Сайт в облаке
Сайт в облаке
От простого статического сайта до многофункционального корпоративного веб-приложения — разверните веб-сервис любой сложности на отказоустойчивой платформе Yandex Cloud.
Стабильные бизнес-процессы требуют надёжной работы веб-сервисов. Гибкая масштабируемая инфраструктура облака поможет справиться с любой нагрузкой, а несколько зон доступности гарантируют отказоустойчивость.
Почему эту задачу нужно решать с Yandex Cloud
Готовые образы и управляемые сервисы
Образы виртуальных машин с различными системами управления контентом (CMS), управляемые базы данных для размещения бэкенда, Docker-контейнеры и другие готовые решения.
Несколько зон доступности
Разместите веб-сервис в нескольких географически распределённых зонах — и даже после планового отключения или непредвиденной аварии в одной из них сайт останется доступен.
Гибкое масштабирование
Подберите оптимальную инфраструктуру для веб-сервиса и масштабируйте её, если ваши потребности изменятся.
Защита от DDoS-атак
Подключите защиту от DDoS-атак: постоянный мониторинг определит нормальный профиль трафика для ресурса и поможет обнаружить угрозу практически в реальном времени.
Оплата только потреблённых ресурсов
В Yandex Cloud вы сами выбираете число ядер, объём памяти, размер диска виртуальных машин и тип базы данных. Оплата берётся только за фактически потреблённые ресурсы.
Дополнительные возможности
Расширьте возможности вашего веб-приложения сервисами платформы Yandex Cloud. Анализ и визуализация больших данных, создание голосовых помощников и чат-ботов с искусственным интеллектом, защита от DDoS-атак — всё это платформа позволяет легко подключить.
Архитектура решения
Создавайте надёжные, простые в управлении и масштабируемые приложения и проекты, используя передовые решения Yandex Cloud.
Попробуйте сделать самостоятельно
Посмотрите вебинар
Узнайте, как настроить сценарии отказоустойчивости для веб-приложения в облаке, использовать Yandex Virtual Private Cloud, Yandex Network Load Balancer и Yandex Load Testing для нагрузочного тестирования.
Наши партнёры создадут ИТ-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость и возьмут на себя разработку и поддержку решения.