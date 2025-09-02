Связаться с намиПодключиться

Облачные решения для розничной торговли

Сфера розничной торговли переживает цифровую трансформацию. Yandex Cloud как ведущий технологический партнер отрасли предлагает решения для стимулирования роста и реализации омниканального клиентского опыта на протяжении всего пути потребителя.

Сервисы Yandex Cloud, реализованные на базе собственных разработок и практического опыта розничной торговли, позволяют клиентам сфокусироваться на конечном отраслевом сервисе для покупателя, обеспечивая весь сложный технологический стек ИТ.

Связаться с экспертом

Быстрый запуск новых проектов

Ритейл-компании находятся в постоянном поиске и тестировании новых цифровых продуктов, способных повысить конкурентоспособность бизнеса. Yandex Cloud предоставляет полный набор инструментов для разработки и тестирования MVP-версий продуктов, их дальнейшего масштабирования и интеграции в технологический ландшафт компании.

Не беспокойтесь о безопасности

Yandex Cloud полностью соответствует критериям безопасности, включая требования ФЗ-152 к высшему уровню защищённости персональных данных УЗ-1 и международный стандарт безопасности данных платёжных карт PCI DSS.

Превратите ИТ-затраты в актив компании

Оплачивайте сервисы Yandex Cloud по факту потребления (pay-as-you-go) либо резервируйте ресурсы на шесть месяцев или один год. Расходы отображаются по проектам, что позволяет отслеживать траты на разработку и внедрение конкретных цифровых продуктов, корректно учитывать их в юнит-экономике и обосновывать при аудиторских проверках.

Мы знаем, как решить ваши задачи

Полноэкранное изображение

GitOps Release Strategy

End-to-End разработка в облаке

Yandex Cloud — это платформа, где вы найдёте необходимые ресурсы на всём жизненном цикле создания продукта — от разработки и тестирования до запуска в production-среде и мониторинга работы.

Построение микросервисной архитектуры для электронной коммерции, разработка корпоративных систем хранения данных, автоматизация центров обслуживания клиентов или создание ML-моделей для управления цепочками поставок — всё это возможно с широким набором инструментов в Yandex Cloud.

Платформа данных

Качественная аналитическая система и регулярный мониторинг ключевых показателей — критически важный элемент для любого направления ритейл-бизнеса — от дистрибьюторов электроники до автомобильных дилеров. Анализ данных, основанный на технологиях Big Data, применяется и для оптимизации внутренних процессов, и для получения дополнительной выручки.

Используйте сервисы Yandex Cloud, чтобы построить надёжную и масштабируемую платформу для хранения и обработки любых данных, выстроить аналитику для работы с сегментами покупателей и отслеживания эффективности промо-кампаний, создать рекомендательные системы и веб-приложения для мониторинга складских запасов и контроля доступности товаров в магазине.

Голосовые помощники и автоматизация колл-центров

Внедрение голосовых помощников на базе речевых сервисов Yandex Cloud позволяет обрабатывать до 100% входящих звонков и совершать исходящие вызовы без участия человека.

Автоматизируйте решение вопросов по системе лояльности, доставки, оформления заказов, а также арбитраж спорных ситуаций без привлечения специалиста колл-центра. Технологии Yandex Cloud позволяют создать кастомизированные голосовые приложения с учётом специфики бизнеса и характерной терминологии, благодаря чему имитация разговора становится более нативной.

Геоаналитика для открытия новых точек продаж

Сбор и обработка внутренней статистики компании, обогащённой данными из внешних источников, позволяет ритейл-компаниям эффективно подбирать локации для открытия новых торговых точек, анализируя плотность населения, покупательскую способность, наличие магазинов конкурентов и другие параметры.

Проводите углублённую аналитику на основе геоданных с преднастроенными дашбордами Yandex DataLens, чтобы увеличить объём покрытия и обеспечить вашей компании дополнительную выручку и доход.

В Marketplace

Компании, которые нам доверяют 

Сервисы, которые решат ваши задачи 

Посмотрите вебинар

Узнайте, как как реализовать архитектуру обработки больших данных на базе управляемых сервисов Yandex Cloud.

Партнёры, которые помогут 

Наши партнёры создадут ИТ-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость, возьмут на себя разработку и поддержку решения.

Решения в Marketplace 

Готовы подключиться?

Задать вопросПодключиться

Полезные ссылки

Тарифы
Документация
Найти партнёра