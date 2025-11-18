Связаться с намиПодключиться

Репликация данных: разбираем преимущества и лучшие практики

Рассказываем, как масштабировать процессы и защитить данные от потерь с помощью продуманной репликации — от типов и схем до выбора между репликацией и шардированием.

18 ноября 2025 г.
20 минут чтения
Краткий пересказ YandexGPT
  • Репликация данных — это копирование информации между несколькими узлами или хранилищами с синхронизацией изменений, которое повышает доступность системы и ускоряет операции чтения.
  • Существуют два основных механизма работы репликации: синхронный, когда основной узел ждёт подтверждения от всех копий перед завершением операции записи, и асинхронный, когда основной узел не ждёт подтверждений и сразу завершает операцию.
  • Репликация решает несколько ключевых задач: консолидацию данных для аналитики, миграцию с минимальным простоем, изоляцию контуров — например, разделение тестовой и продакшн-сред.
  • Преимущества репликации: повышенная доступность и устойчивость данных, непрерывность бизнес-процессов, повышенная производительность распределённых баз данных.
  • Сложности репликации: синхронизация изменений между копиями, увеличение потребления ресурсов инфраструктуры, необходимость значительных финансовых вложений в инфраструктуру, вопросы конфиденциальности и безопасности, потребность в постоянном сопровождении и мониторинге.
  • Выбор между шардированием и репликацией зависит от характера нагрузки на базу данных: репликация эффективнее для приложений с интенсивным чтением, а шардирование — для систем с большими объёмами записи.
  • Лучшие практики репликации включают определение бизнес-требований, выбор подходящего метода, мониторинг и тестирование процесса, обеспечение целостности и согласованности данных, регулярное резервное копирование реплицируемых данных.
Тезисы сформулированыYandexGPT
Спасибо!

Репликация копирует информацию между несколькими узлами или хранилищами и синхронизирует все изменения. Это повышает доступность системы и ускоряет операции чтения. Например, нагрузка распределяется между серверами баз данных, при этом пользователи из разных регионов получают быстрый доступ к файлам.

Механизм работы репликации зависит от схемы синхронизации:

  • В синхронной схеме основной узел ждёт подтверждения от всех копий перед завершением операции записи — так информация остаётся идентичной везде.
  • В асинхронной схеме основной узел не ждёт подтверждений и сразу завершает операцию, а изменения доходят до копий с небольшой задержкой.

Первый вариант медленнее, зато гарантирует полную идентичность. Второй работает быстрее, но создаёт временное расхождение между копиями.

Примеры репликации данных

  • Репликация баз данных. Система создаёт и поддерживает точные копии данных на нескольких серверах или площадках. Этот механизм обеспечивает высокую доступность — сервис продолжит работать, даже если один из серверов откажет. Также репликация помогает масштабировать чтение, позволяя распределять запросы на получение данных между несколькими узлами. Важно не путать репликацию с резервным копированием. Это разные, хотя и взаимодополняющие, технологии. Репликация отвечает за непрерывность работы, а резервные копии — за защиту от потери данных. Резервные копии позволяют восстановить информацию на определённый момент времени. Эта функция, известная как Point‑in‑Time Recovery (PITR), помогает исправить последствия случайных удалений или повреждений. Репликация против таких логических ошибок бессильна — она просто скопирует ошибочные изменения на все узлы.
  • Репликация файлов и объектов. Копии файлов автоматически поддерживаются на разных площадках, что снижает задержки доступа для пользователей из разных регионов и обеспечивает устойчивость к сбоям оборудования или целых дата‑центров.
  • Кластеризация приложений (не путать с репликацией данных). Несколько экземпляров приложения на разных серверах повышают доступность и распределяют нагрузку между узлами. Важно понимать — сами приложения не «реплицируют» состояние между собой. По современным практикам процессы приложения делают stateless (без состояния) — они не хранят данные локально. Все данные живут в отдельном уровне — базе данных или кеше с собственными механизмами репликации.

Репликацию настраивают на уровне баз и файловых хранилищ. Внутри одного дата‑центра она обеспечивает отказоустойчивость — если основной сервер выходит из строя, система переключается на копию. Между регионами репликация снижает задержки — пользователи работают с ближайшим узлом.

