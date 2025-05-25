Основы работы с Yandex Tracker

Для всех, кто организует в Yandex Tracker совместную работу команд. Сфера деятельности может быть любой: IT-разработка, управление проектами, поддержка, HR, документооборот, маркетинг или дизайн.

Новички познакомятся с интерфейсом и основной функциональностью сервиса и узнают, как настроить его для решения своих задач.

Более опытные пользователи смогут открыть новые фичи, которыми не пользовались ранее, познакомиться с особенностями и неочевидными возможностями Yandex Tracker, найти ответы на возникающие вопросы.