Сайт в облаке

От простого статического сайта до многофункционального корпоративного веб-приложения — разверните веб-сервис любой сложности на отказоустойчивой платформе Yandex Cloud.

Стабильные бизнес-процессы требуют надёжной работы веб-сервисов. Гибкая масштабируемая инфраструктура облака поможет справиться с любой нагрузкой, а несколько зон доступности гарантируют отказоустойчивость.

Почему эту задачу нужно решать с Yandex Cloud

Готовые образы и управляемые сервисы

Образы виртуальных машин с различными системами управления контентом (CMS), управляемые базы данных для размещения бэкенда, Docker-контейнеры и другие готовые решения.

Несколько зон доступности

Разместите веб-сервис в нескольких географически распределённых зонах — и даже после планового отключения или непредвиденной аварии в одной из них сайт останется доступен.

Гибкое масштабирование

Подберите оптимальную инфраструктуру для веб-сервиса и масштабируйте её, если ваши потребности изменятся.

Защита от DDoS-атак

Подключите защиту от DDoS-атак: постоянный мониторинг определит нормальный профиль трафика для ресурса и поможет обнаружить угрозу практически в реальном времени.

Оплата только потреблённых ресурсов

В Yandex Cloud вы сами выбираете число ядер, объём памяти, размер диска виртуальных машин и тип базы данных. Оплата берётся только за фактически потреблённые ресурсы.

Дополнительные возможности

Расширьте возможности вашего веб-приложения сервисами платформы Yandex Cloud. Анализ и визуализация больших данных, создание голосовых помощников и чат-ботов с искусственным интеллектом, защита от DDoS-атак — всё это платформа позволяет легко подключить.

Архитектура решения

Создавайте надёжные, простые в управлении и масштабируемые приложения и проекты, используя передовые решения Yandex Cloud.

Попробуйте сделать самостоятельно

Посмотрите вебинар

Узнайте, как настроить сценарии отказоустойчивости для веб-приложения в облаке, использовать Yandex Virtual Private Cloud, Yandex Network Load Balancer и Yandex Load Testing для нагрузочного тестирования.

Сервисы, которые решат эту задачу 

Компании, которые нам доверяют 

Партнёры, которые помогут 

Наши партнёры создадут ИТ-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость и возьмут на себя разработку и поддержку решения.

Готовы подключиться?

