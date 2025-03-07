Она не только отличает барса от других животных, но и распознает его как индивидуальную особь. Нейросеть способна обработать до 8 миллионов изображений менее чем за час, что значительно ускоряет анализ данных и упрощает работу ученых. Эксперты Yandex Cloud выступили менторами для студентов Школы информационных технологий и инженерии КБТУ, вовлеченных в разработку модели нейросети.