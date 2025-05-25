Связаться с намиПодключиться

Основы работы с Yandex Tracker

  • Бесплатный практический курс
  • 14 модулей с теорией и практикой
  • Модули можно проходить в произвольном порядке
Зарегистрироваться

На курсе вы

Разберётесь с функциональностью и особенностями Yandex Tracker

Узнаете, как устроен сервис, какие основные сущности в нём есть и как использовать продукт для задач вашего бизнеса.

Освоите базовые навыки проектного управления

Узнаете, как построить систему управления проектами по различным методологиям с помощью инструментов Yandex Tracker.

Научитесь автоматизировать процессы

Сможете настроить Tracker для совместной работы команд и автоматизировать рутину для экономии времени с помощью триггеров, автодействий и макросов.

Что такое Yandex Tracker

Yandex Tracker — сервис для совместной работы и организации процессов в компании. Он позволит автоматизировать рутинные процессы, объединить работу подразделений и команд в едином пространстве и повысить прозрачность бизнеса.

Узнать больше

Для кого курс будет полезен

Для всех, кто организует в Yandex Tracker совместную работу команд. Сфера деятельности может быть любой: IT-разработка, управление проектами, поддержка, HR, документооборот, маркетинг или дизайн.

Новички познакомятся с интерфейсом и основной функциональностью сервиса и узнают, как настроить его для решения своих задач.

Более опытные пользователи смогут открыть новые фичи, которыми не пользовались ранее, познакомиться с особенностями и неочевидными возможностями Yandex Tracker, найти ответы на возникающие вопросы.

Программа

Узнаете о том, что будет ждать в курсе, и получите рекомендации, как подготовиться к его прохождению.

Модули 11—14 сейчас находятся в разработке. Мы обязательно оповестим всех зарегистрированных на курс пользователей, как только модули станут доступны для прохождения.

Авторы курса

Как вы будете учиться

Изучение теории

Читайте интересные лонгриды в удобное время.

Решение практических заданий

Выполняйте опциональные практические задания, если хотите погрузиться в детали.

Поддержка и обмен опытом

Делитесь опытом с коллегами в telegram-чате комьюнити Yandex Tracker.

Частые вопросы

Практические задания курса вы будете проходить в Yandex Tracker.

Для команд до 5 пользователей сервис бесплатный, для команд более 6 пользователей — согласно тарифам.

Обратите внимание, что новым пользователям доступен стартовый грант: до 38 400 тенге для физических лиц и до 80 000 тенге для юридических. Используйте его, чтобы протестировать Tracker вместе с командой более 6 человек, благодаря гранту вы сможете сделать это бесплатно. Чтобы получить грант, нужно создать платёжный аккаунт.

Подробнее про грант можно почитать на нашем сайте.

А если в вашей команде больше 500 сотрудников, заполните форму, и мы предложим индивидуальные условия.

Начните обучение уже сегодня

Пройдите курс и сделайте работу с Yandex Tracker простой и понятной.

Зарегистрироваться