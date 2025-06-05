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SourceCraft Code Assistant

AI-ассистент генерирует подсказки на основе контекста в режиме чата и автодополнения при написании кода, поддерживает более 30 языков программирования, работает с популярными редакторами и интегрированными средами разработки.

Сервис находится на стадии Preview и является компонентом платформы SourceCraft.

Установить плагинДокументация

Поддерживает популярные языки программирования

Более 30 языков для работы над любым проектом.

Совместим с популярными редакторами

Распространяется в формате плагина для Visual Studio Code и IDE от JetBrains.

Чат-клиент

Формулируйте запросы в диалоговом режиме для генерации кода, юнит‑тестов, документации.

Smart autocompletion expert

Подсказки на основе контекста ускорят написание кода и упростят работу с повторяющимися задачами.

Ресурсоэффективный

Работа SourceCraft Code Assistant не нагружает ресурсы локальных машин.

Проверен разработчиками

У сервиса уже несколько тысяч пользователей. Более половины разработчиков Яндекса применяют его в своей работе.

Генерирует подсказки с высокой скоростью

95% подсказок генерируются быстрее 400 мс.

Часть платформы SourceCraft

Сервис можно использовать как самостоятельный плагин или в составе платформы SourceCraft для создания, развёртывания и сопровождения IT‑проектов.

Автодополнение кода на основе контекста

Режим чата

Разработчикам доступен чат-клиент, интегрированный непосредственно в среду разработки*. В качестве контекста генерации используется текущая вкладка с кодом.

Пишите код по запросу на естественном языке

Генерируйте описания функции, класса или модуля

Пишите юнит-тесты

Мероприятия и вебинары 

Новости 

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*доступно в плагинах для Visual Studio Code и IDE от JetBrains.