Основы работы с Yandex Tracker
- Бесплатный практический курс
- 14 модулей с теорией и практикой
- Модули можно проходить в произвольном порядке
На курсе вы
Разберётесь с функциональностью и особенностями Yandex Tracker
Узнаете, как устроен сервис, какие основные сущности в нём есть и как использовать продукт для задач вашего бизнеса.
Освоите базовые навыки проектного управления
Узнаете, как построить систему управления проектами по различным методологиям с помощью инструментов Yandex Tracker.
Научитесь автоматизировать процессы
Сможете настроить Tracker для совместной работы команд и автоматизировать рутину для экономии времени с помощью триггеров, автодействий и макросов.
Что такое Yandex Tracker
Yandex Tracker — сервис для совместной работы и организации процессов в компании. Он позволит автоматизировать рутинные процессы, объединить работу подразделений и команд в едином пространстве и повысить прозрачность бизнеса.
Для кого курс будет полезен
Для всех, кто организует в Yandex Tracker совместную работу команд. Сфера деятельности может быть любой: IT-разработка, управление проектами, поддержка, HR, документооборот, маркетинг или дизайн.
Новички познакомятся с интерфейсом и основной функциональностью сервиса и узнают, как настроить его для решения своих задач.
Более опытные пользователи смогут открыть новые фичи, которыми не пользовались ранее, познакомиться с особенностями и неочевидными возможностями Yandex Tracker, найти ответы на возникающие вопросы.
Программа
Узнаете о том, что будет ждать в курсе, и получите рекомендации, как подготовиться к его прохождению.
Модули 11—14 сейчас находятся в разработке. Мы обязательно оповестим всех зарегистрированных на курс пользователей, как только модули станут доступны для прохождения.
Авторы курса
Как вы будете учиться
Изучение теории
Читайте интересные лонгриды в удобное время.
Решение практических заданий
Выполняйте опциональные практические задания, если хотите погрузиться в детали.
Поддержка и обмен опытом
Делитесь опытом с коллегами в telegram-чате комьюнити Yandex Tracker.
Частые вопросы
Практические задания курса вы будете проходить в Yandex Tracker.
Для команд до 5 пользователей сервис бесплатный, для команд более 6 пользователей — согласно тарифам.
Обратите внимание, что новым пользователям доступен стартовый грант: до 38 400 тенге для физических лиц и до 80 000 тенге для юридических. Используйте его, чтобы протестировать Tracker вместе с командой более 6 человек, благодаря гранту вы сможете сделать это бесплатно. Чтобы получить грант, нужно создать платёжный аккаунт.
Подробнее про грант можно почитать на нашем сайте.
А если в вашей команде больше 500 сотрудников, заполните форму, и мы предложим индивидуальные условия.
