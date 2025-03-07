Связаться с намиПодключиться

Специализация Business Tools

Масштабируйте продажи с Yandex Tracker — сервисом для управления проектами и процессами.

Стать партнёром

Почему клиенты выбирают Yandex Tracker?

Универсальный бизнес-инструмент

Сделайте бизнес прозрачным — объедините процессы и проекты в одном инструменте.

Yandex Tracker

Автоматизация процессов

Вы можете автоматизировать рутину и сэкономить время с помощью триггеров, автодействий и макросов.

Хранение данных на территории РФ

Все данные в Yandex Tracker хранятся на территории России с учётом законодательных требований.

Подробнее

Работа всех команд в одном пространстве

Ваши отделы и подразделения могут работать в единой универсальной среде по разным методологиям.

Отказоустойчивость

Yandex Tracker спроектирован для работы с большим объёмом задач. Он справляется с любыми нагрузками в больших и очень больших компаниях, например в Яндексе.

Удобная миграция из других систем

Вы можете перенести процессы в Yandex Tracker с помощью нашего инструмента миграции или API. Мы также можем подобрать партнёра, который проведёт миграцию под ключ.

На чём зарабатывают партнёры Business Tools

  • Внедрение бизнес-приложений
  • Настройка процессов и интеграция со смежными системами
  • Консалтинг по построению системы управления процессами и проектами с последующей реализацией в Yandex Tracker
  • Обучение пользователей

Основные сценарии специализации Business Tools

Кто может стать партнёром Business Tools?

  • Интеграторы с опытом внедрения систем управления проектами и процессами
  • Реселлеры IT-продуктов
  • Консультанты по процессному и проектному управлению

Зачем становиться партнёром Business Tools?

  • Премия до 50% от потребления клиентами сервисов специализации
  • Специальное предложение: Yandex Cloud компенсирует клиенту стоимость работ партнёра по миграции в Yandex Tracker
  • Всесторонняя экспертная поддержка со стороны Yandex Cloud в процессе presale, а также при реализации проектов по внедрению и миграции

Специальное предложение для партнёров Business Tools

Как начать работать с платформой Yandex Cloud?

Что партнёры говорят о Yandex Cloud?

Готовы стать партнёром?

Подать заявку

Нужно время подумать?

Как начать облачный бизнес? Чек‑лист
Главные преимущества программы
Пообщайтесь с экспертом