При этом важно помнить, что репликация повышает доступность и скорость чтения, но не защищает от логических ошибок. Если случайно удалить важные данные или они будут повреждены вредоносным ПО, эти изменения мгновенно распространятся на все копии. Для защиты от таких сценариев нужны отдельные резервные копии с возможностью восстановления к конкретной точке во времени (PITR — Point‑In‑Time Recovery).

GNU Privacy Guard — свободная программа для криптографического шифрования и подписи данных, реализующая стандарт OpenPGP. Использует комбинацию симметричного и асимметричного шифрования для защиты информации.

В управляемых базах данных резервное копирование настраивают отдельной политикой, даже когда включена высокая доступность через репликацию. Например, в Yandex Managed Service for PostgreSQL автоматически создаются два типа резервных копий: первая и каждая седьмая копия — полные резервные копии всех баз данных, остальные — инкрементные, которые хранят только разницу с предыдущей копией. Это экономит место в хранилище.

Все резервные копии хранятся в объектном хранилище, шифруются с помощью GPG, а система позволяет восстановить состояние кластера на любой момент времени после создания самой старой полной резервной копии.

Change Data Capture — технология отслеживания изменений в базах данных.

Зачем нужна репликация данных

Репликация копирует изменения из источника в целевые системы почти в реальном времени, используя технологию CDC, которая автоматически фиксирует и передаёт все изменения в базе данных, поддерживая синхронизацию между системами.

Например, сеть ресторанов ROSTIC’S применила этот подход при построении платформы данных на базе Yandex Cloud. Вместо полной выгрузки всех данных система загружала только изменения — это снизило нагрузку на базы‑источники и повысило производительность платформы. Кроме того, отпала необходимость отправлять SQL‑запросы напрямую в операционные базы.

Репликация решает три ключевые задачи: консолидацию данных для аналитики, миграции с минимальным простоем и изоляцию контуров, например для разделения тестовой и продакшн‑сред.

Стандартный JSON‑формат для передачи событий CDC.

CDC реализована в сервисе миграции баз данных AWS DMS, встроенной логической репликации PostgreSQL и сервисе Yandex Data Transfer — инструменте для переноса данных между различными системами.

В сценариях CDC сервис Yandex Data Transfer работает с транзакционными базами PostgreSQL, MySQL® и YDB, которые выступают источниками данных. Сервис отправляет потоки изменений в Apache Kafka® или Yandex Data Streams в формате Debezium JSON.

Change Data Capture в Yandex Data Transfer: гид по технологии с примерами

Читать

Полные копии состояния данных на момент времени.

Добавление узлов вместо усиления одного.

Обмен событиями и немедленная реакция без опроса.

Yandex Data Transfer обрабатывает как снапшоты, так и непрерывные потоки данных, горизонтально масштабируется и применяется в реальных проектах для репликации транзакционных баз в аналитические хранилища ClickHouse® и YTsaurus, обновления поисковых индексов OpenSearch и организации реактивного взаимодействия между компонентами инфраструктуры.

Yandex Data Transfer обрабатывает снапшоты и непрерывные потоки данных, масштабируется по горизонтали и используется для репликации транзакционных баз в аналитические хранилища ClickHouse и YTsaurus, обновления поисковых индексов OpenSearch и организации реактивного взаимодействия между компонентами инфраструктуры.

Изначально технологию применяли для связи основного и резервного центров обработки данных. Основной центр хранил текущие данные, а резервный — их копию для восстановления после сбоев. Теперь репликация нужна и между разными типами СУБД: Microsoft SQL Server, Oracle Database и MySQL передают данные в облачные хранилища и аналитические платформы, например Greenplum® и ClickHouse. Такие системы обрабатывают терабайты данных для бизнес‑аналитики и машинного обучения.

Также репликация данных используется в случаях:

  • Консолидации для аналитики. Репликация сокращает задержку между операционными базами данных и аналитическими витринами: изменения потоково доставляются в S3 (с поддержкой формата Parquet для эффективного хранения), Amazon Redshift или Kinesis для дальнейшей обработки. После этого к данным подключаются расчёты и инструменты бизнес‑аналитики. Такой подход не заменяет моделирование и очистку данных, но предоставляет непрерывный поток актуальной информации для принятия решений.
  • Миграции с минимальным простоем. Когда нельзя останавливать продакшн‑систему, включают непрерывную репликацию: сначала выполняется полная загрузка данных, затем передаётся поток изменений, после чего происходит переключение (switchover) на новую систему. Этот подход официально рекомендован в документации ведущих вендоров: Microsoft использует транзакционную репликацию для миграций в Azure SQL Database, AWS предлагает Database Migration Service, Oracle — решения Zero Downtime Migration (ZDM) с GoldenGate для логических онлайн‑сценариев. Наша команда предоставляет Yandex Data Transfer — сервис позволяет перенести базу целиком без остановки обслуживания пользователей и минимизировать простой при переключении на новую базу данных.
  • Гетерогенных миграций между разными СУБД. Репликация позволяет переносить данные между разными системами управления базами данных и платформами — из SQL Server в Oracle или наоборот — благодаря специальным коннекторам и автоматическому преобразованию типов данных. Такие сценарии поддерживаются в AWS DMS (с широким набором источников и целевых систем) и Oracle GoldenGate для кросс‑платформенных миграций.

О минимальном простое при миграциях

Термин «без простоев» редко соответствует реальности — большинство решений обеспечивают именно минимальный простой при переключении. Yandex Data Transfer минимизирует время простоя: сначала создаётся полная копия данных, затем непрерывно реплицируются изменения, после чего выполняется переключение на новую систему. Аналогичный подход применяют и международные вендоры. Azure‑документация прямо говорит о миграции «с минимальным простоем» при использовании транзакционной репликации. AWS DMS позиционируется как сервис для миграций с минимальным простоем. Oracle ZDM предлагает миграции «от нулевого до незначительного простоя» (zero to negligible downtime), где коротким простоем фактически является только момент переключения.

Значение репликации данных для бизнеса

Репликация создаёт и поддерживает согласованные копии данных в нескольких локациях, повышая доступность сервисов и позволяя масштабировать операции чтения. В мультирегиональных конфигурациях чтения и — в некоторых случаях — записи выполняются из ближайшего к пользователю региона. Это сокращает задержки и повышает устойчивость к региональным сбоям.

Также среди преимуществ репликации:

  • Аналитика практически в реальном времени. Репликация на уровне CDC позволяет потоково доставлять данные в очереди сообщений и аналитические витрины — обновлять дашборды и обучать модели машинного обучения с минимальной задержкой. Типичная схема включает: полную начальную загрузку, затем непрерывный поток изменений, обработку и денормализацию, и наконец — загрузку в хранилище данных, озеро данных или хранилище признаков для машинного обучения. Итоговая задержка зависит от всей цепочки обработки — от источника до визуализации или применения модели.
  • Геораспределение и локальный доступ к данным. Когда приложения обслуживают глобальную аудиторию, репликация по регионам уменьшает время отклика сети (RTT — Round‑Trip Time) и снижает нагрузку на магистральные каналы: пользователи читают и пишут данные в ближайшем регионе, а система синхронизирует изменения между регионами с выбранной моделью согласованности.
  • Разделение операционной нагрузки и аналитики. Репликация позволяет вынести тяжёлые аналитические запросы с операционных баз данных (OLTP — Online Transaction Processing) в специализированные хранилища — хранилища данных или озёра данных. Изменения из транзакционных систем потоково передаются в целевые хранилища, где выполняются расчёты и строятся информационные панели. Операционный контур при этом остаётся быстрым для обработки транзакций.
  • Доступность и непрерывность бизнеса. Для быстрого восстановления при сбоях используют репликацию с автоматическим переключением. В управляемых СУБД типичное время автоматического переключения измеряется десятками секунд или минутами.

Типы репликации данных

Выбор конкретного вида репликации зависит от назначения реплицируемых данных и способа доступа к ним.

Типы репликации данных

Тип репликации

Описание

Реализация в Yandex Cloud

Репликация снимками

Фиксирует снимок базы в том виде, в каком она выглядит в начале процесса, без активного отслеживания изменений и обновлений. Реплика остаётся статичной и отражает состояние данных на тот момент.

Этот метод подходит, когда данные в базе меняются нечасто или когда крупные изменения происходят быстро. Он позволяет зафиксировать конкретное состояние данных — это полезно для истории и справочных целей.

Реализована через тип трансфера «Копировать» — переносит снапшот источника на приемник. База размером 100 ГБ копируется за 2–3 часа при скорости до 15 МБ/с.

