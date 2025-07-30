Видеоконтент в Cloud Video для достижения бизнес-целей

Запись на Youtube по ссылке.

Сейчас видео — один из популярных инструментов для решения бизнес-задач. В их числе:

вовлечение и продажи — продвижение товаров и услуг, увеличение конверсии;

обучение и развитие — повышение знаний сотрудников, партнёров и пользователей;

бренд и лояльность — погружение в экспертный опыт компании, уникальность процессов и ценностей;

онлайн-трансляции — показ событий тысячам зрителей: от конференций с экспертами до развлекательных шоу.

Когда возникает задача качественно масштабировать работу с видео, гарантировать бесперебойную доставку и максимизировать эффективность, бизнес может столкнуться со сложностями. Одно из решений — Cloud Video, платформа для хранения, обработки и хостинга ваших видео.

Вебинар полезен:

бизнес-ориентированным специалистам: маркетологам, директорам по маркетингу, продакт-менеджерам, руководителям отделов обучения, менеджерам по контенту;

техническим специалистам: техническим директорам, тимлидам, разработчикам приложений и LMS-платформ, веб-мастерам, системным администраторам.

Программа вебинара:

Рассказали об устройстве Cloud Video: чем платформа отличается от социальный сетей и почему это больше чем видеохостинг.

Обсудили, каких результатов ожидает бизнес от видеоконтента и как в этом помогает Cloud Video.

Рассмотрели ключевые функции сервиса, а также познакомились с новой функциональностью.

На реальных примерах разобрали, как функционал Cloud Video уже помогает бизнесам, медиакомпаниям, образовательным учреждениям и рекламным агентствам.