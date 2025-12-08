В Yandex Cloud мы развиваем платформу создания агентных решений — Yandex AI Studio — и совершенствуем её с учётом запросов индустриальных компаний.
ИИ‑агенты в промышленности: как перейти от хаоса пилотов к индустриальному стандарту
На каком этапе внедрения находится агентский ИИ в промышленности и что нужно компаниям, чтобы получить измеримый эффект от проекта через 6–12 месяцев, — рассказывает Артём Терновых, менеджер по работе с промышленными компаниям Yandex Cloud.
- За последние десять лет в российской промышленности было несколько волн цифровизации, некоторые IT-решения превратились в отраслевой стандарт — например, предиктивная и видеоаналитика.
- Генеративный ИИ сейчас повторяет их траекторию и в ближайшие 1–2 года может перейти от этапа апробации к статусу индустриального стандарта.
- Этому способствует несколько факторов: доступность зрелых корпоративных стеков и инструментов (RAG, LLMOps), расширение сценариев применения больших языковых моделей.
- Генеративный ИИ уже сегодня способен решать типовые административные и инженерные задачи: составление ТЗ, разбор инцидентов, анализ показателей, оптимизация процессов бэк-офиса, поиск по регламентам с цитированием, подготовка черновиков технико-экономических записок.
- Для перехода от локальных экспериментов к системной работе с ИИ-агентами компании должны опираться на зрелую технологическую среду, которая позволит агентам безопасно и эффективно работать в реальных производственных процессах.
- Отраслевые примеры показывают успешное применение ИИ для автоматизации различных процессов: поиска аналогов товарно-материальных ценностей, работы с технической документацией, обработки входящего потока тендеров и унификации технико-коммерческих предложений.
- Ключевую роль в внедрении ИИ в крупный бизнес играют не только LLM-модели, но и инструменты вокруг них: интеграционные механизмы, возможности low-code, средства оркестрации и контролируемого доступа к корпоративным системам.
- Платформа Yandex AI Studio позволяет системно подходить к разработке и эксплуатации ИИ-агентов, ускоряя цифровую трансформацию и снижая издержки на инфраструктуру и разработку.
Автоматизированная система управления технологическим процессом — комплекс аппаратных и программных средств для автоматизации конкретных производственных, энергетических и других технологических процессов.
Manufacturing Execution System — специализированное ПО для управления всем производственным цехом, координации и оптимизации выпуска продукции в реальном времени.
За последние десять лет в российской промышленности было несколько волн цифровизации. Некоторые IT‑решения, которые сначала внедряли в отдельных компаниях, превратились в отраслевой стандарт.
Сначала была предиктивная аналитика. Компании начинали с узких пилотов на отдельных промышленных агрегатах и ограниченных датасетах, часто дополненных синтетическими данными. Спустя несколько лет предиктив стал частью стандартных модулей АСУТП и MES, интегрированных с датчиками и журналами отказов.
Аналогичный сценарий произошёл с видеоаналитикой: от точечных тестов для распознавания СИЗ и нарушений промышленной безопасности к штатным системам контроля опасных зон, конвейеров, погрузки на открытых и подземных горных работах, мониторинга флотационных процессов. Эти решения работают на локальном оборудовании, устойчивы к промышленным условиям и дают измеримый эффект. Например, в НЛМК такие системы позволяют экономить до 115 млн рублей в год, а в «Норникеле» совокупный эффект от внедрения технологий компьютерного зрения оценивается более чем в 100 млн долларов в год.
Когда эти технологии только появились, предприятия пробовали примерить их к своим процессам, далеко не всегда успешно. Но сегодня они внедрены повсеместно, экономят сотни миллионов рублей и стали стандартным элементом цифровых ландшафтов.
Схожую траекторию сейчас повторяет генеративный искусственный интеллект. Можно предположить, что в ближайшие 1–2 года он перейдёт от этапа апробации к статусу индустриального стандарта. Вот несколько факторов, которые влияют на это.
Во‑первых, доступность технологий. Компаниям становятся доступны зрелые корпоративные стеки, отлаженные паттерны RAG, инструментальные агенты и практики LLMOps. Всё это позволяет переходить от экспериментов к системному применению.
