрации, который позволяет создать частное облако на базе программно‑определяемой зоны доступности

Технологии оверлейной инкапсуляции и обеспечения связности системных компонентов

В NSX‑T используется инкапсуляция GENEVE, которая позволяет обеспечить гранулярную балансировку сетевого трафика на транспортном уровне

В Yandex Cloud используется инкапсуляция MPLSoverUDP, которая позволяет обеспечить гранулярную балансировку сетевого трафика на транспортном уровне

Транспортные зоны и узлы

Транспортные зоны VMware NSX (TZ) определяют границы работы сетевых сегментов, таких как VLAN и программные оверлеи. Транспортная зона может охватывать несколько типов кластеров vSphere, включая вычислительные кластеры и кластеры Edge, которые используются в качестве сервисных узлов и для стыковки с внешними сетями

В Yandex Cloud на уровне SDN аналогом транспортной зоны оверлейного типа в NSX‑T может быть облачная зона доступности (AZ). Транспортной зоны типа VLAN в Yandex Cloud нет, так как все хосты, включая выделенные (dedicated), уже виртуализованы. Для подключения облачных нагрузок используются оверлейные сегменты. Логический коммутатор, созданный в транспортной зоне (TZ), работает на всех узлах виртуализированной инфраструктуры, которые добавлены в эту TZ как транспортные ноды. Аналогично связанный с логическими коммутаторами распределённый логический маршрутизатор (LR) создаёт экземпляр в каждом узле виртуализации, прикреплённом к данной транспортной зоне

Подробная сравнительная таблица — в документации.

В базовых компонентах сетевой архитектуры платформ vCloud Director и Yandex Cloud также есть сходства и различия.

Виртуальный коммутатор на обеих платформах работает в ядре гипервизора. Но, в отличие от Yandex Cloud, VMware поддерживает multicast (L2/L3) и протоколы VRRP/HSRP.

Сервисная нода VMware устроена сложнее, имеет встроенный коммутатор. Помимо маршрутизации она поддерживает NAT, VPN, FireWall, базовую балансировку нагрузки и DHCP‑сервер.

В пограничных нодах Cloud Gateway в Yandex Cloud коммутатора нет, поэтому NAT реализуется на хосте — с использованием сервиса egress NAT GW — или на дополнительной пользовательской ВМ.

Обе платформы предоставляют функции сетевой балансировки через дополнительные сервисы, решают задачи микросегментации и поддерживают мультитенантность для изолированного доступа пользователей.

Yandex Cloud разделяет балансировку на уровнях L4 (NLB) и L7 (ALB), в то время как у VMware такого разграничения нет.

Кроме того, Yandex Cloud диагностирует сетевые проблемы пользователей и помогает поддерживать IaaS‑инфраструктуру, тогда как VMware оставляет эту задачу на усмотрение пользователей.

Сравнение базовых элементов и компонентов сетевой архитектуры платформ

VMware

Yandex Cloud

Виртуальный коммутатор

Виртуальный коммутатор работает в ядре каждого гипервизора и предоставляет виртуальные порты для подключения виртуальных машин к сетевой инфраструктуре через физические интерфейсы хоста. Трафик между портами в одном сабнете не маршрутизируется. Поддерживаются multicast (L2/L3) и протоколы VRRP/HSRP

vRouter (виртуальный маршрутизатор) работает в ядре гипервизора каждого хоста и выполняет схожие функции, используя инкапсуляцию MPLSoverUDP. Он обеспечивает маршрутизацию между всеми виртуальными портами, даже если они находятся в одном сабнете. Но vRouter не поддерживает протоколы VRRP/HSRP и multicast (L2/L3)

Распределённый маршрутизатор внутри SDN‑фабрик

Все хосты фабрики NSX‑T сначала инициализируются как транспортные ноды, на которые устанавливаются программные компоненты для настройки и мониторинга. Для распределённой маршрутизации трафика используется логический маршрутизатор (LR), состоящий из двух компонентов:

