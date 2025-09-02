Цифровые отрасли

Связаться с намиПодключиться

Проникновение цифровых технологий во все отрасли бизнеса невозможно переоценить. Технологические компании быстрее всех запускают новые продукты и сервисы, выходят на новые рынки, начинают работать на международном уровне.

Разрабатывайте, тестируйте и запускайте новые продукты вместе с современными облачными технологиями Yandex Cloud.

Решаем задачи современных цифровых отраслей

Реализуйте ваши идеи на платформе Yandex Cloud

Готовая масштабируемая инфраструктура для быстрого запуска сервиса в облаке

Инструменты для разработки, тестирования и запуска

Разворачивайте dev/test среды для отработки гипотез и проведения экспериментов с использованием сервиса для управления кластерами Kubernetes и конфигурируйте инфраструктуру с помощью Terraform.

Предоставьте своей группе разработчиков доступ к удобной и гибкой ИТ-инфраструктуре, автоматизируйте рутинные операции и повышайте скорость создания новых продуктов и сервисов. А решения для резервного копирования и аварийного восстановления Yandex Cloud помогут сохранить данные в случае программной или человеческой ошибки.

Обработка пиковых нагрузок

Масштабируемая платформа Yandex Cloud позволяет регулировать количество необходимых ресурсов при пиковой нагрузке и автоматически распределяет трафик между узлами кластера.

Обеспечьте производительность вашего приложения и сайта экономически эффективным способом, не допуская отказа в обслуживании при повышенном спросе.

Надёжное и безопасное хранилище данных

Используйте универсальное масштабируемое хранилище Yandex Cloud для создания резервных копий ваших данных, безопасного сохранения информации в соответствии с требованиями 152‑ФЗ, размещения сайтов и приложений с высокой скоростью доступа и надёжности.

Защита веб-сервиса

Платформа Yandex Cloud соответствует всем необходимым стандартам безопасности хранения данных, а также предоставляет возможности для защиты веб-проектов. Сервис DDoS Protection, созданный совместно с Qrator Labs, диагностирует профиль трафика и позволяет обнаружить DDoS‑атаку практически в реальном времени, а готовые образы из Marketplace, например, Валарм WAF, помогут обнаружить уязвимости, защитить личный кабинет пользователя от перебора паролей или атаки на систему лояльности.

Автоматизация колл-центров и создание голосовых помощников

Повышайте скорость обслуживания клиентов и качество оказания услуг, используя кастомизированных голосовых роботов для автоматизации аптечных колл‑центров.

Сервисы распознавания и синтеза речи Yandex Cloud, а также инструменты машинного обучения помогут сократить время внедрения и расходы на содержание колл-центров. Записывайте и дешифруйте разговоры с клиентами, чтобы найти проблемные зоны в обслуживании и повысить продажи.

