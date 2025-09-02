Миграция в Yandex Cloud с помощью Hystax Acura
Бесплатный инструмент Hystax Acura Live Cloud Migration поможет сократить стоимость и время миграции, а также избежать ошибок при создании виртуальных машин, подборе конфигураций и переносе данных.
Мигрируйте надёжно
Бесплатный инструмент автоматизированной миграции даёт возможность переносить приложения и сервисы без модификации архитектуры. При этом вы можете сами подбирать конфигурации и контролировать перенос данных в режиме реального времени.
Преимущества Hystax Acura Live Cloud Migration
Мигрируйте выгодно
До конца 2024 года подключите Hystax Acura Live Cloud Migration абсолютно бесплатно. Для этого перейдите в Yandex Cloud Marketplace и установите агент на виртуальную машину.
Мигрируйте быстро
С Hystax Acure вы ускорите миграцию в несколько раз. Мы протестировали: на перенос инфраструктуры на 100 виртуальных машин в «ручном режиме» уходит 30 дней, миграция с помощью Hystax занимает три дня. А ещё перед переключением вы сможете протестировать систему.