  • Tier1‑GW: отвечает за тенантную составляющую

  • Tier0‑GW: выполняет межтенантные функции (провайдерская часть)

Каждый из компонентов Tier1‑GW и Tier0‑GW состоит из двух частей:

  • DR (distributed router) — распределённый маршрутизатор, работающий на всех транспортных нодах внутри транспортной зоны

  • SR (service router) — сервисная часть, которая располагается только на Edge‑нодах (виртуальных или bare metal) выбранной транспортной зоны

Аналог DR‑компоненты Tier0‑GW/Tier1‑GW в NSX‑T — это маршрутизирующий модуль vRouter, который работает на всех хостах облака. Пограничные шлюзы реализованы в виде выделенных виртуальных машин, которые не содержат распределённого маршрутизатора. Таким образом, архитектура SDN Yandex Cloud больше напоминает архитектуру NSX‑v for vSphere

Сервисные ноды

Внутри виртуальной машины NSX‑T Edge находится собственный виртуальный коммутатор с аплинками и внутренними портами. Edge‑нода выполняет не только маршрутизацию трафика, но и сервисные функции: NAT, VPN, FireWall, базовую балансировку нагрузки и DHCP‑сервера. NAT в NSX‑T реализуется внутри SR‑компоненты Tier0‑GW или Tier1‑GW на Edge‑ноде (виртуальной машине или bare metal)

Пограничные ноды Cloud Gateway — это выделенные виртуальные машины без встроенного виртуального коммутатора. NAT реализуется непосредственно в гипервизоре хоста, где размещена виртуальная машина с присвоенным «белым» IP‑адресом. Внутри хоста работает распределённый NAT по схеме 1‑to‑1. Кроме того, NAT можно централизовать, развернув сервис egress NAT GW (для доступа из облака) или выделенную пользовательскую виртуальную машину с функцией NAT

Балансировка нагрузки

В NSX‑T для балансировки нагрузки можно использовать либо встроенный L7‑балансировщик, либо VMware NSX Advanced Load Balancer (AVI)

В Yandex Cloud можно использовать сервис сетевой балансировки Yandex Network Load Balancer и сервис балансировки на уровне приложения Yandex Application Load Balancer

Безопасность и микросегментация

В NSX‑T таких встроенных инструментов нет. Для решения задач микросегментации и защиты от внутренних атак в NSX‑T существует набор средств NSX‑T Security. Он включает NSX‑T DFW, который обеспечивает фильтрацию на уровне приложений (ALG) и L7, а также распределённую систему обнаружения вторжений (distributed IDS) и средства предотвращения вредоносного ПО (Malware prevention)

В Yandex Cloud есть средства защиты от DDoS‑атак. Security Group обеспечивает фильтрацию трафика L4 stateful на уровне гипервизора. У каждого сетевого интерфейса виртуальной машины в облаке может быть свой L4‑firewall. Аналогов Distributed IDS и Malware Protection сейчас нет, но есть возможность подключения дополнительного ПО из маркетплейса

Сетевая диагностика

В NSX‑T можно использовать встроенный инструмент Traceflow, который не только проверяет целостность виртуальных каналов, но и проводит комплексную диагностику data plane с помощью кастомного сетевого пакета

Диагностика сетевых проблем в облаке остаётся на стороне команды Yandex Cloud, которая использует собственные разработки. Для оперативной проверки настроек клиенты могут воспользоваться картой облачной сети, которая отображает связность объектов внутри облака

Мультитенантность и разделение ответственности

NSX‑T включает элементы встроенной сквозной мультитенантности, начиная с уровня Management Plane и до уровня Data Plane. NSX‑Manager позволяет реализовать ролевой доступ, предоставляя разным командам права на работу с различными сетевыми сущностями

Yandex Cloud, как публичное облако, изначально создавалось мультитенантным «из коробки». Поддержка IaaS‑инфраструктуры возлагается на команду Yandex Cloud. Но в зависимости от типа используемого сервиса (например, SaaS), ответственность за обеспечение безопасности, отказоустойчивости и дополнительное обслуживание делится между провайдером и клиентом

Подробнее о сравнении — в документации.

