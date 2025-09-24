Представляем новую линейку AI‑ассистентов для работы в облаке

Также нейросети упрощают решение ключевых задач при работе с базами данных. Например, AI‑ассистент в сервисе Yandex WebSQL может сам запросить нужную информацию для аналитических задач из Trino, ClickHouse®, PostgreSQL и других баз данных. Для этого достаточно задать нейросети вопрос, например «покажи топ‑10 клиентов по выручке за 2025 год».

Для задач разработки мы обновили SourceCraft Code Assistant . В нём появился агентский режим — ИИ‑агент ускоряет процесс от идеи до развёртывания программных продуктов в Yandex Cloud. Он поможет создать репозиторий, написать код, сгенерировать автотесты, проверить безопасность, подготовить пулл‑реквест и запустить развёртывание на облачной платформе по единому запросу пользователя.

Также в Yandex Cloud есть дополнительные ИИ‑инструменты для оптимизации работы с данными. Например, в сервисе Yandex MetaData Hub с помощью Data Catalog можно автоматически разметить метаданные, чтобы повысить скорость и качество управления базами данных.

ИИ‑помощник в YDB может самостоятельно провести диагностику и оптимизировать неэффективные запросы, чтобы повысить скорость обработки данных. Таким образом, дата‑инженеры смогут воспользоваться сервисами даже без большого опыта администрирования баз данных.