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Экология

Направление экологии реализует проекты, которые затрагивают весь окружающий мир. Вместе с экспертами и учёными мы исследуем природу и связанные с ней задачи, решение которых позволяет менять мир к лучшему.

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С кем мы работаем

Научно-исследовательские центры

Вузы и колледжи

Промышленные компании

Исследователи

Независимые стартапы

Компании, вовлечённые в заботу об экологии

Наши проекты

Критерии отбора проектов

Значимость

Полезен для общества, понятен каждому

Технологичность

Может быть реализован с помощью технологий Яндекса

Научность

Имеет научную базу

Практичность

Сроки и цели ясны, а результат применим

Масштабируемость

Решение можно масштабировать для задач в других областях

Как работаем над проектом: поэтапный план

Предложение идеи

Перед тем как подать проект, убедитесь, что он соответствует критериям отбора. Если уверены — смело отправляйте заявку.

Оценка проекта

Смотрим, соответствует ли проект критериям отбора и можно ли его реализовать. Решение сообщим в течение 14 дней.

Создание команды проекта

Когда проект прошёл отбор, начинаем работу: подбираем методику, привлекаем партнёров, формируем команду, выделяем нужные ресурсы.

Работа над проектом

Команда центра реализует проект вместе с вами. Полученные результаты выложим в опенсорс и поможем анонсировать проект.

Поддержка и развитие проекта

Совместно с экспертами адаптируем решения для других отраслей и рынков.

Мы ждём, что инициатор проекта:

определит конкретные цели проекта

предоставит вводные данные по проекту

примет участие в разработке методики

будет участвовать в проведении работ

Инициатор проекта получит от нас:

экспертную оценку

технологии и ресурсы

помощь в подборе команды разработчиков и исследователей

помощь архитекторов и менторов

поддержку, развитие и продвижение проекта

возможность масштабирования проекта

Объединяем людей и технологии для решения важных задач. Присоединяйтесь!

«Природа вокруг нас умеет регулировать себя сама, но при этом она такая хрупкая и хранит множество тайн и открытий! Приходите к нам исследовать их вместе — быстрее, эффективнее, на совершенно новом технологическом уровне».

Евгений Хохлунов
Руководитель проектов по направлению «Экология» в Yandex Cloud

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Заполните форму заявки. Мы подтвердим письмом, что получили и взяли её в работу, и ответим в течение 14 дней.