Во‑вторых, расширение возможных сценариев применения больших языковых моделей в задачах промышленности. Уже сегодня генеративный искусственный интеллект уверенно закрывает типовые административные и инженерные задачи:
- составление ТЗ,
- разбор инцидентов,
- анализ показателей,
- оптимизация процессов бэк‑офиса,
- поиск по регламентам с цитированием,
- подготовка черновиков технико‑экономических записок.
Laboratory Information Management System — программное обеспечение для автоматизации и оптимизации работы лаборатории.
Proof of Concept — проверка жизнеспособности и осуществимости новой идеи, технологии или функциональности перед полноценным внедрением.
Что препятствует внедрению генеративного искусственного интеллекта в промышленности
Исторически внедрение инноваций в промышленности замедляли одни и те же факторы:
- разрозненные данные и версии документов,
- жёсткие требования информационной безопасности и комплаенса,
- отсутствие единого подхода к расчёту окупаемости,
- дефицит квалифицированных специалистов.
В случае с генеративным ИИ к этому добавляются риски галлюцинаций без заземления на первоисточники, а также необходимость контролировать доступ агентов к критичным системам (ERP, CRM, LIMS, MES, документооборот). Эти риски постепенно снимаются за счёт применения RAG‑подходов с обязательным обращением к первичным данным, механизмов проверки фактов, журналирования всех действий агента, а также строгой настройки политик доступа и разграничения ролей при работе моделей внутри корпоративных систем.
Многие компании в итоге рискуют вновь застрять в режиме «вечных пилотов»: десятки разрозненных PoC‑проектов без масштабирования по предприятиям, единой платформы знаний, метрик качества и системы управления изменениями.
Агентные решения меняют парадигму. Они позволяют переосмыслить подход к проектированию технических и бизнес‑процессов, их выполнению и контролю. От контроля качества и безопасности до продаж и взаимодействия с клиентами — агенты способны брать на себя повторяемые задачи, ускорять принятие решений и помогать компаниям повышать эффективность без существенного роста штата и инфраструктуры.
Model Context Protocol — открытый протокол для стандартизации взаимодействия больших языковых моделей с внешними источниками данных и инструментами.
Как перейти от локальных экспериментов к системной работе с ИИ‑агентами
Главный вопрос, который стоит перед промышленными компаниями сегодня: как ускорить внедрение генеративного ИИ и превратить набор локальных экспериментов в управляемую производственную систему агентов, дающую измеримый эффект уже через 6–12 месяцев.
Опыт рынка и результаты исследований показывают: переход становится возможным только тогда, когда компания опирается не на отдельные модели, а на зрелую технологическую среду, позволяющую агентам безопасно и эффективно работать в реальных производственных процессах.
Согласно данным McKinsey, применение генеративного ИИ в операциях — например, в автономной маршрутизации и планировании — уже позволило предприятиям снизить складские и логистические затраты более чем на 20%. Время транзакционных процессов сокращается с нескольких дней до часов или даже минут благодаря агентам, которые берут на себя рутинные операции и работают в цепочках от запроса до результата.
Ускорение агентного ИИ стало возможным благодаря пересечению трёх ключевых трендов:
- Появление производительных GPU‑кластеров, которые позволяют выдерживать тяжелые ИИ‑вычисления. Эти кластеры эффективны благодаря способности GPU выполнять множество параллельных операций, что ускоряет процесс по сравнению с традиционными CPU.
- Появление MCP, через который агенты подключаются к многоуровневым корпоративным системам. Цель MCP — унифицировать способ обмена контекстом между моделью, клиентом и сервером, упрощая подключение ИИ‑приложений к внешним системам без сложной индивидуальной настройки.
- Качественный скачок больших языковых моделей, благодаря которому они стали более устойчивыми, интерпретируемыми и пригодными для многошагового планирования.
В результате ИИ перестал ограничиваться классическим анализом и простой генерацией — агентные решения уже сейчас могут самостоятельно ставить цели, принимать обоснованные решения и выполнять операции почти без участия человека.
