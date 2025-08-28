Связаться с намиПодключиться

AI-ассистенты для бизнеса

Используйте AI Assistant API для создания интеллектуальных помощников на базе языковых моделей и Retrieval Augmented Generation (RAG). Автоматизируйте задачи, повышайте производительность сотрудников, улучшайте клиентский опыт.

Связаться с экспертомДокументация

Возможности для создания идеального AI‑ассистента

Ответы по базе знаний

Интегрируйте базу знаний с нейросетью, чтобы дополнять её ответы актуальными данными, важными для вашей компании.

Учёт контекста

AI-ассистент запоминает историю разговора для более релевантных и персонализированных ответов.

Гибкая настройка поиска

Выбирайте обычный или гибридный тип поиска, либо дообучайте эмбеддинги, чтобы повысить точность результатов.

Работа с файлами

Загружайте файлы разных форматов: PDF, XLSX, PPTX и другие.

Безопасность данных

Данные хранятся в изолированной базе и не используются для дообучения моделей. Решение можно развернуть в закрытом контуре компании или в выделенном облаке.

Аналитика коммуникаций

Изучайте историю общения с ассистентом и получайте ценные инсайты из тредов.

Выбирайте любую языковую модель

AI Assistant API предлагает разные LLM. Выбирайте наиболее подходящую для ваших задач.

YandexGPT 5.1 Pro New

Новая генеративная модель значительно превосходит предыдущую версию почти во всех типах задач для бизнеса.

OpenAI

Модели OpenAI с открытыми весами — gpt-oss-120b и 20b — через API, совместимый с OpenAI API (Completion).

Опенсорс-модели

По запросу развернём Qwen, Mixtral и DeepSeek в режиме Dedicated Inference Endpoint.

Fine-tuned LLM

Дообученные версии любых моделей, доступных в Yandex Foundation Models.

Архитектура решения

Предлагаем полный набор инструментов для настройки и интеграции умных помощников под ваши потребности.

Связаться с экспертом

Знаем, как решить ваши задачи

Полноэкранное изображение

HR-помощник

Упростит онбординг и обучение новых сотрудников: ответит на вопросы и пришлёт ссылки на инструкции на основе ваших баз знаний. Его можно настроить для решения повседневных задач HR-команды.

Суфлёр оператора

Поможет оператору контакт-центра быстро разобраться с проблемой клиента: определит смысл и тональность вопроса, учтёт историю всех его обращений, подготовит персонализированный вариант ответа.

AI-консультант на сайте

Ответит на часто задаваемые вопросы, проконсультирует клиентов по услугам и товарам, поможет быстро найти нужное на сайте и обеспечит круглосуточную поддержку по заказам.

Как внедрить AI-ассистента в сервисы

Подготовьте документы

В качестве источников информации можете использовать разные форматы файлов.

Создайте поисковый индекс или перенастройте существующий

Подгрузите подготовленные документы, подключите модели векторизации и рефрайзинга.

Подберите языковую модель

Попробуйте модели YandexGPT в версиях Pro и Lite, OpenAI или Qwen для решения задач.

Протестируйте ассистента

Оцените качество ответов языковой модели и точность подбора источников. Используйте метаданные файлов и поисковых индексов для дополнительной информации.

Интегрируйте ассистента

Используйте API (REST, gRPC) или ML SDK, чтобы реализовать вызов ассистента в собственных приложениях и сервисах.

Скоро — больше возможностей

Планируем добавить в AI Assistant API:

  • работу со сложными документами,
  • продвинутый Function Calling,
  • бесшовную интеграцию с базами в S3,
  • поиск информации в интернете,
  • распознавание изображений.

Если у вас есть идеи, как улучшить работу с AI-ассистентами, — расскажите нам о них.

Поделиться идеей

Присоединяйтесь к комьюнити

Вступайте в телеграм-сообщество Yandex Foundation Models, чтобы быть в курсе обновлений сервиса, узнавать о предстоящих мероприятиях и участвовать в обсуждениях. Будем вместе развивать GenAI!

Присоединиться

Полезные материалы

Вопросы и ответы

AI Assistant API позволяет интегрировать AI-ассистентов на базе языковых моделей с учётом информации из внешних источников (RAG, Retrieval Augmented Generation), а также сохранять контекст запросов к модели.

Готовы попробовать?

Связаться с экспертом

Полезные ссылки

Документация
Найти партнёра