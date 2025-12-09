Нейросеть Yandex Cloud помогла волонтёрам убрать 50 км побережий в трёх регионах России

Вместе с Школой анализа данных Яндекса (ШАД), Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и Фондом защитников природы делимся новыми результатами проекта «Чистый берег» по организации уборки морского побережья с помощью нейросетей.

Со времени старта проекта в 2024 году волонтёры очистили более 50 км труднодоступных заповедных побережий на Камчатке, в Ленинградской области и Приморском крае. В 2026 году нейросеть будут использовать ещё на шести охраняемых природных территориях для системной уборки и мониторинга состояния берегов от Камчатки до Калининграда, а также на территории Арктики. Анализ этих данных поможет учёным‑экологам разработать новые стратегии борьбы с загрязнением.

Решение разработали эксперты Центра технологий для общества Yandex Cloud и ML‑разработчики ШАДа при поддержке учёных ДВФУ. Нейросеть анализирует аэрофотоснимки побережий и классифицирует отходы по шести типам (рыболовные сети, металл, резина, крупный пластик, бетон и древесина) с точностью более 80%.

Модель отмечает координаты на Яндекс Картах и определяет предполагаемый состав и примерный вес мусора — это позволяет волонтёрам и службам экологического контроля оценивать объём работ и формировать команды для очистки территорий. Во время экспедиций в 2025 году нейросеть обучили ещё на 20 тыс. аэрофотоснимков.

Итогами и планами команда проекта поделилась на XV Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». В 2025 году работы проводили на четырёх федеральных особо охраняемых природных территориях:

в Кроноцком заповеднике,

Южно‑Камчатском заказнике,

Нижне‑Свирском заповеднике на Ладоге,

Дальневосточном морском заповеднике на острове Попова.

Значительная доля отходов — это бытовой пластик и рыболовные снасти. Участники проекта продолжат исследовать накопление мусора на этих побережьях, отслеживать его состав и объём.