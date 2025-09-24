Представляем новую линейку AI‑ассистентов для работы в облаке
Они помогут с настройкой облачной инфраструктуры, администрированием баз данных, анализом графиков, обработают оповещения систем информационной безопасности — и снимут с клиентов до 30% рутинных задач.
Мы стремимся к тому, чтобы каждый сотрудник любой компании мог передать рутинные задачи AI‑ассистенту. Мы начали этот путь с самих себя — и дали клиентам возможность работать с облачными сервисами через ИИ. Виртуальные ассистенты снимут с пользователей часть рутинных задач, упростив и ускорив взаимодействие с нашими сервисами. Быстро создать своих AI‑ассистентов можно на платформе AI Studio.
AI‑ассистент в облачной консоли поможет определить, какие облачные ресурсы и сервисы необходимы для решения тех или иных задач. Он поймёт даже общие запросы — например, «помоги собрать инфраструктуру для онлайн‑магазина». Нейросеть подберёт нужные параметры и, если пользователь согласится с её расчётами, сама развернёт и настроит необходимую инфраструктуру. Клиент также может внести корректировки и запустить ресурсы самостоятельно — в таком случае ассистент составит подробную инструкцию.
На платформе для управления облачной безопасностью Yandex Security Deck AI‑ассистент ответит на вопросы об ИБ‑сервисах. Он также может проанализировать оповещения систем безопасности и дать дополнительные рекомендации, как повысить уровень защиты своей инфраструктуры. В случае инцидента нейросеть поможет быстро понять, насколько он критичен и что нужно делать.
Также нейросети упрощают решение ключевых задач при работе с базами данных. Например, AI‑ассистент в сервисе Yandex WebSQL может сам запросить нужную информацию для аналитических задач из Trino, ClickHouse®, PostgreSQL и других баз данных. Для этого достаточно задать нейросети вопрос, например «покажи топ‑10 клиентов по выручке за 2025 год».
Для задач разработки мы обновили SourceCraft Code Assistant. В нём появился агентский режим — ИИ‑агент ускоряет процесс от идеи до развёртывания программных продуктов в Yandex Cloud. Он поможет создать репозиторий, написать код, сгенерировать автотесты, проверить безопасность, подготовить пулл‑реквест и запустить развёртывание на облачной платформе по единому запросу пользователя.
Также в Yandex Cloud есть дополнительные ИИ‑инструменты для оптимизации работы с данными. Например, в сервисе Yandex MetaData Hub с помощью Data Catalog можно автоматически разметить метаданные, чтобы повысить скорость и качество управления базами данных.
ИИ‑помощник в YDB может самостоятельно провести диагностику и оптимизировать неэффективные запросы, чтобы повысить скорость обработки данных. Таким образом, дата‑инженеры смогут воспользоваться сервисами даже без большого опыта администрирования баз данных.
Также в Yandex DataLens стал публично доступен Нейроаналитик — он поможет сделать выводы из табличных данных, проанализирует динамику продаж в инфографике, а также перестроит дашборд или изменит расчётную формулу по запросу пользователя на естественном языке.