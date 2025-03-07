Экология
Экология
Направление экологии реализует проекты, которые затрагивают весь окружающий мир. Вместе с экспертами и учёными мы исследуем природу и связанные с ней задачи, решение которых позволяет менять мир к лучшему.
С кем мы работаем
Наши проекты
Критерии отбора проектов
Значимость
Полезен для общества, понятен каждому
Технологичность
Может быть реализован с помощью технологий Яндекса
Научность
Имеет научную базу
Практичность
Сроки и цели ясны, а результат применим
Масштабируемость
Решение можно масштабировать для задач в других областях
Как работаем над проектом: поэтапный план
Предложение идеи
Перед тем как подать проект, убедитесь, что он соответствует критериям отбора. Если уверены — смело отправляйте заявку.
Оценка проекта
Смотрим, соответствует ли проект критериям отбора и можно ли его реализовать. Решение сообщим в течение 14 дней.
Создание команды проекта
Когда проект прошёл отбор, начинаем работу: подбираем методику, привлекаем партнёров, формируем команду, выделяем нужные ресурсы.
Работа над проектом
Команда центра реализует проект вместе с вами. Полученные результаты выложим в опенсорс и поможем анонсировать проект.
Поддержка и развитие проекта
Совместно с экспертами адаптируем решения для других отраслей и рынков.
определит конкретные цели проекта
предоставит вводные данные по проекту
примет участие в разработке методики
будет участвовать в проведении работ
экспертную оценку
технологии и ресурсы
помощь в подборе команды разработчиков и исследователей
помощь архитекторов и менторов
поддержку, развитие и продвижение проекта
возможность масштабирования проекта
Объединяем людей и технологии для решения важных задач. Присоединяйтесь!
«Природа вокруг нас умеет регулировать себя сама, но при этом она такая хрупкая и хранит множество тайн и открытий! Приходите к нам исследовать их вместе — быстрее, эффективнее, на совершенно новом технологическом уровне».
Евгений Хохлунов
Руководитель проектов по направлению «Экология» в Yandex Cloud
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