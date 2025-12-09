Как работает сервис и какие у него возможности
Нейросеть Yandex Cloud помогла волонтёрам убрать 50 км побережий в трёх регионах России
В 2026 году решение будут использовать в десяти охраняемых природных территориях страны: к инициативе присоединятся национальные парки «Куршская коса», «Земля леопарда», «Командорские острова», арктические территории и Дагестанский заповедник.
Вместе с Школой анализа данных Яндекса (ШАД), Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и Фондом защитников природы делимся новыми результатами проекта «Чистый берег» по организации уборки морского побережья с помощью нейросетей.
Со времени старта проекта в 2024 году волонтёры очистили более 50 км труднодоступных заповедных побережий на Камчатке, в Ленинградской области и Приморском крае. В 2026 году нейросеть будут использовать ещё на шести охраняемых природных территориях для системной уборки и мониторинга состояния берегов от Камчатки до Калининграда, а также на территории Арктики. Анализ этих данных поможет учёным‑экологам разработать новые стратегии борьбы с загрязнением.
Решение разработали эксперты Центра технологий для общества Yandex Cloud и ML‑разработчики ШАДа при поддержке учёных ДВФУ. Нейросеть анализирует аэрофотоснимки побережий и классифицирует отходы по шести типам (рыболовные сети, металл, резина, крупный пластик, бетон и древесина) с точностью более 80%.
Модель отмечает координаты на Яндекс Картах и определяет предполагаемый состав и примерный вес мусора — это позволяет волонтёрам и службам экологического контроля оценивать объём работ и формировать команды для очистки территорий. Во время экспедиций в 2025 году нейросеть обучили ещё на 20 тыс. аэрофотоснимков.
Итогами и планами команда проекта поделилась на XV Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». В 2025 году работы проводили на четырёх федеральных особо охраняемых природных территориях:
- в Кроноцком заповеднике,
- Южно‑Камчатском заказнике,
- Нижне‑Свирском заповеднике на Ладоге,
- Дальневосточном морском заповеднике на острове Попова.
Значительная доля отходов — это бытовой пластик и рыболовные снасти. Участники проекта продолжат исследовать накопление мусора на этих побережьях, отслеживать его состав и объём.
«В этом году география проекта значительно расширилась — к инициативе присоединились новые заповедники и национальные парки, и в 2026 году мы сможем перейти от разовых уборок к полноценной системной очистке побережий. В этом нам помогают нейросети: они позволяют точнее оценивать масштабы загрязнений, планировать работы, эффективнее распределять ресурсы — и работать в четыре раза быстрее, чем без применения технологий. Мы видим, как нейросети делают экологические проекты более результативными и предсказуемыми, а значит — помогают реально улучшить состояние территорий».
«Проблема загрязнения арктического побережья — это следствие глобальных экологических процессов. Атлантические течения прибивают мусор к пляжам Земли Франца-Иосифа и Новой Земли, где процессы деградации пластиковых отходов замирают, а скорость накопления отходов растёт. Учёным важно исследовать маршруты перемещения мусора и проводить разведку донных отложений пластика, так как от этого зависит будущее Арктики и Севера и видов, которые там обитают. Применение нейросетей — это ключ к работе исследователей в суровых арктических условиях, где работа затруднена, а ресурсы ограничены и требуют тщательного планирования».