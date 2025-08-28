HR-помощник
Упростит онбординг и обучение новых сотрудников: ответит на вопросы и пришлёт ссылки на инструкции на основе ваших баз знаний. Его можно настроить для решения повседневных задач HR-команды.
AI-ассистенты для бизнеса
Используйте AI Assistant API для создания интеллектуальных помощников на базе языковых моделей и Retrieval Augmented Generation (RAG). Автоматизируйте задачи, повышайте производительность сотрудников, улучшайте клиентский опыт.
Интегрируйте базу знаний с нейросетью, чтобы дополнять её ответы актуальными данными, важными для вашей компании.
AI-ассистент запоминает историю разговора для более релевантных и персонализированных ответов.
Выбирайте обычный или гибридный тип поиска, либо дообучайте эмбеддинги, чтобы повысить точность результатов.
Загружайте файлы разных форматов: PDF, XLSX, PPTX и другие.
Данные хранятся в изолированной базе и не используются для дообучения моделей. Решение можно развернуть в закрытом контуре компании или в выделенном облаке.
Изучайте историю общения с ассистентом и получайте ценные инсайты из тредов.
AI Assistant API предлагает разные LLM. Выбирайте наиболее подходящую для ваших задач.
Новая генеративная модель значительно превосходит предыдущую версию почти во всех типах задач для бизнеса.
Модели OpenAI с открытыми весами — gpt-oss-120b и 20b — через API, совместимый с OpenAI API (Completion).
По запросу развернём Qwen, Mixtral и DeepSeek в режиме Dedicated Inference Endpoint.
Дообученные версии любых моделей, доступных в Yandex Foundation Models.
Предлагаем полный набор инструментов для настройки и интеграции умных помощников под ваши потребности.
Поможет оператору контакт-центра быстро разобраться с проблемой клиента: определит смысл и тональность вопроса, учтёт историю всех его обращений, подготовит персонализированный вариант ответа.
Ответит на часто задаваемые вопросы, проконсультирует клиентов по услугам и товарам, поможет быстро найти нужное на сайте и обеспечит круглосуточную поддержку по заказам.
Подгрузите подготовленные документы, подключите модели векторизации и рефрайзинга.
Попробуйте модели YandexGPT в версиях Pro и Lite, OpenAI или Qwen для решения задач.
Оцените качество ответов языковой модели и точность подбора источников. Используйте метаданные файлов и поисковых индексов для дополнительной информации.
Планируем добавить в AI Assistant API:
Если у вас есть идеи, как улучшить работу с AI-ассистентами, — расскажите нам о них.
Вступайте в телеграм-сообщество Yandex Foundation Models, чтобы быть в курсе обновлений сервиса, узнавать о предстоящих мероприятиях и участвовать в обсуждениях. Будем вместе развивать GenAI!
AI Assistant API позволяет интегрировать AI-ассистентов на базе языковых моделей с учётом информации из внешних источников (RAG, Retrieval Augmented Generation), а также сохранять контекст запросов к модели.