Миграция в Yandex Cloud с помощью Hystax Acura

Бесплатный инструмент Hystax Acura Live Cloud Migration поможет сократить стоимость и время миграции, а также избежать ошибок при создании виртуальных машин, подборе конфигураций и переносе данных.

Подключить Hystax AcuraЗадать вопрос

Мигрируйте надёжно

Бесплатный инструмент автоматизированной миграции даёт возможность переносить приложения и сервисы без модификации архитектуры. При этом вы можете сами подбирать конфигурации и контролировать перенос данных в режиме реального времени.

Инструкция

Преимущества Hystax Acura Live Cloud Migration

Формат Lift and Shift

Позволит мигрировать без изменения архитектуры и минимизировать ошибки при переносе данных.

Поддержка консистентных копий файловой системы

Защитит и сохранит ваши данные на всех этапах миграции.

Миграция без даунтайма

Процесс полностью автоматизирован. Останавливать работу IT-системы не нужно.

Тестирование без ограничений

Чтобы убедиться, что всё работает правильно, проводите столько тестовых переносов, сколько потребуется.

Мигрируйте выгодно

До конца 2024 года подключите Hystax Acura Live Cloud Migration абсолютно бесплатно. Для этого перейдите в Yandex Cloud Marketplace и установите агент на виртуальную машину.

Мигрируйте быстро

С Hystax Acure вы ускорите миграцию в несколько раз. Мы протестировали: на перенос инфраструктуры на 100 виртуальных машин в «ручном режиме» уходит 30 дней, миграция с помощью Hystax занимает три дня. А ещё перед переключением вы сможете протестировать систему.

Мигрируйте с разных платформ

VMware

OpenStack

Microsoft Azure

Google Cloud

Переносите ресурсы с бесплатным инструментом автоматизированной миграции

