SourceCraft Code Assistant
SourceCraft Code Assistant
AI-ассистент генерирует подсказки на основе контекста в режиме чата и автодополнения при написании кода, поддерживает более 30 языков программирования, работает с популярными редакторами и интегрированными средами разработки.
Сервис находится на стадии Preview и является компонентом платформы SourceCraft.
Автодополнение кода на основе контекста
Режим чата
Разработчикам доступен чат-клиент, интегрированный непосредственно в среду разработки*. В качестве контекста генерации используется текущая вкладка с кодом.
Пишите код по запросу на естественном языке
Генерируйте описания функции, класса или модуля
Пишите юнит-тесты
Начните пользоваться SourceCraft Code Assistant
Полезные ссылки
*доступно в плагинах для Visual Studio Code и IDE от JetBrains.