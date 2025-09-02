Связаться с намиПодключиться

Облачные решения для финансов и страхования

За последнее десятилетие компании финансового сектора совершили революцию в технологической сфере. Они создают инновационные услуги и задают правила обслуживания клиентов, повышая свою конкурентоспособность на рынке.

Модернизируйте существующие и разрабатывайте новые сервисы с технологиями Yandex Cloud, которые соответствуют всем необходимым требованиям в области безопасности.

Связаться с экспертом

Чувствуйте себя в безопасности

Yandex Cloud полностью соответствует критериям безопасности, включая требования ФЗ-152 к высшему уровню защищённости персональных данных УЗ-1, международный стандарт безопасности данных платёжных карт PCI DSS и национальный стандарт безопасности банковских и финансовых операций ГОСТ Р 57580.

Подробнее

Масштабируйтесь по требованию

Разместите сервисы в отказоустойчивой облачной инфраструктуре трёх географически распределённых дата-центров. Гибко масштабируйте ваши ресурсы в зависимости от текущих потребностей бизнеса.

В документацию

Прозрачно отслеживайте расходы

Оплачивайте сервисы Yandex Cloud по факту потребления (pay-as-you-go) или резервируйте ресурсы на 6 месяцев или 1 год по специальным тарифам. Расходы отображаются по проектам. Вы всегда видите, сколько потратили, можете учесть это в юнит-экономике и обосновывать при аудиторских проверках.

Тарифы

Мы знаем, как решить ваши задачи

Полноэкранное изображение

Надёжное и отказоустойчивое подключение к Yandex Cloud через Cloud Interconnect

Расширение собственной инфраструктуры

Внутренняя инфраструктура с годами теряет гибкость — внедрять новые технологии и принимать оперативные решения мешают устаревшие процессы, регламенты и стандарты. Используйте облако, чтобы дополнить ваш защищённый периметр ресурсами для запуска пилотных проектов и новых продуктов.

Быстрый вывод на рынок новых продуктов

В финансовом сегменте очень высокая конкуренция за клиентов, необходимо постоянно создавать и выводить на рынок новые и прогрессивные продукты.

Используйте облачные вычисления и платформенные сервисы, чтобы не тратить время и бюджет на обслуживание собственной инфраструктуры и найм дополнительных специалистов. В Yandex Cloud вы найдёте все необходимые ресурсы и инструменты на всём жизненном цикле создания продукта — от разработки и тестирования проекта или приложения до запуска в production-среде и мониторинга работы.

Таким образом, вы сокращаете время вывода нового продукта на рынок (Time-to-Market) и предлагаете вашим клиентам сервисы из облака максимально быстро. А с ростом их популярности сможете сразу же подключить необходимые ресурсы.

Автоматизация колл-центров и создание голосовых помощников

Создавайте голосовых помощников с помощью сервисов распознавания и генерации речи Yandex Cloud. Технологии машинного обучения и речевой аналитики позволят повысить качество дистанционного обслуживания клиентов, предоставляя им квалифицированную помощь по финансовым продуктам без привлечения операторов. Дополните голосовыми роботами персонал колл-центров, чтобы оперативно реагировать на запросы клиентов, автоматизировать службу поддержки и оказывать страховые, банковские и финансовые услуги быстрее и качественнее.

Продвинутая аналитика и помощь в принятии решений

Создайте гибридную платформу анализа данных для получения и обработки информации из множества источников, защищая безопасность внутреннего контура и политики конфиденциальности.

Собирайте знания о бизнес-процессах компании, работе филиалов, конкретных подразделений и клиентском сервисе. Сохраняйте неограниченные массивы данных в облачном хранилище и используйте их для построения и анализа отчётов. Результаты исследований позволят вам оценить риски, найти оптимальные решения задач в кризисных ситуациях.

Высокопроизводительные вычисления

Перенесите в облако расчётные задачи, требующие высоких мощностей и имеющие непостоянный характер. Это позволит мгновенно получить инфраструктуру необходимой производительности и оплачивать только фактически потребляемые ресурсы. Решайте в облаке задачи расчёта рисков, клиентской аналитики, подготовки отчётов, обучения нейросетей и других, нуждающихся в большой пиковой производительности.

Компании, которые нам доверяют 

Посмотрите вебинар

Узнайте, как облака упрощают продвинутую аналитику и машинное обучение для банков, об опыте ВТБ в работе с внутренними и внешними источниками данных, преимуществах гибридного Data Lake и о том, как Яндекс Go использует сервисы управляемых БД.

Партнёры, которые помогут 

Наши партнёры создадут ИТ-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость, возьмут на себя разработку и поддержку решения.

Решения в Marketplace 

Готовы подключиться?

Задать вопросПодключиться

Полезные ссылки

Тарифы
Документация
Найти партнёра