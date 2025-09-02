Цифровые отрасли

Разворачивайте dev/test среды для отработки гипотез и проведения экспериментов с использованием сервиса для управления кластерами Kubernetes и конфигурируйте инфраструктуру с помощью Terraform.

Предоставьте своей группе разработчиков доступ к удобной и гибкой ИТ-инфраструктуре, автоматизируйте рутинные операции и повышайте скорость создания новых продуктов и сервисов. А решения для резервного копирования и аварийного восстановления Yandex Cloud помогут сохранить данные в случае программной или человеческой ошибки.