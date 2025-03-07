Специализация Business Tools
Масштабируйте продажи с Yandex Tracker — сервисом для управления проектами и процессами.
Почему клиенты выбирают Yandex Tracker?
Универсальный бизнес-инструмент
Сделайте бизнес прозрачным — объедините процессы и проекты в одном инструменте.
Автоматизация процессов
Вы можете автоматизировать рутину и сэкономить время с помощью триггеров, автодействий и макросов.
Хранение данных на территории РФ
Все данные в Yandex Tracker хранятся на территории России с учётом законодательных требований.
Работа всех команд в одном пространстве
Ваши отделы и подразделения могут работать в единой универсальной среде по разным методологиям.
Отказоустойчивость
Yandex Tracker спроектирован для работы с большим объёмом задач. Он справляется с любыми нагрузками в больших и очень больших компаниях, например в Яндексе.
Удобная миграция из других систем
Вы можете перенести процессы в Yandex Tracker с помощью нашего инструмента миграции или API. Мы также можем подобрать партнёра, который проведёт миграцию под ключ.
На чём зарабатывают партнёры Business Tools
- Внедрение бизнес-приложений
- Настройка процессов и интеграция со смежными системами
- Консалтинг по построению системы управления процессами и проектами с последующей реализацией в Yandex Tracker
- Обучение пользователей
Основные сценарии специализации Business Tools
Кто может стать партнёром Business Tools?
- Интеграторы с опытом внедрения систем управления проектами и процессами
- Реселлеры IT-продуктов
- Консультанты по процессному и проектному управлению
Зачем становиться партнёром Business Tools?
- Премия до 50% от потребления клиентами сервисов специализации
- Специальное предложение: Yandex Cloud компенсирует клиенту стоимость работ партнёра по миграции в Yandex Tracker
- Всесторонняя экспертная поддержка со стороны Yandex Cloud в процессе presale, а также при реализации проектов по внедрению и миграции