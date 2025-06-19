DevOps‑инженер
DevOps‑инженер
Трек объединяет курсы по основным DevOps‑инструментам и сценариям в Yandex Cloud. Можно проходить их в любой последовательности.
- 3 уровня сложности
- 14 курсов
- свидетельства о прохождении курсов
- бесплатный доступ
- разработано экспертами Yandex Cloud и партнёрами
Как вы будете учиться
Introduction
Расскажем про основы работы в облаке и базовые понятия контейнеризации.
Кому подойдёт этот уровень
Разработчикам
создать инфраструктуру для командной разработки
Администраторам
перейти к современным DevOps‑практикам и мониторингу
Всем, кто интересуется DevOps
узнать больше о применении технологии
Контейнеризация с Docker
Освоите Docker и начнёте управлять мультиконтейнерными приложениями.
12 часов на прохождение.
Обновлено в августе 2024
Cloud Computing
На курсе вы узнаете, как:
- Создавать своё облако в Yandex Cloud и работать с основными инфраструктурными сервисами.
- Создавать и настраивать виртуальные машины, виртуальные сети и балансировщики нагрузки.
- Автоматически восстанавливать и масштабировать облачные системы.
В разработке
Следите за обновлениями
В этом разделе скоро появятся новые курсы. Подпишитесь на обновления, чтобы быть в числе первых, кто узнает о новых возможностях для обучения.
Intermediate
Поделимся основными инструментами DevOps в Yandex Cloud и сценариями их применения.
Кому подойдёт этот уровень
DevOps‑инженерам
углубить навыки автоматизации развёртывания приложений
Разработчикам
довести код до рабочих приложений и создать инфраструктуру для командной разработки
Системным администраторам
настроить автоматизированные пайплайны и мониторинг приложений
Kubernetes® Basic
Освоите Kubernеtes: от развёртывания кластеров до мониторинга и управления доступом.
20 часов на прохождение.
Обновлено в сентябре 2024
IaC: Terraform
Научитесь управлять инфраструктурой как кодом, развёртывать и масштабировать ресурсы.
14 часов на прохождение.
Обновлено в мае 2024
GitLab CI/CD
Вы научитесь создавать и настраивать CI/CD-пайплайны в GitLab, автоматизировать сборку, тестирование и развёртывание приложений в Kubernetes®-кластере.
6 часов на прохождение.
Обновлено в апреле 2025
Metrics (Prom/VM stack)
Настроите и внедрите мониторинг инфраструктуры и приложений с помощью Yandex Monitoring.
В разработке
Logging (Loki, ELK)
Организуете сбор, хранение и выгрузку логов в облаке, познакомитесь с инструментами логирования.
В разработке
Следите за обновлениями
В этом разделе скоро появятся новые курсы. Подпишитесь на обновления, чтобы быть в числе первых, кто узнает о новых возможностях для обучения.
Advanced
Расскажем про сложные и специфические сценарии для специалистов продвинутого уровня.
Кому подойдёт этот уровень
DevOps‑инженерам
улучшать пайплайны, стабильность и предсказуемость развёртываний
Руководителям DevOps‑команд
научиться работать со сложными и специфическими сценариями применения технологии
Администраторам
организовывать работу пользователей в кластере и повышать надёжность системы
Лидам команд
создавать и настраивать инфраструктуру разработки, тестирования и продакшена
Деплой инфраструктуры по модели GitOps
Начнёте работу с Managed Service for Kubernetes, GitLab, Helm, Crossplane и Argo CD.
10 часов на прохождение.
Обновлено в августе 2024
Нагрузочное тестирование
Повысите надёжность системы и научитесь определять её максимальную производительность.
15 часов на прохождение.
Обновлено в марте 2024
DevSecOps в облачном CI/CD
Улучшите DevOps‑пайплайны и обеспечите безопасность приложений.
18 часов на прохождение.
Обновлено в июне 2024
Kubernetes Advanced
Научитесь настраивать сетевую инфраструктуру и безопасность в Yandex Cloud, использовать продвинутые практики для работы с кластерами и реализовывать стратегии деплоя и автоскейлинга.
В разработке
Следите за обновлениями
В этом разделе скоро появятся новые курсы. Подпишитесь на обновления, чтобы быть в числе первых, кто узнает о новых возможностях для обучения.
Над треком работали
FAQ
Для закрепления материала вас ждут практические задания на платформе Yandex Cloud. Также в каждом уроке есть несколько проверочных вопросов для лучшего усвоения теории.