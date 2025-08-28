AI-ассистенты для бизнеса

Планируем добавить в AI Assistant API:

работу со сложными документами,

продвинутый Function Calling,

бесшовную интеграцию с базами в S3,

поиск информации в интернете,

распознавание изображений.

Если у вас есть идеи, как улучшить работу с AI-ассистентами, — расскажите нам о них.