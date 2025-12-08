ИИ‑агенты в промышленности: как перейти от хаоса пилотов к индустриальному стандарту

Автоматизированная система управления технологическим процессом — комплекс аппаратных и программных средств для автоматизации конкретных производственных, энергетических и других технологических процессов.

Manufacturing Execution System — специализированное ПО для управления всем производственным цехом, координации и оптимизации выпуска продукции в реальном времени.

За последние десять лет в российской промышленности было несколько волн цифровизации. Некоторые IT‑решения, которые сначала внедряли в отдельных компаниях, превратились в отраслевой стандарт.

Сначала была предиктивная аналитика. Компании начинали с узких пилотов на отдельных промышленных агрегатах и ограниченных датасетах, часто дополненных синтетическими данными. Спустя несколько лет предиктив стал частью стандартных модулей АСУТП и MES, интегрированных с датчиками и журналами отказов.

Аналогичный сценарий произошёл с видеоаналитикой: от точечных тестов для распознавания СИЗ и нарушений промышленной безопасности к штатным системам контроля опасных зон, конвейеров, погрузки на открытых и подземных горных работах, мониторинга флотационных процессов. Эти решения работают на локальном оборудовании, устойчивы к промышленным условиям и дают измеримый эффект. Например, в НЛМК такие системы позволяют экономить до 115 млн рублей в год, а в «Норникеле» совокупный эффект от внедрения технологий компьютерного зрения оценивается более чем в 100 млн долларов в год.

Когда эти технологии только появились, предприятия пробовали примерить их к своим процессам, далеко не всегда успешно. Но сегодня они внедрены повсеместно, экономят сотни миллионов рублей и стали стандартным элементом цифровых ландшафтов.

Схожую траекторию сейчас повторяет генеративный искусственный интеллект. Можно предположить, что в ближайшие 1–2 года он перейдёт от этапа апробации к статусу индустриального стандарта. Вот несколько факторов, которые влияют на это.

Во‑первых, доступность технологий. Компаниям становятся доступны зрелые корпоративные стеки, отлаженные паттерны RAG, инструментальные агенты и практики LLMOps. Всё это позволяет переходить от экспериментов к системному применению.

Во‑вторых, расширение возможных сценариев применения больших языковых моделей в задачах промышленности. Уже сегодня генеративный искусственный интеллект уверенно закрывает типовые административные и инженерные задачи: