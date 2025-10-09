Как отслеживать метрики эффективности на производстве с DataLens

Устали от запутанных цифр или ищете способ создать понятную отчётность для руководства производственного предприятия? Тогда 28 октября в 12:00 (мск) приходите на совместный вебинар от Yandex Cloud и компании «ДАР» (ГК «КОРУС Консалтинг»). Эксперты ДАР и Yandex Cloud на реальных производственных кейсах покажут, как выстроить прозрачную и эффективную аналитику с помощью Yandex DataLens.

На вебинаре расскажем:

как собрать ежедневный отчёт о выработке смены за считанные минуты;

как отслеживать загрузку и производительность персонала;

как визуализировать данные, чтобы их понимали даже неспециалисты.

Также вы узнаете о возможностях Yandex DataLens, его новых полезных функциях, сможете задать вопросы экспертам.

Вебинар будет полезен ИТ-директорам, CDO, руководителям ИТ-подразделений, руководителям отделов аналитики производственных компаний, директорам по производству, директорам по развитию производственных компаний, руководителям промышленных предприятий и крупного бизнеса.