Предоставьте доступ к информации о работе систем автомобиля, аналитическим сведениям о расходе топлива, маршруте следования и стиле вождения. Обработка телематических данных сократит расходы на обслуживание автопарка, улучшит эксплуатационные качества транспортного средства и поможет спрогнозировать возможные поломки.

Инструменты платформы Yandех Cloud позволят собрать любой объём неструктурированной информации, сохранить в распределённой базе данных и с помощью ML-технологий выполнить её анализ и визуализацию.