Что показывают отраслевые примеры
Мы хотели ускорить поиск аналогов товарно‑материальных ценностей: процесс занимал много времени и не всегда приводил к корректному подбору замен. В итоге мы разработали прототип интеллектуальной системы на базе LLM. Инструмент автоматически находит и сравнивает аналоги товаров, снижая ручную нагрузку и ускоряя цикл принятия решений.
Вторая инициатива была связана с работой с технической документацией. Наши сотрудники тратили значительное время на поиск нужной информации в больших объёмах текстов. Для проверки гипотезы мы применили RAG‑подход на базе генеративной модели. В результате система стабильно отвечала на вопросы по сложным техническим документам, а точность в экспериментах составила около 80%.
Нам было нужно автоматизировать обработку входящего потока тендеров. Ежедневный разбор десятков документов — PDF, Excel и сканов — занимал очень много времени: приходилось вручную искать позиции, которые соответствуют нашей продукции.
В итоге мы внедрили решение на базе ИИ‑агента, который автоматически извлекает данные из загруженных файлов и сопоставляет их с нашим справочником номенклатуры. Система не только находит нужные товары и присваивает им коэффициент релевантности, но и распознаёт цены и привязывает их к позициям. В результате нам удалось отказаться от ручного просмотра файлов, снизить риск пропустить выгодное предложение и привести данные запросов к единому формату для дальнейшей аналитики.
При тестировании время обработки одного документа сократилось примерно на 70%.
Вторая инициатива касалась унификации входящих технико‑коммерческих предложений (ТКП) от поставщиков. Сводить спецификации разных производителей в единую таблицу было сложно из‑за отличий в структуре данных и форматах файлов. Мы разработали единый шаблон и подключили ИИ‑модель, которая обрабатывает документы: алгоритм извлекает характеристики, сопоставляет их с обязательными полями и автоматически заполняет сравнительную таблицу. Это устранило ошибки из‑за разницы в терминологии и позволило менеджерам быстрее находить оптимальные условия закупки по ключевым параметрам.
По итогам внедрения количество ошибок снизилось примерно на 10%, а время обработки одного ТКП — на 57%.
Сегодня около трети сотрудников «Норникеля» имеют доступ к внутренним ИИ‑продуктам. Например, корпоративный ассистент позволяет собирать «ассистентов профессий» — от инженеров до юристов и финансистов. Следующий шаг — наша доменная генеративная модель NNGen: ядро этих ассистентов и будущих цифровых сотрудников. Мы откроем её в опенсорсе, чтобы индустрия могла получать качество уровня крупных моделей на металлургических задачах при меньших вычислительных затратах.
Дальше наш фокус — агентские системы, под которые мы заново проектируем процессы: не просто ускоряем текущие, а собираем цепочки по‑новому.
Вывод
Большое количество доступных LLM‑моделей само по себе не решает задачи крупного бизнеса. По мере развития технологий становится очевидно, что ключевую роль играет не набор моделей, а инструменты вокруг них: интеграционные механизмы уровня MCP, возможности low‑code для оптимизации процессов, средства оркестрации и контролируемого доступа к корпоративным системам.
Инструменты Yandex AI Studio позволяют системно подходить к разработке и эксплуатации ИИ‑агентов и заметно ускоряют цифровую трансформацию. ML‑команды получают единое пространство для быстрой проверки гипотез, построения прототипов и ввода решений в эксплуатацию. Сроки разработки сокращаются с месяцев до недель, а в ряде сценариев — до нескольких дней. Это позволяет быстрее переходить от концепции к работающему продукту и сокращать цикл внедрения инноваций.
При этом платформа снижает издержки на инфраструктуру и разработку: доступ к парку моделей, инструментам интеграции и готовым компонентам уменьшает необходимость в масштабировании команд и инвестициях в поддерживающую среду. Для бизнеса это означает более предсказуемую экономику и возможность выстраивать контур генеративного ИИ без «раздувания» затрат.
Таким подходом мы стремимся сделать создание агентных решений доступным для широкого круга предприятий, снизить порог входа и устранить ключевые технологические барьеры, которые мешают компаниям переходить от пилотов к промышленному масштабу.