Транзакционная репликация

Создаёт полную копию базы и непрерывно фиксирует и копирует новые данные по мере изменений в реальном времени. Благодаря этому реплика остаётся согласованной с исходной базой, поскольку модификации применяются в том порядке, в котором они выполняются.

Особенно эффективна при инкрементальной репликации по ключам, когда нужно обеспечивать применение изменений в реальном времени, а также при лог‑ориентированной инкрементальной репликации. Подход поддерживает высокие объёмы операций чтения, записи и удаления, поэтому подходит для сред с интенсивными изменениями данных.

Реализована через два типа трансферов:

  • «Реплицировать» — непрерывно получает изменения от источника и применяет их к приемнику без создания полной копии
  • «Копировать и реплицировать» — переносит текущее состояние источника на приемник и поддерживает его актуальность. Пропускная способность при репликации достигает 20–30 тысяч транзакций в секунду.

Репликация слиянием

Эффективно объединяет данные из разных источников в частичную реплику единой базы. Фиксирует и объединяет изменения, которые вносят пользователи, и применяет их к объединённой базе.

Сильная сторона подхода — обнаружение и быстрое разрешение конфликтующих изменений.

В Yandex Data Transfer нет специализированного типа трансфера для репликации слиянием. Для консолидации данных из нескольких источников используется несколько трансферов типа «Копировать и реплицировать» с одним приемником.

Репликация peer‑to‑peer

Опирается на постоянный транзакционный обмен данными между узлами. Все узлы одной сети непрерывно синхронизируют базы друг с другом, и изменения распространяются по всем узлам в реальном времени.

Кроме того, записи разрешены на всех узлах. Изменения можно вносить из любого места — они отразятся на остальных узлах, обеспечивая согласованность в реальном времени независимо от точки происхождения изменения.

Реализована на уровне управляемых сервисов баз данных: Yandex Managed Service for PostgreSQL, Yandex Managed Service for MySQL®, Yandex StoreDoc и Yandex Managed Service for ClickHouse® имеют встроенную репликацию между узлами кластера с автоматическим переключением при сбоях.

Репликация через резервное копирование и восстановление

Позволяет восстановить реплицируемые базы на первичный сервер и базу, с которых изначально сделали резервную копию.

Если нужно восстановить резервную копию реплицируемой базы на другой сервер или в другую базу, настройки репликации не сохраняются. В этом случае придётся заново создать все публикации и подписки.

В Yandex Cloud для резервного копирования используется Yandex Cloud Backup. Управляемые сервисы баз данных автоматически создают резервные копии с возможностью восстановления к определённой точке во времени. Это дополняет репликацию, защищая от логических ошибок и случайного удаления данных.

Менеджер автоматического failover — переключения роли ведущего узла при сбое.

Прокси и пулер соединений для PostgreSQL.

Проект с открытым исходным кодом, разработан в Яндексе.

Репликация в популярных СУБД

В Yandex Cloud есть Yandex Managed Service for PostgreSQL — управляемый PostgreSQL с репликацией и автоматическим переключением при сбоях. То же касается Yandex Managed Service for MySQL® — управляемого MySQL с репликацией.

PostgreSQL

Потоковая репликация в PostgreSQL создаёт точную копию базы данных — этот подход обеспечивает высокую доступность системы. Логическая репликация в этой СУБД работает избирательно и копирует только нужные изменения.

В PostgreSQL 16 скорость репликации выросла благодаря оптимизации обработки больших транзакций, а операция COPY стала быстрее записывать данные. PostgreSQL 17 получил утилиту pg_createsubscriber, которая преобразует физическую реплику в логическую без пересоздания базы — это значительно ускоряет развертывание логической репликации на больших базах. Операция VACUUM в новых версиях стала заметно эффективнее и теперь быстрее помечает «мёртвые» кортежи для повторного использования в таблицах.

Критически важные системы на PostgreSQL используют синхронный режим репликации. В нём транзакция завершается только после сохранения на резервном сервере — задержка составляет около 10 миллисекунд. Такой подход гарантирует сохранность данных даже при сбое основного сервера.

Чтобы обеспечить отказоустойчивость PostgreSQL‑кластеров, используют Patroni. Для балансировки нагрузки и пула соединений применяют pgpool‑II и Одиссей — пулер соединений и маршрутизатор запросов для PostgreSQL. pgpool‑II распределяет запросы между серверами базы данных, а Одиссей разгружает соединения и управляет маршрутизацией.

