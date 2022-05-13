Передавать folderId в контекст Yandex Cloud Functions

В перечне служебных данных уже присутствует набор данных, который должен упростить процесс работы с функцией и сократить количество переменных окружения в приложении. https://cloud.yandex.ru/docs/functions/concepts/function-invoke#service-data При этом переменная folderId с каталогом, в контексте которого располагается функция, отсутствует. При этом данное поле обязательно в некоторых API, например Translate V2 -> translate(). Как следствие, приходится добавлять лишние переменные окружения и следить за их наличием.