Автоматизировали треть рутинных задач ИБ‑специалистов с помощью ИИ‑агентов

Мультиагентная система безопасности доступна и во внешних сервисах: Yandex Cloud Detection and Response и Yandex Security Deck. Её уже используют компании из финтеха, ритейла, здравоохранения и страхования для автоматизации мониторинга информационной безопасности.

Встроенный в сервисы безопасности ИИ‑помощник помогает пошагово разбирать ИБ‑инциденты, анализировать IoC (индикаторы компрометации) и артефакты в контексте облачной инфраструктуры. ИИ‑помощник оперативно собирает дополнительную информацию об IP‑адресах, участвующих в инциденте, даёт рекомендации и конкретные действия для устранения угрозы — например, команды для отключения серийной консоли или других потенциально опасных точек доступа.