Об инструментах управления, биллинге и мониторинге

Готовая полнофункциональная облачная платформа Yandex Cloud предоставляет более широкие возможности управления, мониторинга и биллинга по сравнению с решением от VMware.

Клиенты Yandex Cloud получают встроенные сервисы для сбора, хранения и отображения метрик виртуализации. Они позволяют измерять и прогнозировать потребление ресурсов, поддерживая модели оплаты Pay As You Go и постоплатную модель.

Сравнение инструментов управления, биллинга и мониторинга

VMware

Yandex Cloud

Инструменты управления

Синхронное API усложняет распараллеливание и многопоточность через PowerShell Runspaces. Поддерживается работа через Terraform

Асинхронное API позволяет распараллеливать развёртывание, не дожидаясь завершения операций с текущим объектом. Также поддерживается работа через Terraform

Средства мониторинга

Мониторинг представлен встроенными метриками виртуальных машин и расширенными возможностями через инструменты vRealize. Эти инструменты включают APM (Application Performance Monitoring), аналитику и рекомендации по оптимизации инфраструктуры

Мониторинг облачной платформы позволяет собирать, хранить и отображать метрики, настраивать алерты и отправлять уведомления. Сервис Yandex Monitoring поддерживает интеграцию с Prometheus. Для сбора, анализа и хранения логов используется подсистема Yandex Cloud Logging с возможностью выгрузки логов в бакет Yandex Object Storage

Биллинг

Встроенная система биллинга отсутствует, поэтому каждый облачный провайдер или пользователь виртуализации от VMware выбирает стороннее решение

Биллинг в Yandex Cloud позволяет измерять потребление ресурсов по модели Pay As You Go или постоплатной модели. Детализированную информацию о расходах можно просматривать в консоли облака или выгружать во внешние системы для анализа

О возможностях управления, мониторинга и биллинга в Yandex Cloud — в документации.

Какое решение подойдёт для ваших задач: Yandex Cloud или VMware

Обе платформы — Yandex Cloud и VMware vCloud Suite — предлагают решения для виртуализации и управления инфраструктурой, но с разными акцентами. Yandex Cloud предлагает гибкость и масштабируемость в публичном облаке, VMware делает акцент на частные облака с глубокой интеграцией в корпоративные системы.

Как выбрать платформу:

  • Yandex Cloud предлагает более 60 готовых сервисов, которые помогут решить широкий спектр задач клиентов и подходят для тех, кто ищет гибкость, масштабируемость и доступ к новейшим технологиям в безопасном публичном облаке.

  • VMware больше подходит для задач, требующих полного контроля и высокой степени кастомизации в частной облачной среде. Платформа позволяет клиентам самостоятельно управлять всеми аспектами инфраструктуры.

Yandex Cloud предлагает встроенные сервисы для управления, мониторинга и биллинга, обеспечивая гибкость и масштабируемость с минимальными затратами. Эта платформа подходит компаниям, которые хотят использовать стабильную и безопасную инфраструктуру для развития высоконагруженных систем и внедрения инноваций, а также стремятся быстро адаптироваться к изменениям.

VMware vCloud Suite предоставляет строгий уровень контроля и кастомизации, что делает её удобной для компаний имеющих инфраструктуру, базирующуюся на VMware. Но для мониторинга и биллинга потребуются дополнительные решения, что увеличивает затраты.

Чтобы протестировать платформу Yandex Cloud, воспользуйтесь стартовым грантом и оцените её возможности самостоятельно.

Подробнее об архитектуре и возможностях платформы Yandex Cloud читайте в документации.

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Команда Yandex Cloud

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