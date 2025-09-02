Связаться с намиПодключиться

Облачные решения для автопрома

Инструменты Yandex Cloud помогают решать актуальные задачи автомобильной промышленности — ускоряют вывод новых продуктов, автоматизируют процессы производства, собирают и анализируют данные, позволяют купить автомобиль онлайн и дистанционно контролировать его показатели.

Внедряйте облачные технологии, чтобы повысить конкурентоспособность предприятия, сократить издержки и предоставить клиентам новые возможности.

Связаться с экспертом

Сертификаты и требования

Yandex Cloud полностью соответствует критериям безопасности, включая требования 152-ФЗ к высшему уровню защищённости персональных данных УЗ-1 и международный стандарт безопасности данных платёжных карт PCI DSS. Сервисы платформы прошли сертификацию и отвечают требованиям ISO, GDPR и ГОСТ Р 5758.

О соответствии стандартам

Хранение и обработка данных

Храните данные любого типа и объема в Object Storage. Обрабатывайте их с помощью ML‑решений или используйте наши управляемые базы данных для работы с платёжными системами и агрегации данных из разных источников.

Подробнее

Отказоустойчивость и масштабируемость

Разместите ваши сервисы в отказоустойчивой облачной инфраструктуре трёх географически распределённых дата-центров. Гибко масштабируйте ресурсы в зависимости от потребностей бизнеса и подключайте новые услуги.

В документацию

Мы знаем, как решить ваши задачи

Полноэкранное изображение

Архитектура решения Yandex Cloud Connected Cars

Мониторинг состояния автомобиля

Предоставьте доступ к информации о работе систем автомобиля, аналитическим сведениям о расходе топлива, маршруте следования и стиле вождения. Обработка телематических данных сократит расходы на обслуживание автопарка, улучшит эксплуатационные качества транспортного средства и поможет спрогнозировать возможные поломки.

Инструменты платформы Yandех Cloud позволят собрать любой объём неструктурированной информации, сохранить в распределённой базе данных и с помощью ML-технологий выполнить её анализ и визуализацию.

Автоматизация колл-центров и создание голосовых помощников

Создавайте голосовых роботов с помощью сервисов машинного обучения, распознавания и синтеза речи Yandex Cloud. Виртуальные ассистенты расскажут клиентам о промоакциях, запишут на техническое обслуживание и ответят на вопросы.

С помощью SpeechKit Brand Voice синтезируйте уникальный голос, который будет ассоциироваться только с вашим брендом. Технология открывает новые возможности для рекламных кампаний и позволит выделиться на фоне конкурентов.

Веб-сервис в облаке

Производители и дилеры всё чаще задумываются о разработке e-commerce платформ для подбора конфигурации, оформления покупки и оплаты автомобиля прямо на сайте. Yandex Cloud предлагает воспользоваться преимуществами надёжной, масштабируемой и безопасной облачной инфраструктуры.

Размещение веб-сервиса в облаке позволит увеличить скорость его работы, уменьшить время реакции на запросы клиентов и повысить качество обслуживания.

Платформа данных и рекомендательные системы

Создайте платформу для обработки больших данных с помощью сервисов Yandex Cloud. Производительная и масштабируемая инфраструктура позволит решать маркетинговые задачи по определению целевой аудитории, созданию специальных предложений и рекомендательных систем.

Обработка сведений об эксплуатации автомобиля, качестве работы его компонентов и систем позволят продавцам и производителям выявить «системные проблемы» и исправить их в будущих версиях.

Инструменты для разработки, тестирования и запуска

Ускорьте создание и запуск новых цифровых продуктов для повышения прибыли и организации внутренних процессов. Создайте в облаке сервис для обучения продавцов дилерских центров, разрабатывайте системы учёта продаж и другие корпоративные веб‑приложения.

Облачная платформа — удобная test/dev среда, в которой одинаково просто как проверять гипотезы и проводить эксперименты, так и запускать в работу производительные сервисы.

Опыт «Мерседес‑Бенц Рус»

Узнайте, почему компания «Мерседес‑Бенц РУС» выбрала Yandex Cloud для локализации приложений Mercedes me. Руководитель инфраструктуры и сервисов «Мерседес‑Бенц РУС» Иван Ковалёв рассказывает о приложении, его архитектуре и о том, как удалось встроить локализованное приложение в глобальный deployment pipeline.

Сервисы, которые решат ваши задачи 

Компании, которые нам доверяют 

Оцените Yandex Cloud с помощью бесплатного пилотного проекта

Доверие лежит в основе каждого успешного партнёрства, поэтому с крупным бизнесом мы работаем по модели Success Fee. Каждому клиенту мы даём возможность оценить платформу в рамках пилота и заключаем контракт лишь после того, как подтверждена целесообразность применения наших сервисов и технологий. Мы фиксируем ценовые условия до начала проекта, даже если речь о долгосрочной основе — на 6 месяцев или 1 год.

Обсудить пилот

Партнёры, которые помогут 

Наши партнёры создадут ИТ-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость, возьмут на себя разработку и поддержку решения.

Остались вопросы?

Пообщайтесь с экспертом

Полезные ссылки

Тарифы
Документация
Найти партнёра