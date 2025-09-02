С Hystax Acure вы ускорите миграцию в несколько раз. Мы протестировали: на перенос инфраструктуры на 100 виртуальных машин в «ручном режиме» уходит 30 дней, миграция с помощью Hystax занимает три дня. А ещё перед переключением вы сможете протестировать систему.