MySQL

MySQL использует архитектуру репликации «источник — реплика», где основной сервер записывает данные, а копии их читают. Глобальные идентификаторы транзакций GTID отслеживают все операции и гарантируют уникальность каждой транзакции в распределённой системе.

MySQL®: что это за система и какую версию выбрать

Читать статью

Для создания отказоустойчивых кластеров с автоматическим обнаружением сбоев MySQL предлагает InnoDB Cluster — технологию автоматического управления копиями данных. Версия MySQL 8.0 принесла улучшения в скорости восстановления после сбоев и обработке крупных транзакций. На базе этих возможностей построена архитектура Yandex Managed Service for MySQL.

Сервис использует синхронную репликацию. Система формирует кворум — минимальное число копий для подтверждения операций. По умолчанию кворум составляет одна копия. Копии скачивают бинарный лог изменений, а основной сервер ждёт подтверждения записи от числа копий, заданного в настройках. Транзакция завершается только после получения всех подтверждений — так данные гарантированно сохраняются минимум на двух серверах. Время отклика зависит от скорости передачи между дата‑центрами и связано с физическим расстоянием. Такая архитектура обеспечивает высокую надёжность инфраструктуры.

Oracle

Oracle Data Guard — технология резервного копирования и восстановления баз данных Oracle в реальном времени. Система создаёт синхронные копии, записывая каждую транзакцию одновременно на основной и резервный серверы.

Active Data Guard — расширенная версия Oracle Data Guard, которая превращает пассивную резервную базу в активный ресурс для чтения данных. В отличие от базовой версии, где резервная копия просто хранится до момента сбоя, Active Data Guard позволяет одновременно использовать резервную базу для обработки запросов чтения. Распределение нагрузки между серверами происходит автоматически — основной обрабатывает запросы записи, а резервный выполняет операции чтения.

Oracle GoldenGate — инструмент репликации данных между разнородными системами в реальном времени. Версия 23ai поддерживает векторные представления, которые преобразуют текст и другие форматы в числовые массивы для алгоритмов машинного обучения. В новой версии GoldenGate появились блокчейн‑таблицы — криптографически защищённые структуры, где каждая запись связана с предыдущей и становится неизменяемой после сохранения.

Если уже используется Oracle Database, данные можно перенести в Yandex Cloud с помощью Yandex Data Transfer. Сервис поддерживает Oracle как источник и выполняет потоковую репликацию изменений, что помогает сократить простой при переключении.

После миграции визуализацию и аналитические отчёты строят в Yandex DataLens на целевой СУБД. При необходимости DataLens может подключаться и к действующей Oracle Database, чтобы собирать дашборды до полного переключения.

Преимущества репликации данных

Репликация данных даёт ряд преимуществ:

  • Повышенная доступность и устойчивость данных помогает сохранять работоспособность процессов и предотвращать потерю данных даже при отказе первичной системы.

  • Непрерывность бизнес‑процессов. Репликация позволяет быстро восстановиться после сбоев и продолжить работу. Несколько копий данных в разных местах ускоряют восстановление систем и возвращение к операционной деятельности.

  • Повышенная производительность распределённых баз. Репликация данных на несколько площадок уменьшает задержки и ускоряет доставку данных пользователям по всему миру.

Сложности репликации данных

Наряду со своими преимуществами репликация данных создаёт несколько технических вызовов для IT‑команд.

Главная сложность — синхронизация изменений между копиями. Когда информация обновляется в одной базе, система должна мгновенно передать изменения всем репликам. При задержках возникают конфликты версий — пользователи могут работать с уже устаревшими копиями. Современные системы решают эту проблему через журналы транзакций и контроль версий.

Кроме того, репликация увеличивает потребление ресурсов инфраструктуры. Для хранения нескольких копий нужно кратно больше дискового пространства — количество зависит от количества реплик и выбранной стратегии резервирования. При репликации больших баз процесс первичной синхронизации может занимать продолжительное время, создавая временные задержки в работе приложений.

Важные аспекты при репликации данных

Аспект

Суть проблемы

Ключевые компоненты

Практические меры

Стоимость репликации

Внедрение требует существенных финансовых вложений в инфраструктуру
  • Дополнительные серверы для хранения копий
  • Лицензии на ПО репликации
  • Специалисты для администрирования
  • Синхронная репликация: мощное оборудование + широкие каналы связи
  • Асинхронная репликация: стандартное оборудование с базовыми требованиями к сети

Конфиденциальность и безопасность

Репликация создаёт дополнительные точки доступа к информации, требующие усиленной защиты
  • Ролевая модель доступа (разграничение прав)
  • Шифрование трафика между узлами
  • Аутентификация серверов и пользователей
  • Настройка прав на чтение, запись и администрирование
  • Шифрование передаваемых данных
  • Дополнительное шифрование критически важной информации на уровне хранения

Сопровождение и мониторинг

Системы репликации требуют постоянного контроля работоспособности и регулярного обслуживания
  • Автоматический мониторинг задержек
  • Проверка целостности копий
  • Отслеживание конфликтов версий
  • Автоматические алерты
  • Проверка журналов синхронизации
  • Оптимизация производительности
  • Тестирование восстановления из резервных копий
  • Уведомления о проблемах (разрыв связи, переполнение дисков, критические задержки)

Шардирование или репликация данных: что лучше

Выбор между шардингом и репликацией зависит от характера нагрузки на базу данных. Согласно исследованиям, репликация эффективнее для приложений с интенсивным чтением, а шардинг — для систем с большими объёмами записи.

Универсального решения не существует — выбор определяется конкретными требованиями системы к производительности, доступности и масштабируемости.

Репликация оптимальна для:

Шардинг предпочтителен для:

Новостных порталов и справочных систем с преобладанием чтения

Соцсетей и IoT‑платформ с интенсивной записью

Систем, требующих высокой доступности

Систем с объёмами данных, превышающими возможности одного сервера

Приложений с географически распределёнными пользователями

Приложений, где данные естественно разделяются по ключу

Репликация: преимущества и ограничения

Репликация создаёт полные копии базы данных на нескольких серверах. Этот подход повышает доступность системы — при выходе одного узла из строя другие продолжают работать. Читающие запросы распределяются между репликами — это увеличивает производительность чтения.

Но у репликации есть ограничения при работе с записью. Каждая операция записи должна быть скопирована на все реплики — это создаёт «узкое место» в производительности. Кроме того, репликация требует кратно больше дискового пространства для хранения полных копий данных.

Шардинг: масштабирование и сложность

Шардинг разделяет базу данных на независимые фрагменты — шарды, каждый из которых хранит только часть данных. Этот подход позволяет распределить операции записи между несколькими серверами, устраняя единую точку перегрузки.

Главный недостаток шардинга — увеличение сложности системы. Каждый запрос требует маршрутизации к правильному шарду, а запросам, затрагивающим несколько шардов, нужно дополнительное время на объединение результатов. Администрировать шардированную систему сложнее.

Yandex Managed Service for Sharded PostgreSQL автоматизирует эти процессы — маршрутизирует запросы между шардами PostgreSQL и управляет перемещением данных, снижая операционную сложность.

Комбинированный подход

Многие крупные системы используют оба метода одновременно. Сначала база данных разделяется на шарды для горизонтального масштабирования, затем каждый шард реплицируется для повышения доступности. Такая архитектура обеспечивает как масштабируемость записи, так и высокую доступность чтения.

Рекомендации по лучшим практикам репликации данных

Лучшие практики включают несколько ключевых шагов до и после внедрения системы:

  1. Определение бизнес‑требований. Нужно понять назначение и цели репликации, выделить критичные данные для копирования, определить частоту и расписание репликации, учесть нормативные и комплаенс‑требования.
  2. Выбор подходящего метода. Доступны репликация снимками, транзакционная репликация и лог‑ориентированная репликация. Учитываются объём данных, требования по задержкам, сложность изменений и требуемый уровень согласованности.
  3. Мониторинг и тестирование процесса. Необходимо отслеживать состояние репликации, задержки и согласованность, а также регулярно тестировать точность и полноту реплицируемых данных.
  4. Обеспечение целостности и согласованности. Важно внедрять проверку данных, обработку ошибок и очистку данных, чтобы реплицируемые данные оставались точными, полными и согласованными во всех базах и системах.
  5. Резервное копирование реплицируемых данных. Технологии репликации не заменяют резервное копирование. Важно продолжать регулярные бэкапы, чтобы обеспечить защиту и восстановление данных при утрате или сбоях системы.
Команда Yandex Cloud

В этой статье:

