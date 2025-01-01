Управлять маршрутами
Маршруты состоят из набора условий (предиката), на основании которых балансировщик выбирает дальнейшее направление для запроса, и действия над ним. Доступные условия и действия зависят от типа маршрута.
Создать маршрут
Чтобы создать маршрут в виртуальном хосте HTTP-роутера:
-
В консоли управления выберите каталог, в котором вы будете создавать маршрут для виртуального хоста.
-
В списке сервисов выберите Application Load Balancer.
-
На панели слева выберите HTTP-роутеры и выберите HTTP-роутер, в котором находится виртуальный хост, для которого требуется создать маршрут.
-
На открывшейся странице в секции Виртуальные хосты в блоке с нужным виртуальным хостом нажмите значок и выберите Редактировать.
При необходимости создайте новый виртуальный хост.
В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить маршрут и в появившейся форме Новый маршрут, в зависимости от типа создаваемого маршрута:HTTPgRPC
-
В поле Имя укажите имя создаваемого маршрута. Требования к имени:
- длина — от 2 до 63 символов;
- может содержать строчные буквы латинского алфавита, цифры и дефисы;
- первый символ — буква, последний — не дефис.
-
В поле Тип выберите
HTTP.
-
В поле Путь выберите одну из опций:
Совпадает с— чтобы маршрутизировать запросы, путь в которых идентичен пути, заданному в текстовом поле справа. Например, чтобы маршрутизировать все запросы, укажите путь
/.
Начинается с— чтобы маршрутизировать запросы, путь в которых начинается с префикса, заданного в текстовом поле справа.
Регулярное выражение— чтобы маршрутизировать запросы, путь в которых удовлетворяет регулярному выражению стандарта RE2, заданному в текстовом поле справа. Например:
[a-z]{10}[0-9]{3}.
-
-
В поле Методы HTTP выберите нужные HTTP-методы, запросы с которыми необходимо маршрутизировать.
-
В поле Действие выберите одну из опций:
Маршрутизация,
Перенаправлениеили
Ответ. В зависимости от выбранной опции:МаршрутизацияПеренаправлениеОтвет
-
В поле Группа бэкендов выберите группу бэкендов, расположенную в том же каталоге, в котором находятся HTTP-роутер и виртуальный хост, для которых вы создаете маршрут.
-
(Опционально) В поле Замена пути или начала укажите путь, по которому HTTP-роутер должен перенаправлять трафик. Если ранее в поле Путь вы выбрали опцию
Совпадает с, путь будет полностью заменен. Если была выбрана опция
Начинается с, будет изменено только начало.
-
(Опционально) В поле Замена заголовка Host выберите одну из опций:
none— заголовок Host в запросе не изменяется.
rewrite— заголовок Host в запросе заменяется на указанное значение.
auto— заголовок Host в запросе автоматически заменяется на адрес целевой виртуальной машины.
-
-
(Опционально) Включите опции Ограничивать все запросы и/или Ограничивать запросы с одного IP и задайте соответствующие ограничения на количество запросов, которые будут обрабатываться для данного маршрута за единицу времени.
-
(Опционально) В поле Таймаут, с укажите максимальное время, на которое может быть установлено соединение.
-
(Опционально) В поле Таймаут простоя, с укажите максимальное время keep-alive, в течение которого соединение может простаивать без передачи данных.
-
(Опционально) В поле Допустимые значения заголовка Upgrade:
- (Опционально) Укажите список протоколов, на которые группа бэкендов может перейти в рамках TCP-соединения по запросу клиента. Используйте кнопку Добавить тип модификации, чтобы добавлять дополнительные протоколы.
- (Опционально) Включите опцию WebSocket, если вы хотите использовать протокол WebSocket.
-
В поле Код состояния HTTP выберите код, по которому будет осуществляться перенаправление:
301 Moved Permanently;
302 Found;
303 See Other;
307 Temporary Redirect;
308 Permanent Redirect.
-
-
(Опционально) Включите опцию Замена пути или начала и укажите тип модификации пути, по которому HTTP-роутер должен перенаправлять трафик:
Весь путь— чтобы полностью заменить путь запроса на значение, заданное в поле справа.
Начало— чтобы изменить префикс пути запроса на значение, заданное в поле справа.
Примечание
Если в поле Путь выше вы выбрали опцию
Совпадает с, путь будет полностью заменен, даже если в поле Замена пути или начала выбрана опция
Начало.
-
-
(Опционально) Включите опцию Удалить query-параметры, чтобы удалять из запросов все query-параметры.
-
(Опционально) Включите опцию Изменить схему, чтобы изменять схему в запросах на схему, заданную в поле справа.
Если в исходном URI использована схема
http(
https) и указан порт
80(
443), при изменении схемы порт будет удален.
-
(Опционально) Включите опцию Изменить хост и в поле справа укажите новый хост.
-
(Опционально) Включите опцию Изменить порт и в поле справа укажите новый порт.
-
В поле Код состояния HTTP выберите код статического ответа, который будет отправляться на запрос.
-
В поле Тело ответа задайте тело статического ответа на запросы. Для этого нажмите кнопку Выбрать и в открывшемся окне:
-
В поле Способ выберите:
Файл— чтобы выбрать текстовый файл, содержащий тело ответа.
Текст— чтобы указать текст ответа в текстовом поле.
- Нажмите кнопку Добавить.
-
-
-
-
В поле Имя укажите имя создаваемого маршрута. Требования к имени:
- длина — от 2 до 63 символов;
- может содержать строчные буквы латинского алфавита, цифры и дефисы;
- первый символ — буква, последний — не дефис.
-
В поле Тип выберите
gRPC.
-
В поле FQMN выберите одну из опций:
Совпадает с— чтобы маршрутизировать запросы, FQMN которых идентичен FQMN, заданному в текстовом поле справа.
Начинается с— чтобы маршрутизировать запросы, FQMN в которых начинается с префикса, заданного в текстовом поле справа. Например, вы можете указать первое слово в имени сервиса:
/helloworld.
Регулярное выражение— чтобы маршрутизировать запросы, FQMN в которых удовлетворяет регулярному выражению стандарта RE2, заданному в текстовом поле справа.
Важно
FQMN должно начинаться с косой черты
/и содержать часть полного названия сервиса, на который перенаправляется вызов процедуры.
-
-
В поле Действие выберите одну из опций:
Маршрутизацияили
Ответ. В зависимости от выбранной опции:МаршрутизацияОтвет
-
В поле Группа бэкендов выберите группу бэкендов, расположенную в том же каталоге, в котором находятся HTTP-роутер и виртуальный хост, для которых вы создаете маршрут.
-
(Опционально) В поле Замена заголовка Host выберите одну из опций:
none— заголовок Host в запросе не изменяется.
rewrite— заголовок Host в запросе заменяется на указанное значение.
auto— заголовок Host в запросе автоматически заменяется на адрес целевой виртуальной машины.
-
-
(Опционально) Включите опции Ограничивать все запросы и/или Ограничивать запросы с одного IP и задайте соответствующие ограничения на количество запросов, которые будут обрабатываться для данного маршрута за единицу времени.
- (Опционально) В поле Максимальный таймаут, с укажите максимальное время, на которое может быть установлено соединение. Клиент может указать в запросе HTTP-заголовок
grpc-timeoutс меньшим значением таймаута.
- (Опционально) В поле Таймаут простоя, с укажите максимальное время, в течение которого соединение может простаивать без передачи данных.
В поле Код состояния gRPC выберите код статического ответа, отправляемого балансировщиком в ответ на запрос:
OK;
INVALID_ARGUMENT;
NOT_FOUND;
PERMISSION_DENIED;
UNAUTHENTICATED;
UNIMPLEMENTED;
INTERNAL;
UNAVAILABLE.
-
-
-
(Опционально) Чтобы изменить порядок маршрутов, нажмите кнопку Сортировать и в открывшемся окне:
- С помощью мышки методом перетаскивания выстройте нужный порядок маршрутов.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Примечание
Позднее вы в любой момент сможете изменить порядок маршрутов виртуального хоста.
-
Нажмите кнопку Сохранить.
Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), установите и инициализируйте его.
По умолчанию используется каталог, указанный при создании профиля CLI. Чтобы изменить каталог по умолчанию, используйте команду
yc config set folder-id <идентификатор_каталога>. Также для любой команды вы можете указать другой каталог с помощью параметров
--folder-name или
--folder-id.
С помощью Yandex Cloud CLI вы можете добавлять в виртуальный хост разные типы маршрутов:
Yandex Cloud CLI позволяет использовать три разных команды для добавления HTTP-маршрутов в виртуальный хост:
yc alb virtual-host append-http-route— добавляет маршрут в конец списка маршрутов виртуального хоста.
yc alb virtual-host prepend-http-route— добавляет маршрут в начало списка маршрутов виртуального хоста.
yc alb virtual-host insert-http-route— добавляет маршрут в указанное место внутри списка маршрутов виртуального хоста.
-
Посмотрите описание команды CLI для добавления маршрута в конец списка маршрутов виртуального хоста:
yc alb virtual-host append-http-route --help
-
Посмотрите список HTTP-роутеров в каталоге по умолчанию:
yc alb http-router list
Результат:
+----------------------+--------------------+-------------+-------------+ | ID | NAME | VHOST COUNT | ROUTE COUNT | +----------------------+--------------------+-------------+-------------+ | ds76j5n6a39g******** | sample-http-router | 1 | 2 | | ds76jk27sdf3******** | new-http-router | 2 | 7 | +----------------------+--------------------+-------------+-------------+
-
Посмотрите список виртуальных хостов в нужном HTTP-роутере, указав его имя или идентификатор соответственно в параметре
--http-router-nameили
--http-router-id:
yc alb virtual-host list \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --http-router-id <идентификатор_HTTP-роутера>
Результат:
+-------------------+-------------+-------------+----------------------+ | NAME | AUTHORITIES | ROUTE COUNT | SECURITY PROFILE ID | +-------------------+-------------+-------------+----------------------+ | my-virtual-host | * | 1 | fevu5fnuk6vf******** | | test-virtual-host | example.com | 2 | fevug3d25bv6******** | +-------------------+-------------+-------------+----------------------+
-
Добавьте маршрут, указав его имя и дополнительные параметры:
yc alb virtual-host append-http-route <имя_маршрута> \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --virtual-host-name <имя_виртуального_хоста> \ --match-http-method <метод_1>,<метод_2>,...<метод_n> \ --exact-path-match <полный_путь> \ --prefix-path-match <префикс_пути> \ --regex-path-match <регулярное_выражение> \ --backend-group-name <имя_группы_бэкендов> \ --request-timeout <таймаут_запроса>s \ --request-idle-timeout <таймаут_ожидания_запроса>s \ --rate-limit rps=<лимит_запросов>,requests-per-ip \ --disable-security-profile
Где:
-
--http-router-name— имя HTTP-роутера, в котором создается маршрут.
Вместо имени HTTP-роутера вы можете указать его идентификатор в параметре
--http-router-id.
-
--virtual-host-name— имя виртуального хоста, в котором создается маршрут.
-
--match-http-method— список HTTP-методов, запросы с которыми необходимо маршрутизировать. Например:
--match-http-method GET,POST,OPTIONS. Необязательный параметр. Если не задан, маршрутизироваться будут запросы с любыми методами.
-
Параметры с условиями маршрутизации на основе пути:
--exact-path-match— маршрутизировать запросы, путь в которых идентичен заданному пути. Например, чтобы маршрутизировать все запросы, укажите путь
/.
--prefix-path-match— маршрутизировать запросы, путь в которых начинается с заданного префикса. Например:
myapp/.
--regex-path-match— маршрутизировать запросы, путь в которых удовлетворяет заданному регулярному выражению стандарта RE2. Например:
[a-z]{10}[0-9]{3}\/.
Примечание
Параметры
--exact-path-match,
--prefix-path-matchи
--regex-path-match— взаимоисключающие: вы можете использовать только один из них.
-
-
--backend-group-name— имя группы бэкендов, расположенной в том же каталоге, в котором находятся HTTP-роутер и виртуальный хост, для которых вы создаете маршрут.
Вместо имени группы бэкендов вы можете указать ее идентификатор в параметре
--backend-group-id.
-
--request-timeout— максимальное время в секундах, на которое может быть установлено соединение по запросу.
-
--request-idle-timeout— максимальное время в секундах, в течение которого соединение может простаивать без передачи данных.
-
--rate-limit— ограничение на частоту запросов. Возможные свойства:
rpsили
rpm— количество запросов, которые можно принять в секунду или в минуту.
all-requests— ограничение на все входящие запросы.
requests-per-ip— ограничение на количество запросов для каждого IP-адреса клиента в отдельности.
Для одного маршрута вы можете задать только один вид ограничения: либо свойство
all-requests, либо —
requests-per-ip.
Необязательный параметр: если не задан, ограничение на частоту запросов не применяется.
-
-
--disable-security-profile— параметр, отключающий для маршрута использование профиля безопасности сервиса Yandex Smart Web Security, заданного для виртуального хоста. Профиль безопасности позволяет настроить фильтрацию входящих запросов, подключить WAF и установить лимиты на количество запросов для защиты от вредоносной активности. Подробнее см. в разделе Профили безопасности. Необязательный параметр. По умолчанию профиль безопасности, привязанный к виртуальному хосту, действует в отношении всех создаваемых маршрутов.
Результат:
name: test-virtual-host authority: - example.com routes: - name: my-first-route http: match: path: prefix_match: / route: backend_group_id: ds7dnf2s5dco******** timeout: 60s auto_host_rewrite: false - name: my-second-route http: match: http_method: - GET - POST - OPTIONS path: exact_match: / route: backend_group_id: ds7dnf2s5dco******** timeout: 2s idle_timeout: 5s rate_limit: requests_per_ip: per_second: "10" disable_security_profile: true modify_request_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU route_options: security_profile_id: fevu5fnuk6vf******** rate_limit: all_requests: per_second: "100"
Подробную информацию о команде
yc alb virtual-host append-http-routeс полным перечнем параметров см. в справочнике CLI.
-
-
Посмотрите описание команды CLI для добавления маршрута в начало списка маршрутов:
yc alb virtual-host prepend-http-route --help
-
Посмотрите список HTTP-роутеров в каталоге по умолчанию:
yc alb http-router list
Результат:
+----------------------+--------------------+-------------+-------------+ | ID | NAME | VHOST COUNT | ROUTE COUNT | +----------------------+--------------------+-------------+-------------+ | ds76j5n6a39g******** | sample-http-router | 1 | 2 | | ds76jk27sdf3******** | new-http-router | 2 | 7 | +----------------------+--------------------+-------------+-------------+
-
Посмотрите список виртуальных хостов в нужном HTTP-роутере, указав его имя или идентификатор соответственно в параметре
--http-router-nameили
--http-router-id:
yc alb virtual-host list \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --http-router-id <идентификатор_HTTP-роутера>
Результат:
+-------------------+-------------+-------------+----------------------+ | NAME | AUTHORITIES | ROUTE COUNT | SECURITY PROFILE ID | +-------------------+-------------+-------------+----------------------+ | my-virtual-host | * | 1 | fevu5fnuk6vf******** | | test-virtual-host | example.com | 2 | fevug3d25bv6******** | +-------------------+-------------+-------------+----------------------+
-
Добавьте маршрут, указав его имя и дополнительные параметры:
yc alb virtual-host prepend-http-route <имя_маршрута> \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --virtual-host-name <имя_виртуального_хоста> \ --match-http-method <метод_1>,<метод_2>,...<метод_n> \ --exact-path-match <полный_путь> \ --prefix-path-match <префикс_пути> \ --regex-path-match <регулярное_выражение> \ --backend-group-name <имя_группы_бэкендов> \ --request-timeout <таймаут_запроса>s \ --request-idle-timeout <таймаут_ожидания_запроса>s \ --rate-limit rps=<лимит_запросов>,requests-per-ip \ --disable-security-profile
Где:
-
--http-router-name— имя HTTP-роутера, в котором создается маршрут.
Вместо имени HTTP-роутера вы можете указать его идентификатор в параметре
--http-router-id.
-
--virtual-host-name— имя виртуального хоста, в котором создается маршрут.
-
--match-http-method— список HTTP-методов, запросы с которыми необходимо маршрутизировать. Например:
--match-http-method GET,POST,OPTIONS. Необязательный параметр. Если не задан, маршрутизироваться будут запросы с любыми методами.
-
Параметры с условиями маршрутизации на основе пути:
--exact-path-match— маршрутизировать запросы, путь в которых идентичен заданному пути. Например, чтобы маршрутизировать все запросы, укажите путь
/.
--prefix-path-match— маршрутизировать запросы, путь в которых начинается с заданного префикса. Например:
myapp/.
--regex-path-match— маршрутизировать запросы, путь в которых удовлетворяет заданному регулярному выражению стандарта RE2. Например:
[a-z]{10}[0-9]{3}\/.
Примечание
Параметры
--exact-path-match,
--prefix-path-matchи
--regex-path-match— взаимоисключающие: вы можете использовать только один из них.
-
-
--backend-group-name— имя группы бэкендов, расположенной в том же каталоге, в котором находятся HTTP-роутер и виртуальный хост, для которых вы создаете маршрут.
Вместо имени группы бэкендов вы можете указать ее идентификатор в параметре
--backend-group-id.
-
--request-timeout— максимальное время в секундах, на которое может быть установлено соединение по запросу.
-
--request-idle-timeout— максимальное время в секундах, в течение которого соединение может простаивать без передачи данных.
-
--rate-limit— ограничение на частоту запросов. Возможные свойства:
rpsили
rpm— количество запросов, которые можно принять в секунду или в минуту.
all-requests— ограничение на все входящие запросы.
requests-per-ip— ограничение на количество запросов для каждого IP-адреса клиента в отдельности.
Для одного маршрута вы можете задать только один вид ограничения: либо свойство
all-requests, либо —
requests-per-ip.
Необязательный параметр: если не задан, ограничение на частоту запросов не применяется.
-
-
--disable-security-profile— параметр, отключающий для маршрута использование профиля безопасности сервиса Yandex Smart Web Security, заданного для виртуального хоста. Профиль безопасности позволяет настроить фильтрацию входящих запросов, подключить WAF и установить лимиты на количество запросов для защиты от вредоносной активности. Подробнее см. в разделе Профили безопасности. Необязательный параметр. По умолчанию профиль безопасности, привязанный к виртуальному хосту, действует в отношении всех создаваемых маршрутов.
Результат:
name: test-virtual-host authority: - example.com routes: - name: my-second-route http: match: http_method: - GET - POST - OPTIONS path: exact_match: / route: backend_group_id: ds7dnf2s5dco******** timeout: 2s idle_timeout: 5s rate_limit: requests_per_ip: per_second: "10" disable_security_profile: true - name: my-first-route http: match: path: prefix_match: / route: backend_group_id: ds7dnf2s5dco******** timeout: 60s auto_host_rewrite: false modify_request_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU route_options: security_profile_id: fevu5fnuk6vf******** rate_limit: all_requests: per_second: "100"
Подробную информацию о команде
yc alb virtual-host prepend-http-routeс полным перечнем параметров см. в справочнике CLI.
-
-
Посмотрите описание команды CLI для добавления маршрута в заданное место в списке маршрутов:
yc alb virtual-host insert-http-route --help
-
Посмотрите список HTTP-роутеров в каталоге по умолчанию:
yc alb http-router list
Результат:
+----------------------+--------------------+-------------+-------------+ | ID | NAME | VHOST COUNT | ROUTE COUNT | +----------------------+--------------------+-------------+-------------+ | ds76j5n6a39g******** | sample-http-router | 1 | 2 | | ds76jk27sdf3******** | new-http-router | 2 | 7 | +----------------------+--------------------+-------------+-------------+
-
Посмотрите список виртуальных хостов в нужном HTTP-роутере, указав его имя или идентификатор соответственно в параметре
--http-router-nameили
--http-router-id:
yc alb virtual-host list \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --http-router-id <идентификатор_HTTP-роутера>
Результат:
+-------------------+-------------+-------------+----------------------+ | NAME | AUTHORITIES | ROUTE COUNT | SECURITY PROFILE ID | +-------------------+-------------+-------------+----------------------+ | my-virtual-host | * | 1 | fevu5fnuk6vf******** | | test-virtual-host | example.com | 2 | fevug3d25bv6******** | +-------------------+-------------+-------------+----------------------+
-
Чтобы узнать текущий порядок маршрутов в виртуальном хосте, выполните команду, указав в ней имя виртуального хоста и имя или идентификатор HTTP-роутера соответственно в параметре
--http-router-nameили
--http-router-id:
yc alb virtual-host get <имя_виртуального_хоста> \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --http-router-id <идентификатор_HTTP-роутера>
Результат:
name: test-virtual-host authority: - example.com routes: - name: my-first-route http: match: path: prefix_match: / route: backend_group_id: ds7dnf2s5dco******** timeout: 60s auto_host_rewrite: false - name: my-second-route http: match: http_method: - GET - POST - OPTIONS path: exact_match: / route: backend_group_id: ds7dnf2s5dco******** timeout: 2s idle_timeout: 5s rate_limit: requests_per_ip: per_second: "10" disable_security_profile: true modify_request_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU route_options: security_profile_id: fevu5fnuk6vf******** rate_limit: all_requests: per_second: "100"
-
Добавьте маршрут, указав его имя и дополнительные параметры:
yc alb virtual-host insert-http-route <имя_маршрута> \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --virtual-host-name <имя_виртуального_хоста> \ --match-http-method <метод_1>,<метод_2>,...<метод_n> \ --exact-path-match <полный_путь> \ --prefix-path-match <префикс_пути> \ --regex-path-match <регулярное_выражение> \ --backend-group-name <имя_группы_бэкендов> \ --request-timeout <таймаут_запроса>s \ --request-idle-timeout <таймаут_ожидания_запроса>s \ --rate-limit rps=<лимит_запросов>,requests-per-ip \ --disable-security-profile \ --before <имя_последующего_маршрута> \ --after <имя_предшествующего_маршрута>
Где:
-
--http-router-name— имя HTTP-роутера, в котором создается маршрут.
Вместо имени HTTP-роутера вы можете указать его идентификатор в параметре
--http-router-id.
-
--virtual-host-name— имя виртуального хоста, в котором создается маршрут.
-
--match-http-method— список HTTP-методов, запросы с которыми необходимо маршрутизировать. Например:
--match-http-method GET,POST,OPTIONS. Необязательный параметр. Если не задан, маршрутизироваться будут запросы с любыми методами.
-
Параметры с условиями маршрутизации на основе пути:
--exact-path-match— маршрутизировать запросы, путь в которых идентичен заданному пути. Например, чтобы маршрутизировать все запросы, укажите путь
/.
--prefix-path-match— маршрутизировать запросы, путь в которых начинается с заданного префикса. Например:
myapp/.
--regex-path-match— маршрутизировать запросы, путь в которых удовлетворяет заданному регулярному выражению стандарта RE2. Например:
[a-z]{10}[0-9]{3}\/.
Примечание
Параметры
--exact-path-match,
--prefix-path-matchи
--regex-path-match— взаимоисключающие: вы можете использовать только один из них.
-
-
--backend-group-name— имя группы бэкендов, расположенной в том же каталоге, в котором находятся HTTP-роутер и виртуальный хост, для которых вы создаете маршрут.
Вместо имени группы бэкендов вы можете указать ее идентификатор в параметре
--backend-group-id.
-
--request-timeout— максимальное время в секундах, на которое может быть установлено соединение по запросу.
-
--request-idle-timeout— максимальное время в секундах, в течение которого соединение может простаивать без передачи данных.
-
--rate-limit— ограничение на частоту запросов. Возможные свойства:
rpsили
rpm— количество запросов, которые можно принять в секунду или в минуту.
all-requests— ограничение на все входящие запросы.
requests-per-ip— ограничение на количество запросов для каждого IP-адреса клиента в отдельности.
Для одного маршрута вы можете задать только один вид ограничения: либо свойство
all-requests, либо —
requests-per-ip.
Необязательный параметр: если не задан, ограничение на частоту запросов не применяется.
-
-
--disable-security-profile— параметр, отключающий для маршрута использование профиля безопасности сервиса Yandex Smart Web Security, заданного для виртуального хоста. Профиль безопасности позволяет настроить фильтрацию входящих запросов, подключить WAF и установить лимиты на количество запросов для защиты от вредоносной активности. Подробнее см. в разделе Профили безопасности. Необязательный параметр. По умолчанию профиль безопасности, привязанный к виртуальному хосту, действует в отношении всех создаваемых маршрутов.
--before— имя маршрута, перед которым в общем списке маршрутов виртуального хоста будет добавлен новый маршрут.
--after— имя маршрута, после которого в общем списке маршрутов виртуального хоста будет добавлен новый маршрут.
Примечание
Параметры
--beforeи
--after— взаимоисключающие: вы можете указать только один из них.
Результат:
name: test-virtual-host authority: - example.com routes: - name: my-first-route http: match: path: prefix_match: / route: backend_group_id: ds7dnf2s5dco******** timeout: 60s auto_host_rewrite: false - name: my-third-route http: match: http_method: - PATCH - PUT path: exact_match: / route: backend_group_id: ds7dnf2s5dco******** timeout: 2s idle_timeout: 5s rate_limit: requests_per_ip: per_second: "10" disable_security_profile: true - name: my-second-route http: match: http_method: - GET - POST - OPTIONS path: exact_match: / route: backend_group_id: ds7dnf2s5dco******** timeout: 2s idle_timeout: 5s rate_limit: requests_per_ip: per_second: "10" disable_security_profile: true modify_request_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU route_options: security_profile_id: fevu5fnuk6vf******** rate_limit: all_requests: per_second: "100"
Подробную информацию о команде
yc alb virtual-host insert-http-routeс полным перечнем параметров см. в справочнике CLI.
-
Yandex Cloud CLI позволяет использовать три разных команды для добавления gRPC-маршрутов в виртуальный хост:
yc alb virtual-host append-grpc-route— добавляет маршрут в конец списка маршрутов виртуального хоста.
yc alb virtual-host prepend-grpc-route— добавляет маршрут в начало списка маршрутов виртуального хоста.
yc alb virtual-host insert-grpc-route— добавляет маршрут в указанное место внутри списка маршрутов виртуального хоста.
-
Посмотрите описание команды CLI для добавления маршрута в конец списка маршрутов виртуального хоста:
yc alb virtual-host append-grpc-route --help
-
Посмотрите список HTTP-роутеров в каталоге по умолчанию:
yc alb http-router list
Результат:
+----------------------+--------------------+-------------+-------------+ | ID | NAME | VHOST COUNT | ROUTE COUNT | +----------------------+--------------------+-------------+-------------+ | ds76j5n6a39g******** | sample-http-router | 1 | 2 | | ds76jk27sdf3******** | new-http-router | 2 | 7 | +----------------------+--------------------+-------------+-------------+
-
Посмотрите список виртуальных хостов в нужном HTTP-роутере, указав его имя или идентификатор соответственно в параметре
--http-router-nameили
--http-router-id:
yc alb virtual-host list \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --http-router-id <идентификатор_HTTP-роутера>
Результат:
+-------------------+-------------+-------------+----------------------+ | NAME | AUTHORITIES | ROUTE COUNT | SECURITY PROFILE ID | +-------------------+-------------+-------------+----------------------+ | my-virtual-host | * | 1 | fevu5fnuk6vf******** | | test-virtual-host | example.com | 2 | fevug3d25bv6******** | +-------------------+-------------+-------------+----------------------+
-
Добавьте маршрут, указав его имя и дополнительные параметры:
yc alb virtual-host append-grpc-route <имя_маршрута> \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --virtual-host-name <имя_виртуального_хоста> \ --exact-fqmn-match <полный_FQMN> \ --prefix-fqmn-match <префикс_FQMN> \ --regex-fqmn-match <регулярное_выражение> \ --backend-group-name <имя_группы_бэкендов> \ --request-max-timeout <таймаут_запроса>s \ --request-idle-timeout <таймаут_ожидания_запроса>s \ --rate-limit rps=<лимит_запросов>,requests-per-ip \ --disable-security-profile
Где:
-
--http-router-name— имя HTTP-роутера, в котором создается маршрут.
Вместо имени HTTP-роутера вы можете указать его идентификатор в параметре
--http-router-id.
-
--virtual-host-name— имя виртуального хоста, в котором создается маршрут.
-
Параметры с условиями маршрутизации на основе FQMN:
--exact-fqmn-match— маршрутизировать запросы, FQMN в которых идентичен заданному.
--prefix-fqmn-match— маршрутизировать запросы, FQMN в которых начинается с заданного префикса. Например, вы можете указать первое слово в имени сервиса:
/helloworld.
--regex-fqmn-match— маршрутизировать запросы, FQMN в которых удовлетворяет заданному регулярному выражению стандарта RE2. Например:
\/[a-z]{10}[0-9]{3}.
Важно
FQMN должно начинаться с косой черты
/и содержать часть полного названия сервиса, на который перенаправляется вызов процедуры.
Примечание
Параметры
--exact-fqmn-match,
--prefix-fqmn-matchи
--regex-fqmn-match— взаимоисключающие: вы можете использовать только один из них.
-
-
--backend-group-name— имя группы бэкендов, расположенной в том же каталоге, в котором находятся HTTP-роутер и виртуальный хост, для которых вы создаете маршрут.
Вместо имени группы бэкендов вы можете указать ее идентификатор в параметре
--backend-group-id.
-
--request-max-timeout— максимальное время, на которое может быть установлено соединение. Клиент может указать в запросе HTTP-заголовок
grpc-timeoutс меньшим значением таймаута.
-
--request-idle-timeout— максимальное время в секундах, в течение которого соединение может простаивать без передачи данных.
-
--rate-limit— ограничение на частоту запросов. Возможные свойства:
rpsили
rpm— количество запросов, которые можно принять в секунду или в минуту.
all-requests— ограничение на все входящие запросы.
requests-per-ip— ограничение на количество запросов для каждого IP-адреса клиента в отдельности.
Для одного маршрута вы можете задать только один вид ограничения: либо свойство
all-requests, либо —
requests-per-ip.
Необязательный параметр: если не задан, ограничение на частоту запросов не применяется.
-
-
--disable-security-profile— параметр, отключающий для маршрута использование профиля безопасности сервиса Yandex Smart Web Security, заданного для виртуального хоста. Профиль безопасности позволяет настроить фильтрацию входящих запросов, подключить WAF и установить лимиты на количество запросов для защиты от вредоносной активности. Подробнее см. в разделе Профили безопасности. Необязательный параметр. По умолчанию профиль безопасности, привязанный к виртуальному хосту, действует в отношении всех создаваемых маршрутов.
Результат:
name: test-virtual-host authority: - example.com routes: - name: my-first-route grpc: match: fqmn: prefix_match: / route: backend_group_id: ds7dq9nsrgpc******** max_timeout: 60s idle_timeout: 5s auto_host_rewrite: false - name: my-second-route grpc: match: fqmn: prefix_match: helloworld/ route: backend_group_id: ds7dq9nsrgpc******** max_timeout: 10s idle_timeout: 5s rate_limit: requests_per_ip: per_second: "4" disable_security_profile: true modify_request_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU route_options: security_profile_id: fevu5fnuk6vf******** rate_limit: all_requests: per_second: "100"
Подробную информацию о команде
yc alb virtual-host append-grpc-routeс полным перечнем параметров см. в справочнике CLI.
-
-
Посмотрите описание команды CLI для добавления маршрута в начало списка маршрутов:
yc alb virtual-host prepend-grpc-route --help
-
Посмотрите список HTTP-роутеров в каталоге по умолчанию:
yc alb http-router list
Результат:
+----------------------+--------------------+-------------+-------------+ | ID | NAME | VHOST COUNT | ROUTE COUNT | +----------------------+--------------------+-------------+-------------+ | ds76j5n6a39g******** | sample-http-router | 1 | 2 | | ds76jk27sdf3******** | new-http-router | 2 | 7 | +----------------------+--------------------+-------------+-------------+
-
Посмотрите список виртуальных хостов в нужном HTTP-роутере, указав его имя или идентификатор соответственно в параметре
--http-router-nameили
--http-router-id:
yc alb virtual-host list \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --http-router-id <идентификатор_HTTP-роутера>
Результат:
+-------------------+-------------+-------------+----------------------+ | NAME | AUTHORITIES | ROUTE COUNT | SECURITY PROFILE ID | +-------------------+-------------+-------------+----------------------+ | my-virtual-host | * | 1 | fevu5fnuk6vf******** | | test-virtual-host | example.com | 2 | fevug3d25bv6******** | +-------------------+-------------+-------------+----------------------+
-
Добавьте маршрут, указав его имя и дополнительные параметры:
yc alb virtual-host prepend-grpc-route <имя_маршрута> \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --virtual-host-name <имя_виртуального_хоста> \ --exact-fqmn-match <полный_FQMN> \ --prefix-fqmn-match <префикс_FQMN> \ --regex-fqmn-match <регулярное_выражение> \ --backend-group-name <имя_группы_бэкендов> \ --request-max-timeout <таймаут_запроса>s \ --request-idle-timeout <таймаут_ожидания_запроса>s \ --rate-limit rps=<лимит_запросов>,requests-per-ip \ --disable-security-profile
Где:
-
--http-router-name— имя HTTP-роутера, в котором создается маршрут.
Вместо имени HTTP-роутера вы можете указать его идентификатор в параметре
--http-router-id.
-
--virtual-host-name— имя виртуального хоста, в котором создается маршрут.
-
Параметры с условиями маршрутизации на основе FQMN:
--exact-fqmn-match— маршрутизировать запросы, FQMN в которых идентичен заданному.
--prefix-fqmn-match— маршрутизировать запросы, FQMN в которых начинается с заданного префикса. Например, вы можете указать первое слово в имени сервиса:
/helloworld.
--regex-fqmn-match— маршрутизировать запросы, FQMN в которых удовлетворяет заданному регулярному выражению стандарта RE2. Например:
\/[a-z]{10}[0-9]{3}.
Важно
FQMN должно начинаться с косой черты
/и содержать часть полного названия сервиса, на который перенаправляется вызов процедуры.
Примечание
Параметры
--exact-fqmn-match,
--prefix-fqmn-matchи
--regex-fqmn-match— взаимоисключающие: вы можете использовать только один из них.
-
-
--backend-group-name— имя группы бэкендов, расположенной в том же каталоге, в котором находятся HTTP-роутер и виртуальный хост, для которых вы создаете маршрут.
Вместо имени группы бэкендов вы можете указать ее идентификатор в параметре
--backend-group-id.
-
--request-max-timeout— максимальное время, на которое может быть установлено соединение. Клиент может указать в запросе HTTP-заголовок
grpc-timeoutс меньшим значением таймаута.
-
--request-idle-timeout— максимальное время в секундах, в течение которого соединение может простаивать без передачи данных.
-
--rate-limit— ограничение на частоту запросов. Возможные свойства:
rpsили
rpm— количество запросов, которые можно принять в секунду или в минуту.
all-requests— ограничение на все входящие запросы.
requests-per-ip— ограничение на количество запросов для каждого IP-адреса клиента в отдельности.
Для одного маршрута вы можете задать только один вид ограничения: либо свойство
all-requests, либо —
requests-per-ip.
Необязательный параметр: если не задан, ограничение на частоту запросов не применяется.
-
-
--disable-security-profile— параметр, отключающий для маршрута использование профиля безопасности сервиса Yandex Smart Web Security, заданного для виртуального хоста. Профиль безопасности позволяет настроить фильтрацию входящих запросов, подключить WAF и установить лимиты на количество запросов для защиты от вредоносной активности. Подробнее см. в разделе Профили безопасности. Необязательный параметр. По умолчанию профиль безопасности, привязанный к виртуальному хосту, действует в отношении всех создаваемых маршрутов.
Результат:
name: test-virtual-host authority: - example.com routes: - name: my-second-route grpc: match: fqmn: prefix_match: helloworld/ route: backend_group_id: ds7dq9nsrgpc******** max_timeout: 10s idle_timeout: 5s rate_limit: requests_per_ip: per_second: "4" disable_security_profile: true - name: my-first-route grpc: match: fqmn: prefix_match: / route: backend_group_id: ds7dq9nsrgpc******** max_timeout: 60s idle_timeout: 5s auto_host_rewrite: false modify_request_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU route_options: security_profile_id: fevu5fnuk6vf******** rate_limit: all_requests: per_second: "100"
Подробную информацию о команде
yc alb virtual-host prepend-grpc-routeс полным перечнем параметров см. в справочнике CLI.
-
-
Посмотрите описание команды CLI для добавления маршрута в заданное место в списке маршрутов:
yc alb virtual-host insert-grpc-route --help
-
Посмотрите список HTTP-роутеров в каталоге по умолчанию:
yc alb http-router list
Результат:
+----------------------+--------------------+-------------+-------------+ | ID | NAME | VHOST COUNT | ROUTE COUNT | +----------------------+--------------------+-------------+-------------+ | ds76j5n6a39g******** | sample-http-router | 1 | 2 | | ds76jk27sdf3******** | new-http-router | 2 | 7 | +----------------------+--------------------+-------------+-------------+
-
Посмотрите список виртуальных хостов в нужном HTTP-роутере, указав его имя или идентификатор соответственно в параметре
--http-router-nameили
--http-router-id:
yc alb virtual-host list \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --http-router-id <идентификатор_HTTP-роутера>
Результат:
+-------------------+-------------+-------------+----------------------+ | NAME | AUTHORITIES | ROUTE COUNT | SECURITY PROFILE ID | +-------------------+-------------+-------------+----------------------+ | my-virtual-host | * | 1 | fevu5fnuk6vf******** | | test-virtual-host | example.com | 2 | fevug3d25bv6******** | +-------------------+-------------+-------------+----------------------+
-
Чтобы узнать текущий порядок маршрутов в виртуальном хосте, выполните команду, указав в ней имя виртуального хоста и имя или идентификатор HTTP-роутера соответственно в параметре
--http-router-nameили
--http-router-id:
yc alb virtual-host get <имя_виртуального_хоста> \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --http-router-id <идентификатор_HTTP-роутера>
Результат:
name: test-virtual-host authority: - example.com routes: - name: my-first-route grpc: match: fqmn: prefix_match: / route: backend_group_id: ds7dq9nsrgpc******** max_timeout: 60s idle_timeout: 5s auto_host_rewrite: false - name: my-second-route grpc: match: fqmn: prefix_match: helloworld/ route: backend_group_id: ds7dq9nsrgpc******** max_timeout: 10s idle_timeout: 5s rate_limit: requests_per_ip: per_second: "4" disable_security_profile: true modify_request_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU route_options: security_profile_id: fevu5fnuk6vf******** rate_limit: all_requests: per_second: "100"
-
Добавьте маршрут, указав его имя и дополнительные параметры:
yc alb virtual-host insert-grpc-route <имя_маршрута> \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --virtual-host-name <имя_виртуального_хоста> \ --exact-fqmn-match <полный_FQMN> \ --prefix-fqmn-match <префикс_FQMN> \ --regex-fqmn-match <регулярное_выражение> \ --backend-group-name <имя_группы_бэкендов> \ --request-max-timeout <таймаут_запроса>s \ --request-idle-timeout <таймаут_ожидания_запроса>s \ --rate-limit rps=<лимит_запросов>,requests-per-ip \ --disable-security-profile \ --before <имя_последующего_маршрута> \ --after <имя_предшествующего_маршрута>
Где:
-
--http-router-name— имя HTTP-роутера, в котором создается маршрут.
Вместо имени HTTP-роутера вы можете указать его идентификатор в параметре
--http-router-id.
-
--virtual-host-name— имя виртуального хоста, в котором создается маршрут.
-
Параметры с условиями маршрутизации на основе FQMN:
--exact-fqmn-match— маршрутизировать запросы, FQMN в которых идентичен заданному.
--prefix-fqmn-match— маршрутизировать запросы, FQMN в которых начинается с заданного префикса. Например, вы можете указать первое слово в имени сервиса:
/helloworld.
--regex-fqmn-match— маршрутизировать запросы, FQMN в которых удовлетворяет заданному регулярному выражению стандарта RE2. Например:
\/[a-z]{10}[0-9]{3}.
Важно
FQMN должно начинаться с косой черты
/и содержать часть полного названия сервиса, на который перенаправляется вызов процедуры.
Примечание
Параметры
--exact-fqmn-match,
--prefix-fqmn-matchи
--regex-fqmn-match— взаимоисключающие: вы можете использовать только один из них.
-
-
--backend-group-name— имя группы бэкендов, расположенной в том же каталоге, в котором находятся HTTP-роутер и виртуальный хост, для которых вы создаете маршрут.
Вместо имени группы бэкендов вы можете указать ее идентификатор в параметре
--backend-group-id.
-
--request-max-timeout— максимальное время, на которое может быть установлено соединение. Клиент может указать в запросе HTTP-заголовок
grpc-timeoutс меньшим значением таймаута.
-
--request-idle-timeout— максимальное время в секундах, в течение которого соединение может простаивать без передачи данных.
-
--rate-limit— ограничение на частоту запросов. Возможные свойства:
rpsили
rpm— количество запросов, которые можно принять в секунду или в минуту.
all-requests— ограничение на все входящие запросы.
requests-per-ip— ограничение на количество запросов для каждого IP-адреса клиента в отдельности.
Для одного маршрута вы можете задать только один вид ограничения: либо свойство
all-requests, либо —
requests-per-ip.
Необязательный параметр: если не задан, ограничение на частоту запросов не применяется.
-
-
--disable-security-profile— параметр, отключающий для маршрута использование профиля безопасности сервиса Yandex Smart Web Security, заданного для виртуального хоста. Профиль безопасности позволяет настроить фильтрацию входящих запросов, подключить WAF и установить лимиты на количество запросов для защиты от вредоносной активности. Подробнее см. в разделе Профили безопасности. Необязательный параметр. По умолчанию профиль безопасности, привязанный к виртуальному хосту, действует в отношении всех создаваемых маршрутов.
--before— имя маршрута, перед которым в общем списке маршрутов виртуального хоста будет добавлен новый маршрут.
--after— имя маршрута, после которого в общем списке маршрутов виртуального хоста будет добавлен новый маршрут.
Примечание
Параметры
--beforeи
--after— взаимоисключающие: вы можете указать только один из них.
Результат:
name: test-virtual-host authority: - example.com routes: - name: my-first-route grpc: match: fqmn: prefix_match: / route: backend_group_id: ds7dq9nsrgpc******** max_timeout: 60s idle_timeout: 5s auto_host_rewrite: false - name: my-third-route grpc: match: fqmn: prefix_match: myapp/ route: backend_group_id: ds7dq9nsrgpc******** max_timeout: 10s idle_timeout: 5s rate_limit: requests_per_ip: per_second: "4" disable_security_profile: true - name: my-second-route grpc: match: fqmn: prefix_match: helloworld/ route: backend_group_id: ds7dq9nsrgpc******** max_timeout: 10s idle_timeout: 5s rate_limit: requests_per_ip: per_second: "4" disable_security_profile: true modify_request_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU route_options: security_profile_id: fevu5fnuk6vf******** rate_limit: all_requests: per_second: "100"
Подробную информацию о команде
yc alb virtual-host insert-grpc-routeс полным перечнем параметров см. в справочнике CLI.
-
Terraform позволяет быстро создать облачную инфраструктуру в Yandex Cloud и управлять ею с помощью файлов конфигураций. В файлах конфигураций хранится описание инфраструктуры на языке HCL (HashiCorp Configuration Language). При изменении файлов конфигураций Terraform автоматически определяет, какая часть вашей конфигурации уже развернута, что следует добавить или удалить.
Terraform распространяется под лицензией Business Source License, а провайдер Yandex Cloud для Terraform — под лицензией MPL-2.0.
Подробную информацию о ресурсах провайдера смотрите в документации на сайте Terraform или в зеркале.
Если у вас еще нет Terraform, установите его и настройте провайдер Yandex Cloud.
Примечание
Маршруты виртуального хоста будут применяться к поступающим запросам в том порядке, в котором они описаны в конфигурационном файле Terraform.
-
Опишите в конфигурационном файле параметры маршрута как ресурса, вложенного в ресурс типа yandex_alb_virtual_host. С помощью Terraform вы можете добавлять в виртуальный хост разные типы маршрутов:HTTPgRPC
... route { name = "<имя_маршрута>" disable_security_profile = true|false http_route { http_match { http_method = ["<HTTP-метод_1>","<HTTP-метод_2>",...,"<HTTP-метод_n>"] path { prefix = "<префикс_пути_запроса>/" # или exact = "<путь_запроса>" # или regex = "<регулярное_выражение>" } } http_route_action { backend_group_id = "<идентификатор_группы_бэкендов>" host_rewrite = "<значение_заголовка_Host>" timeout = "<таймаут_соединения>s" idle_timeout = "<таймаут-простоя>s" prefix_rewrite = "<новый_префикс_пути_запроса>/" rate_limit { all_requests { per_second = <количество_запросов_в_секунду> # или per_minute = <количество_запросов_в_минуту> } requests_per_ip { per_second = <количество_запросов_в_секунду> # или per_minute = <количество_запросов_в_минуту> } } } } } ...
Где:
-
route— описание маршрута виртуального хоста:
name— имя маршрута.
disable_security_profile— (опционально) опция отключения профиля безопасности сервиса Yandex Smart Web Security. Возможные значения:
true(профиль отключен) или
false(профиль включен). По умолчанию профиль безопасности включен (значение
false).
-
http_route— описание маршрута для HTTP-трафика:
-
http_match— (опционально) параметр для фильтрации входящих HTTP-запросов:
-
http_method— (опционально) список HTTP-методов, запросы с которыми будут маршрутизироваться. По умолчанию маршрутизируются запросы с любыми методами.
-
path— (опционально) параметры для фильтрации пути входящего запроса:
exact— маршрутизировать запросы, путь в которых идентичен заданному пути. Например, чтобы маршрутизировать все запросы, укажите путь
/.
prefix— маршрутизировать запросы, путь в которых начинается с заданного префикса.
regex— маршрутизировать запросы, путь в которых удовлетворяет заданному регулярному выражению стандарта RE2. Например:
[a-z]{10}[0-9]{3}\/.
Параметры
exact,
prefixи
regex— взаимоисключающие: вы можете использовать только один из них.
-
-
-
http_route_action— параметр для указания действия с HTTP-трафиком.
backend_group_id— идентификатор группы бэкендов, расположенной в том же каталоге, в котором находятся HTTP-роутер и виртуальный хост, для которых создается маршрут.
host_rewrite— (опционально) замена заголовка Host в запросе на указанное значение. Вместо параметра
host_rewriteвы можете указать параметр
auto_host_rewrite— в этом случае заголовок Host в запросе автоматически будет заменяться на адрес целевой виртуальной машины.
timeout— (опционально) максимальное время, на которое может быть установлено соединение, в секундах. Значение по умолчанию — 60 секунд.
idle_timeout— (опционально) максимальное время keep-alive, в течение которого соединение может простаивать без передачи данных. Если не задано, соединение без передачи данных будет сразу разрываться.
prefix_rewrite— (опционально) значение, на которое будет заменен путь или часть пути запроса, указанные в параметре
path.
-
rate_limit— (опционально) параметр для ограничения количества запросов за единицу времени:
-
all_requests— (опционально) ограничение на все входящие запросы:
per_second— максимальное количество входящих запросов, которые могут поступать в маршрут за одну секунду.
per_minute— максимальное количество входящих запросов, которые могут поступать в маршрут за одну минуту.
Параметры
per_secondи
per_minute— взаимоисключающие: вы можете использовать только один из них.
-
-
requests_per_ip— (опционально) ограничение на входящие запросы с одного IP-адреса:
per_second— максимальное количество входящих запросов с одного IP-адреса, которые могут поступать в маршрут за одну секунду.
per_minute— максимальное количество входящих запросов с одного IP-адреса, которые могут поступать в маршрут за одну минуту.
Параметры
per_secondи
per_minute— взаимоисключающие: вы можете использовать только один из них.
-
-
-
-
-
... route { name = "<имя_маршрута>" disable_security_profile = true|false grpc_route { grpc_match { fqmn { prefix = "/<префикс_FQMN_запроса>" # или exact = "<FQMN_запроса>" # или regex = "<регулярное_выражение>" } } grpc_route_action { backend_group_id = "<идентификатор_группы_бэкендов>" host_rewrite = "<значение_заголовка_Host>" max_timeout = "<таймаут_соединения>s" idle_timeout = "<таймаут-простоя>s" rate_limit { all_requests { per_second = <количество_запросов_в_секунду> # или per_minute = <количество_запросов_в_минуту> } requests_per_ip { per_second = <количество_запросов_в_секунду> # или per_minute = <количество_запросов_в_минуту> } } } } } ...
Где:
-
route— описание маршрута виртуального хоста:
name— имя маршрута.
disable_security_profile— (опционально) опция отключения профиля безопасности сервиса Yandex Smart Web Security. Возможные значения:
true(профиль отключен) или
false(профиль включен). По умолчанию профиль безопасности включен (значение
false).
-
grpc_route— описание маршрута для gRPC-трафика:
-
grpc_match.fqmn— (опционально) параметр для фильтрации входящих gRPC-запросов по FQMN:
exact— маршрутизировать запросы, FQMN в которых идентичен заданному.
prefix— маршрутизировать запросы, FQMN в которых начинается с заданного префикса. Например, вы можете указать первое слово в имени сервиса:
/helloworld.
regex— маршрутизировать запросы, FQMN в которых удовлетворяет заданному регулярному выражению стандарта RE2. Например:
\/[a-z]{10}[0-9]{3}.
Параметры
exact,
prefixи
regex— взаимоисключающие: вы можете использовать только один из них.
-
-
grpc_route_action— параметр для указания действия с gRPC-трафиком.
backend_group_id— идентификатор группы бэкендов, расположенной в том же каталоге, в котором находятся HTTP-роутер и виртуальный хост, для которых создается маршрут.
host_rewrite— (опционально) замена заголовка Host в запросе на указанное значение. Вместо параметра
host_rewriteвы можете указать параметр
auto_host_rewrite— в этом случае заголовок Host в запросе автоматически будет заменяться на адрес целевой виртуальной машины.
max_timeout— (опционально) максимальный таймаут ожидания запроса в секундах. Клиент может указать в запросе HTTP-заголовок
grpc-timeoutс меньшим значением таймаута. Значение по умолчанию — 60 секунд.
idle_timeout— (опционально) максимальное время keep-alive, в течение которого соединение может простаивать без передачи данных. Если не задано, соединение без передачи данных будет сразу разрываться.
-
rate_limit— (опционально) параметр для ограничения количества запросов за единицу времени:
-
all_requests— (опционально) ограничение на все входящие запросы:
per_second— максимальное количество входящих запросов, которые могут поступать в маршрут за одну секунду.
per_minute— максимальное количество входящих запросов, которые могут поступать в маршрут за одну минуту.
Параметры
per_secondи
per_minute— взаимоисключающие: вы можете использовать только один из них.
-
-
requests_per_ip— (опционально) ограничение на входящие запросы с одного IP-адреса:
per_second— максимальное количество входящих запросов с одного IP-адреса, которые могут поступать в маршрут за одну секунду.
per_minute— максимальное количество входящих запросов с одного IP-адреса, которые могут поступать в маршрут за одну минуту.
Параметры
per_secondи
per_minute— взаимоисключающие: вы можете использовать только один из них.
-
-
-
-
-
Более подробную информацию о параметрах используемых ресурсов в Terraform см. в документации провайдера: yandex_alb_virtual_host.
-
-
Создайте ресурсы:
-
В терминале перейдите в папку, где вы отредактировали конфигурационный файл.
-
Проверьте корректность конфигурационного файла с помощью команды:
terraform validate
Если конфигурация является корректной, появится сообщение:
Success! The configuration is valid.
-
Выполните команду:
terraform plan
В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.
-
Примените изменения конфигурации:
terraform apply
-
Подтвердите изменения: введите в терминале слово
yesи нажмите Enter.
Terraform создаст все требуемые ресурсы. Проверить появление ресурсов и их настройки можно в консоли управления или с помощью команды CLI:
yc alb virtual-host get <имя_виртуального_хоста> \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера>
-
Воспользуйтесь методом REST API update для ресурса VirtualHost или вызовом gRPC API VirtualHostService/Update.
Примечание
Маршруты виртуального хоста будут применяться к поступающим запросам в том порядке, в котором они описаны в теле запроса.
Изменить маршрут
Чтобы изменить маршрут в виртуальном хосте HTTP-роутера:
-
В консоли управления выберите каталог, в котором вы будете изменять маршрут виртуального хоста.
-
В списке сервисов выберите Application Load Balancer.
-
На панели слева выберите HTTP-роутеры и выберите HTTP-роутер, в котором находится нужный маршрут.
-
На открывшейся странице в секции Виртуальные хосты в блоке с виртуальным хостом, в котором находится нужный маршрут, в строке с именем нужного маршрута нажмите значок и выберите Редактировать. В открывшемся окне, в зависимости от типа маршрута:HTTPgRPC
-
В поле Тип выберите
HTTP.
-
В поле Путь выберите одну из опций:
Совпадает с— чтобы маршрутизировать запросы, путь в которых идентичен пути, заданному в текстовом поле справа. Например, чтобы маршрутизировать все запросы, укажите путь
/.
Начинается с— чтобы маршрутизировать запросы, путь в которых начинается с префикса, заданного в текстовом поле справа.
Регулярное выражение— чтобы маршрутизировать запросы, путь в которых удовлетворяет регулярному выражению стандарта RE2, заданному в текстовом поле справа. Например:
[a-z]{10}[0-9]{3}.
-
-
В поле Методы HTTP выберите нужные HTTP-методы, запросы с которыми необходимо маршрутизировать.
-
В поле Действие выберите одну из опций:
Маршрутизация,
Перенаправлениеили
Ответ. В зависимости от выбранной опции:МаршрутизацияПеренаправлениеОтвет
-
В поле Группа бэкендов выберите группу бэкендов, расположенную в том же каталоге, в котором находятся HTTP-роутер и виртуальный хост, для которых вы создаете маршрут.
-
(Опционально) В поле Замена пути или начала укажите путь, по которому HTTP-роутер должен перенаправлять трафик. Если ранее в поле Путь вы выбрали опцию
Совпадает с, путь будет полностью заменен. Если была выбрана опция
Начинается с, будет изменено только начало.
-
(Опционально) В поле Замена заголовка Host выберите одну из опций:
none— заголовок Host в запросе не изменяется.
rewrite— заголовок Host в запросе заменяется на указанное значение.
auto— заголовок Host в запросе автоматически заменяется на адрес целевой виртуальной машины.
-
-
(Опционально) Включите опции Ограничивать все запросы и/или Ограничивать запросы с одного IP и задайте соответствующие ограничения на количество запросов, которые будут обрабатываться для данного маршрута за единицу времени.
-
(Опционально) В поле Таймаут, с укажите максимальное время, на которое может быть установлено соединение.
-
(Опционально) В поле Таймаут простоя, с укажите максимальное время keep-alive, в течение которого соединение может простаивать без передачи данных.
-
(Опционально) В поле Допустимые значения заголовка Upgrade:
- (Опционально) Укажите список протоколов, на которые группа бэкендов может перейти в рамках TCP-соединения по запросу клиента. Используйте кнопку Добавить тип модификации, чтобы добавлять дополнительные протоколы.
- (Опционально) Включите опцию WebSocket, если вы хотите использовать протокол WebSocket.
-
В поле Код состояния HTTP выберите код, по которому будет осуществляться перенаправление:
301 Moved Permanently;
302 Found;
303 See Other;
307 Temporary Redirect;
308 Permanent Redirect.
-
-
(Опционально) Включите опцию Замена пути или начала и укажите тип модификации пути, по которому HTTP-роутер должен перенаправлять трафик:
Весь путь— чтобы полностью заменить путь запроса на значение, заданное в поле справа.
Начало— чтобы изменить префикс пути запроса на значение, заданное в поле справа.
Примечание
Если в поле Путь выше вы выбрали опцию
Совпадает с, путь будет полностью заменен, даже если в поле Замена пути или начала выбрана опция
Начало.
-
-
(Опционально) Включите опцию Удалить query-параметры, чтобы удалять из запросов все query-параметры.
-
(Опционально) Включите опцию Изменить схему, чтобы изменять схему в запросах на схему, заданную в поле справа.
Если в исходном URI использована схема
http(
https) и указан порт
80(
443), при изменении схемы порт будет удален.
-
(Опционально) Включите опцию Изменить хост и в поле справа укажите новый хост.
-
(Опционально) Включите опцию Изменить порт и в поле справа укажите новый порт.
-
В поле Код состояния HTTP выберите код статического ответа, который будет отправляться на запрос.
-
В поле Тело ответа задайте тело статического ответа на запросы. Для этого нажмите кнопку Выбрать и в открывшемся окне:
-
В поле Способ выберите:
Файл— чтобы выбрать текстовый файл, содержащий тело ответа.
Текст— чтобы указать текст ответа в текстовом поле.
- Нажмите кнопку Добавить.
-
-
-
-
В поле Тип выберите
gRPC.
-
В поле FQMN выберите одну из опций:
Совпадает с— чтобы маршрутизировать запросы, FQMN которых идентичен FQMN, заданному в текстовом поле справа.
Начинается с— чтобы маршрутизировать запросы, FQMN в которых начинается с префикса, заданного в текстовом поле справа. Например, вы можете указать первое слово в имени сервиса:
/helloworld.
Регулярное выражение— чтобы маршрутизировать запросы, FQMN в которых удовлетворяет регулярному выражению стандарта RE2, заданному в текстовом поле справа.
Важно
FQMN должно начинаться с косой черты
/и содержать часть полного названия сервиса, на который перенаправляется вызов процедуры.
-
-
В поле Действие выберите одну из опций:
Маршрутизацияили
Ответ. В зависимости от выбранной опции:МаршрутизацияОтвет
-
В поле Группа бэкендов выберите группу бэкендов, расположенную в том же каталоге, в котором находятся HTTP-роутер и виртуальный хост, для которых вы создаете маршрут.
-
(Опционально) В поле Замена заголовка Host выберите одну из опций:
none— заголовок Host в запросе не изменяется.
rewrite— заголовок Host в запросе заменяется на указанное значение.
auto— заголовок Host в запросе автоматически заменяется на адрес целевой виртуальной машины.
-
-
(Опционально) Включите опции Ограничивать все запросы и/или Ограничивать запросы с одного IP и задайте соответствующие ограничения на количество запросов, которые будут обрабатываться для данного маршрута за единицу времени.
- (Опционально) В поле Максимальный таймаут, с укажите максимальное время, на которое может быть установлено соединение. Клиент может указать в запросе HTTP-заголовок
grpc-timeoutс меньшим значением таймаута.
- (Опционально) В поле Таймаут простоя, с укажите максимальное время, в течение которого соединение может простаивать без передачи данных.
В поле Код состояния gRPC выберите код статического ответа, отправляемого балансировщиком в ответ на запрос:
OK;
INVALID_ARGUMENT;
NOT_FOUND;
PERMISSION_DENIED;
UNAUTHENTICATED;
UNIMPLEMENTED;
INTERNAL;
UNAVAILABLE.
-
-
-
Нажмите кнопку Сохранить.
Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), установите и инициализируйте его.
По умолчанию используется каталог, указанный при создании профиля CLI. Чтобы изменить каталог по умолчанию, используйте команду
yc config set folder-id <идентификатор_каталога>. Также для любой команды вы можете указать другой каталог с помощью параметров
--folder-name или
--folder-id.
С помощью Yandex Cloud CLI вы можете изменять в виртуальном хосте разные типы маршрутов:
-
Посмотрите описание команды CLI для изменения маршрута виртуального хоста:
yc alb virtual-host update-http-route --help
-
Посмотрите список HTTP-роутеров в каталоге по умолчанию:
yc alb http-router list
Результат:
+----------------------+--------------------+-------------+-------------+ | ID | NAME | VHOST COUNT | ROUTE COUNT | +----------------------+--------------------+-------------+-------------+ | ds76j5n6a39g******** | sample-http-router | 1 | 2 | | ds76jk27sdf3******** | new-http-router | 2 | 7 | +----------------------+--------------------+-------------+-------------+
-
Посмотрите список виртуальных хостов в нужном HTTP-роутере, указав его имя или идентификатор соответственно в параметре
--http-router-nameили
--http-router-id:
yc alb virtual-host list \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --http-router-id <идентификатор_HTTP-роутера>
Результат:
+-------------------+-------------+-------------+----------------------+ | NAME | AUTHORITIES | ROUTE COUNT | SECURITY PROFILE ID | +-------------------+-------------+-------------+----------------------+ | my-virtual-host | * | 1 | fevu5fnuk6vf******** | | test-virtual-host | example.com | 2 | fevug3d25bv6******** | +-------------------+-------------+-------------+----------------------+
-
Чтобы получить список маршрутов в виртуальном хосте, выполните команду, указав в ней имя виртуального хоста и имя или идентификатор HTTP-роутера соответственно в параметре
--http-router-nameили
--http-router-id:
yc alb virtual-host get <имя_виртуального_хоста> \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --http-router-id <идентификатор_HTTP-роутера>
Результат:
name: test-virtual-host authority: - example.com routes: - name: my-first-route http: match: path: prefix_match: / route: backend_group_id: ds7dnf2s5dco******** timeout: 60s auto_host_rewrite: false modify_request_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU modify_response_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU route_options: security_profile_id: fevu5fnuk6vf******** rate_limit: all_requests: per_second: "5" requests_per_ip: per_second: "3"
-
Измените маршрут, указав его имя и дополнительные параметры:
yc alb virtual-host update-http-route <имя_маршрута> \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --virtual-host-name <имя_виртуального_хоста> \ --match-http-method <метод_1>,<метод_2>,...<метод_n> \ --exact-path-match <полный_путь> \ --prefix-path-match <префикс_пути> \ --regex-path-match <регулярное_выражение> \ --backend-group-name <имя_группы_бэкендов> \ --request-timeout <таймаут_запроса>s \ --request-idle-timeout <таймаут_ожидания_запроса>s \ --rate-limit rps=<лимит_запросов>,requests-per-ip \ --disable-security-profile
Где:
-
--http-router-name— имя HTTP-роутера, в котором находится маршрут.
Вместо имени HTTP-роутера вы можете указать его идентификатор в параметре
--http-router-id.
-
--virtual-host-name— имя виртуального хоста, в котором находится маршрут.
-
--match-http-method— список HTTP-методов, запросы с которыми необходимо маршрутизировать. Например:
--match-http-method GET,POST,OPTIONS.
Чтобы очистить заданный для маршрута список HTTP-методов, передайте в команде параметр
--clear-method-match.
-
Параметры с условиями маршрутизации на основе пути:
--exact-path-match— маршрутизировать запросы, путь в которых идентичен заданному пути. Например, чтобы маршрутизировать все запросы, укажите путь
/.
--prefix-path-match— маршрутизировать запросы, путь в которых начинается с заданного префикса. Например:
myapp/.
--regex-path-match— маршрутизировать запросы, путь в которых удовлетворяет заданному регулярному выражению стандарта RE2. Например:
[a-z]{10}[0-9]{3}\/.
Примечание
Параметры
--exact-path-match,
--prefix-path-matchи
--regex-path-match— взаимоисключающие: вы можете использовать только один из них.
Чтобы очистить заданные для маршрута условия маршрутизации на основе пути, передайте в команде параметр
--clear-path-match.
-
-
--backend-group-name— имя группы бэкендов, расположенной в том же каталоге, в котором находятся HTTP-роутер, виртуальный хост и маршрут.
Вместо имени группы бэкендов вы можете указать ее идентификатор в параметре
--backend-group-id.
-
--request-timeout— максимальное время в секундах, на которое может быть установлено соединение по запросу.
Чтобы очистить заданное для маршрута максимальное время соединения, передайте в команде параметр
--clear-request-timeout.
-
--request-idle-timeout— максимальное время в секундах, в течение которого соединение может простаивать без передачи данных.
Чтобы очистить заданное для маршрута максимальное время простоя, передайте в команде параметр
--clear-idle-timeout.
-
--rate-limit— ограничение на частоту запросов. Возможные свойства:
rpsили
rpm— количество запросов, которые можно принять в секунду или в минуту.
all-requests— ограничение на все входящие запросы.
requests-per-ip— ограничение на количество запросов для каждого IP-адреса клиента в отдельности.
Для одного маршрута вы можете задать только один вид ограничения: либо свойство
all-requests, либо —
requests-per-ip.
Необязательный параметр: если не задан, ограничение на частоту запросов не применяется.
Чтобы очистить заданные для маршрута настройки частоты запросов, передайте в команде параметр
--clear-rate-limit.
-
-
--disable-security-profile— параметр, отключающий для маршрута использование профиля безопасности сервиса Yandex Smart Web Security, заданного для виртуального хоста. Профиль безопасности позволяет настроить фильтрацию входящих запросов, подключить WAF и установить лимиты на количество запросов для защиты от вредоносной активности. Подробнее см. в разделе Профили безопасности. Необязательный параметр. По умолчанию профиль безопасности, привязанный к виртуальному хосту, действует в отношении всех создаваемых маршрутов.
Чтобы включить для маршрута профиль безопасности, который был отключен ранее, передайте в команде параметр
--disable-security-profile=false.
Результат:
name: test-virtual-host authority: - example.com routes: - name: my-first-route http: match: http_method: - POST - PATCH path: exact_match: / route: backend_group_id: ds7dnf2s5dco******** timeout: 12s idle_timeout: 6s host_rewrite: myapp prefix_rewrite: yourapp/ rate_limit: requests_per_ip: per_second: "5" modify_request_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU modify_response_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU route_options: security_profile_id: fevu5fnuk6vf******** rate_limit: all_requests: per_second: "5" requests_per_ip: per_second: "3"
Подробную информацию о команде
yc alb virtual-host update-http-routeс полным перечнем параметров см. в справочнике CLI.
-
-
Посмотрите описание команды CLI для изменения маршрута виртуального хоста:
yc alb virtual-host update-grpc-route --help
-
Посмотрите список HTTP-роутеров в каталоге по умолчанию:
yc alb http-router list
Результат:
+----------------------+--------------------+-------------+-------------+ | ID | NAME | VHOST COUNT | ROUTE COUNT | +----------------------+--------------------+-------------+-------------+ | ds76j5n6a39g******** | sample-http-router | 1 | 2 | | ds76jk27sdf3******** | new-http-router | 2 | 7 | +----------------------+--------------------+-------------+-------------+
-
Посмотрите список виртуальных хостов в нужном HTTP-роутере, указав его имя или идентификатор соответственно в параметре
--http-router-nameили
--http-router-id:
yc alb virtual-host list \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --http-router-id <идентификатор_HTTP-роутера>
Результат:
+-------------------+-------------+-------------+----------------------+ | NAME | AUTHORITIES | ROUTE COUNT | SECURITY PROFILE ID | +-------------------+-------------+-------------+----------------------+ | my-virtual-host | * | 1 | fevu5fnuk6vf******** | | test-virtual-host | example.com | 2 | fevug3d25bv6******** | +-------------------+-------------+-------------+----------------------+
-
Чтобы получить список маршрутов в виртуальном хосте, выполните команду, указав в ней имя виртуального хоста и имя или идентификатор HTTP-роутера соответственно в параметре
--http-router-nameили
--http-router-id:
yc alb virtual-host get <имя_виртуального_хоста> \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --http-router-id <идентификатор_HTTP-роутера>
Результат:
name: test-virtual-host authority: - example.com routes: - name: my-first-route grpc: match: fqmn: prefix_match: / route: backend_group_id: ds7dq9nsrgpc******** max_timeout: 10s idle_timeout: 5s host_rewrite: myapp rate_limit: all_requests: per_second: "12" requests_per_ip: per_second: "6" modify_request_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU modify_response_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU route_options: security_profile_id: fevu5fnuk6vf******** rate_limit: all_requests: per_second: "5" requests_per_ip: per_second: "3"
-
Измените маршрут, указав его имя и дополнительные параметры:
yc alb virtual-host update-grpc-route <имя_маршрута> \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --virtual-host-name <имя_виртуального_хоста> \ --exact-fqmn-match <полный_FQMN> \ --prefix-fqmn-match <префикс_FQMN> \ --regex-fqmn-match <регулярное_выражение> \ --backend-group-name <имя_группы_бэкендов> \ --request-max-timeout <таймаут_запроса>s \ --request-idle-timeout <таймаут_ожидания_запроса>s \ --rate-limit rps=<лимит_запросов>,requests-per-ip \ --disable-security-profile
Где:
-
--http-router-name— имя HTTP-роутера, в котором находится маршрут.
Вместо имени HTTP-роутера вы можете указать его идентификатор в параметре
--http-router-id.
-
--virtual-host-name— имя виртуального хоста, в котором находится маршрут.
-
Параметры с условиями маршрутизации на основе FQMN:
--exact-fqmn-match— маршрутизировать запросы, FQMN в которых идентичен заданному.
--prefix-fqmn-match— маршрутизировать запросы, FQMN в которых начинается с заданного префикса. Например, вы можете указать первое слово в имени сервиса:
/helloworld.
--regex-fqmn-match— маршрутизировать запросы, FQMN в которых удовлетворяет заданному регулярному выражению стандарта RE2. Например:
\/[a-z]{10}[0-9]{3}.
Важно
FQMN должно начинаться с косой черты
/и содержать часть полного названия сервиса, на который перенаправляется вызов процедуры.
Примечание
Параметры
--exact-fqmn-match,
--prefix-fqmn-matchи
--regex-fqmn-match— взаимоисключающие: вы можете использовать только один из них.
Чтобы очистить заданные для маршрута условия маршрутизации на основе FQMN, передайте в команде параметр
--clear-fqmn-match.
-
-
--backend-group-name— имя группы бэкендов, расположенной в том же каталоге, в котором находятся HTTP-роутер, виртуальный хост и маршрут.
Вместо имени группы бэкендов вы можете указать ее идентификатор в параметре
--backend-group-id.
-
--request-max-timeout— максимальное время, на которое может быть установлено соединение. Клиент может указать в запросе HTTP-заголовок
grpc-timeoutс меньшим значением таймаута.
Чтобы очистить заданное для маршрута значение таймаута соединения, передайте в команде параметр
--clear-max-timeout.
-
--request-idle-timeout— максимальное время в секундах, в течение которого соединение может простаивать без передачи данных.
Чтобы очистить заданное для маршрута значение максимального времени простоя, передайте в команде параметр
--clear-idle-timeout.
-
--rate-limit— ограничение на частоту запросов. Возможные свойства:
rpsили
rpm— количество запросов, которые можно принять в секунду или в минуту.
all-requests— ограничение на все входящие запросы.
requests-per-ip— ограничение на количество запросов для каждого IP-адреса клиента в отдельности.
Для одного маршрута вы можете задать только один вид ограничения: либо свойство
all-requests, либо —
requests-per-ip.
Необязательный параметр: если не задан, ограничение на частоту запросов не применяется.
Чтобы очистить заданные для маршрута настройки частоты запросов, передайте в команде параметр
--clear-rate-limit.
-
-
--disable-security-profile— параметр, отключающий для маршрута использование профиля безопасности сервиса Yandex Smart Web Security, заданного для виртуального хоста. Профиль безопасности позволяет настроить фильтрацию входящих запросов, подключить WAF и установить лимиты на количество запросов для защиты от вредоносной активности. Подробнее см. в разделе Профили безопасности. Необязательный параметр. По умолчанию профиль безопасности, привязанный к виртуальному хосту, действует в отношении всех создаваемых маршрутов.
Чтобы включить для маршрута профиль безопасности, который был отключен ранее, передайте в команде параметр
--disable-security-profile=false.
Результат:
name: test-virtual-host authority: - example.com routes: - name: my-first-route grpc: match: fqmn: exact_match: /myapp route: backend_group_id: ds7dq9nsrgpc******** max_timeout: 12s idle_timeout: 6s host_rewrite: myapp rate_limit: all_requests: per_second: "12" requests_per_ip: per_second: "6" disable_security_profile: true modify_request_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU modify_response_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU route_options: security_profile_id: fevu5fnuk6vf******** rate_limit: all_requests: per_second: "5" requests_per_ip: per_second: "3"
Подробную информацию о команде
yc alb virtual-host update-grpc-routeс полным перечнем параметров см. в справочнике CLI.
-
Terraform позволяет быстро создать облачную инфраструктуру в Yandex Cloud и управлять ею с помощью файлов конфигураций. В файлах конфигураций хранится описание инфраструктуры на языке HCL (HashiCorp Configuration Language). При изменении файлов конфигураций Terraform автоматически определяет, какая часть вашей конфигурации уже развернута, что следует добавить или удалить.
Terraform распространяется под лицензией Business Source License, а провайдер Yandex Cloud для Terraform — под лицензией MPL-2.0.
Подробную информацию о ресурсах провайдера смотрите в документации на сайте Terraform или в зеркале.
Если у вас еще нет Terraform, установите его и настройте провайдер Yandex Cloud.
-
Измените в конфигурационном файле параметры маршрута как ресурса, вложенного в ресурс типа yandex_alb_virtual_host. С помощью Terraform вы можете изменять в виртуальном хосте разные типы маршрутов:HTTPgRPC
... route { name = "<имя_маршрута>" disable_security_profile = true|false http_route { http_match { http_method = ["<HTTP-метод_1>","<HTTP-метод_2>",...,"<HTTP-метод_n>"] path { prefix = "<префикс_пути_запроса>/" # или exact = "<путь_запроса>" # или regex = "<регулярное_выражение>" } } http_route_action { backend_group_id = "<идентификатор_группы_бэкендов>" host_rewrite = "<значение_заголовка_Host>" timeout = "<таймаут_соединения>s" idle_timeout = "<таймаут-простоя>s" prefix_rewrite = "<новый_префикс_пути_запроса>/" rate_limit { all_requests { per_second = <количество_запросов_в_секунду> # или per_minute = <количество_запросов_в_минуту> } requests_per_ip { per_second = <количество_запросов_в_секунду> # или per_minute = <количество_запросов_в_минуту> } } } } } ...
Где:
-
route— описание маршрута виртуального хоста:
name— имя маршрута.
disable_security_profile— (опционально) опция отключения профиля безопасности сервиса Yandex Smart Web Security. Возможные значения:
true(профиль отключен) или
false(профиль включен). По умолчанию профиль безопасности включен (значение
false).
-
http_route— описание маршрута для HTTP-трафика:
-
http_match— (опционально) параметр для фильтрации входящих HTTP-запросов:
-
http_method— (опционально) список HTTP-методов, запросы с которыми будут маршрутизироваться. По умолчанию маршрутизируются запросы с любыми методами.
-
path— (опционально) параметры для фильтрации пути входящего запроса:
exact— маршрутизировать запросы, путь в которых идентичен заданному пути. Например, чтобы маршрутизировать все запросы, укажите путь
/.
prefix— маршрутизировать запросы, путь в которых начинается с заданного префикса.
regex— маршрутизировать запросы, путь в которых удовлетворяет заданному регулярному выражению стандарта RE2. Например:
[a-z]{10}[0-9]{3}\/.
Параметры
exact,
prefixи
regex— взаимоисключающие: вы можете использовать только один из них.
-
-
-
http_route_action— параметр для указания действия с HTTP-трафиком.
backend_group_id— идентификатор группы бэкендов, расположенной в том же каталоге, в котором находятся HTTP-роутер и виртуальный хост, для которых создается маршрут.
host_rewrite— (опционально) замена заголовка Host в запросе на указанное значение. Вместо параметра
host_rewriteвы можете указать параметр
auto_host_rewrite— в этом случае заголовок Host в запросе автоматически будет заменяться на адрес целевой виртуальной машины.
timeout— (опционально) максимальное время, на которое может быть установлено соединение, в секундах. Значение по умолчанию — 60 секунд.
idle_timeout— (опционально) максимальное время keep-alive, в течение которого соединение может простаивать без передачи данных. Если не задано, соединение без передачи данных будет сразу разрываться.
prefix_rewrite— (опционально) значение, на которое будет заменен путь или часть пути запроса, указанные в параметре
path.
-
rate_limit— (опционально) параметр для ограничения количества запросов за единицу времени:
-
all_requests— (опционально) ограничение на все входящие запросы:
per_second— максимальное количество входящих запросов, которые могут поступать в маршрут за одну секунду.
per_minute— максимальное количество входящих запросов, которые могут поступать в маршрут за одну минуту.
Параметры
per_secondи
per_minute— взаимоисключающие: вы можете использовать только один из них.
-
-
requests_per_ip— (опционально) ограничение на входящие запросы с одного IP-адреса:
per_second— максимальное количество входящих запросов с одного IP-адреса, которые могут поступать в маршрут за одну секунду.
per_minute— максимальное количество входящих запросов с одного IP-адреса, которые могут поступать в маршрут за одну минуту.
Параметры
per_secondи
per_minute— взаимоисключающие: вы можете использовать только один из них.
-
-
-
-
-
... route { name = "<имя_маршрута>" disable_security_profile = true|false grpc_route { grpc_match { fqmn { prefix = "/<префикс_FQMN_запроса>" # или exact = "<FQMN_запроса>" # или regex = "<регулярное_выражение>" } } grpc_route_action { backend_group_id = "<идентификатор_группы_бэкендов>" host_rewrite = "<значение_заголовка_Host>" max_timeout = "<таймаут_соединения>s" idle_timeout = "<таймаут-простоя>s" rate_limit { all_requests { per_second = <количество_запросов_в_секунду> # или per_minute = <количество_запросов_в_минуту> } requests_per_ip { per_second = <количество_запросов_в_секунду> # или per_minute = <количество_запросов_в_минуту> } } } } } ...
Где:
-
route— описание маршрута виртуального хоста:
name— имя маршрута.
disable_security_profile— (опционально) опция отключения профиля безопасности сервиса Yandex Smart Web Security. Возможные значения:
true(профиль отключен) или
false(профиль включен). По умолчанию профиль безопасности включен (значение
false).
-
grpc_route— описание маршрута для gRPC-трафика:
-
grpc_match.fqmn— (опционально) параметр для фильтрации входящих gRPC-запросов по FQMN:
exact— маршрутизировать запросы, FQMN в которых идентичен заданному.
prefix— маршрутизировать запросы, FQMN в которых начинается с заданного префикса. Например, вы можете указать первое слово в имени сервиса:
/helloworld.
regex— маршрутизировать запросы, FQMN в которых удовлетворяет заданному регулярному выражению стандарта RE2. Например:
\/[a-z]{10}[0-9]{3}.
Параметры
exact,
prefixи
regex— взаимоисключающие: вы можете использовать только один из них.
-
-
grpc_route_action— параметр для указания действия с gRPC-трафиком.
backend_group_id— идентификатор группы бэкендов, расположенной в том же каталоге, в котором находятся HTTP-роутер и виртуальный хост, для которых создается маршрут.
host_rewrite— (опционально) замена заголовка Host в запросе на указанное значение. Вместо параметра
host_rewriteвы можете указать параметр
auto_host_rewrite— в этом случае заголовок Host в запросе автоматически будет заменяться на адрес целевой виртуальной машины.
max_timeout— (опционально) максимальный таймаут ожидания запроса в секундах. Клиент может указать в запросе HTTP-заголовок
grpc-timeoutс меньшим значением таймаута. Значение по умолчанию — 60 секунд.
idle_timeout— (опционально) максимальное время keep-alive, в течение которого соединение может простаивать без передачи данных. Если не задано, соединение без передачи данных будет сразу разрываться.
-
rate_limit— (опционально) параметр для ограничения количества запросов за единицу времени:
-
all_requests— (опционально) ограничение на все входящие запросы:
per_second— максимальное количество входящих запросов, которые могут поступать в маршрут за одну секунду.
per_minute— максимальное количество входящих запросов, которые могут поступать в маршрут за одну минуту.
Параметры
per_secondи
per_minute— взаимоисключающие: вы можете использовать только один из них.
-
-
requests_per_ip— (опционально) ограничение на входящие запросы с одного IP-адреса:
per_second— максимальное количество входящих запросов с одного IP-адреса, которые могут поступать в маршрут за одну секунду.
per_minute— максимальное количество входящих запросов с одного IP-адреса, которые могут поступать в маршрут за одну минуту.
Параметры
per_secondи
per_minute— взаимоисключающие: вы можете использовать только один из них.
-
-
-
-
-
Более подробную информацию о параметрах используемых ресурсов в Terraform см. в документации провайдера: yandex_alb_virtual_host.
-
-
Обновите ресурсы:
-
В терминале перейдите в папку, где вы отредактировали конфигурационный файл.
-
Проверьте корректность конфигурационного файла с помощью команды:
terraform validate
Если конфигурация является корректной, появится сообщение:
Success! The configuration is valid.
-
Выполните команду:
terraform plan
В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.
-
Примените изменения конфигурации:
terraform apply
-
Подтвердите изменения: введите в терминале слово
yesи нажмите Enter.
Terraform создаст все требуемые ресурсы. Проверить появление, изменение ресурсов и их настройки можно в консоли управления или с помощью команды CLI:
yc alb virtual-host get <имя_виртуального_хоста> \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера>
-
Воспользуйтесь методом REST API updateRoute для ресурса VirtualHost или вызовом gRPC API VirtualHostService/UpdateRoute.
Изменить порядок маршрутов
Чтобы изменить порядок маршрутов в виртуальном хосте HTTP-роутера:
-
В консоли управления выберите каталог, в котором вы будете изменять порядок маршрутов виртуального хоста.
-
В списке сервисов выберите Application Load Balancer.
-
На панели слева выберите HTTP-роутеры и выберите HTTP-роутер, в котором находится нужный виртуальный хост.
-
На открывшейся странице в секции Виртуальные хосты в блоке с нужным виртуальным хостом нажмите значок и выберите Редактировать.
-
Чтобы изменить порядок маршрутов, нажмите кнопку Сортировать и в открывшемся окне:
- С помощью мышки методом перетаскивания выстройте нужный порядок маршрутов.
- Нажмите кнопку Сохранить.
-
Нажмите кнопку Сохранить.
В Yandex Cloud CLI в настоящий момент нет отдельной команды, позволяющей изменять порядок маршрутов в виртуальном хосте.
Чтобы изменить порядок маршрутов с помощью CLI, воспользуйтесь следующим порядком действий:
Terraform позволяет быстро создать облачную инфраструктуру в Yandex Cloud и управлять ею с помощью файлов конфигураций. В файлах конфигураций хранится описание инфраструктуры на языке HCL (HashiCorp Configuration Language). При изменении файлов конфигураций Terraform автоматически определяет, какая часть вашей конфигурации уже развернута, что следует добавить или удалить.
Terraform распространяется под лицензией Business Source License, а провайдер Yandex Cloud для Terraform — под лицензией MPL-2.0.
Подробную информацию о ресурсах провайдера смотрите в документации на сайте Terraform или в зеркале.
Если у вас еще нет Terraform, установите его и настройте провайдер Yandex Cloud.
Примечание
Маршруты виртуального хоста будут применяться к поступающим запросам в том порядке, в котором они описаны в конфигурационном файле Terraform.
-
Измените в конфигурационном файле порядок маршрутов как ресурсов, вложенных в ресурс типа yandex_alb_virtual_host.
Пример конфигурации виртуального хоста:
resource "yandex_alb_virtual_host" "my-virtual-host" { name = "test-virtual-host" http_router_id = "ds76j5n6a39g********" rate_limit { all_requests { per_second = 5 } requests_per_ip { per_second = 3 } } route { name = "my-first-http-route" disable_security_profile = false http_route { http_match { http_method = ["GET","POST"] path { prefix = "myapp/" } } http_route_action { backend_group_id = "ds7dnf2s5dco********" host_rewrite = "myapp" idle_timeout = "3s" prefix_rewrite = "yourapp/" rate_limit { all_requests { per_second = 12 } requests_per_ip { per_minute = 120 } } timeout = "10s" } } } route { name = "my-first-grpc-route" disable_security_profile = false grpc_route { grpc_match { fqmn { prefix = "/" } } grpc_route_action { backend_group_id = "ds7dq9nsrgpc********" host_rewrite = "myapp" idle_timeout = "5s" max_timeout = "10s" rate_limit { all_requests { per_minute = 0 per_second = 12 } requests_per_ip { per_minute = 0 per_second = 6 } } } } } authority = ["example.com"] modify_request_headers { name = "Accept-Language" append = "ru-RU" } modify_response_headers { name = "Accept-Language" append = "ru-RU" } route_options { security_profile_id = "fevu5fnuk6vf********" } }
Информацию о параметрах используемых ресурсов в Terraform см. в документации провайдера: yandex_alb_virtual_host.
-
Обновите ресурсы:
-
В терминале перейдите в папку, где вы отредактировали конфигурационный файл.
-
Проверьте корректность конфигурационного файла с помощью команды:
terraform validate
Если конфигурация является корректной, появится сообщение:
Success! The configuration is valid.
-
Выполните команду:
terraform plan
В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.
-
Примените изменения конфигурации:
terraform apply
-
Подтвердите изменения: введите в терминале слово
yesи нажмите Enter.
Terraform создаст все требуемые ресурсы. Проверить появление, порядок ресурсов и их настройки можно в консоли управления или с помощью команды CLI:
yc alb virtual-host get <имя_виртуального_хоста> \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера>
-
Воспользуйтесь методом REST API update для ресурса VirtualHost или вызовом gRPC API VirtualHostService/Update.
Примечание
Маршруты виртуального хоста будут применяться к поступающим запросам в том порядке, в котором они описаны в теле запроса.
Удалить маршрут
Чтобы удалить маршрут из виртуального хоста HTTP-роутера:
- В консоли управления выберите каталог, в котором вы будете удалять маршрут виртуального хоста.
- В списке сервисов выберите Application Load Balancer.
- На панели слева выберите HTTP-роутеры и выберите HTTP-роутер, в котором находится нужный маршрут.
- На открывшейся странице в секции Виртуальные хосты в блоке с виртуальным хостом, в котором находится нужный маршрут, в строке с именем нужного маршрута нажмите значок и выберите Удалить.
- В открывшемся окне подтвердите удаление.
Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), установите и инициализируйте его.
По умолчанию используется каталог, указанный при создании профиля CLI. Чтобы изменить каталог по умолчанию, используйте команду
yc config set folder-id <идентификатор_каталога>. Также для любой команды вы можете указать другой каталог с помощью параметров
--folder-name или
--folder-id.
С помощью Yandex Cloud CLI вы можете удалять из виртуального хоста разные типы маршрутов:
-
Посмотрите описание команды CLI для удаления маршрута виртуального хоста:
yc alb virtual-host remove-http-route --help
-
Посмотрите список HTTP-роутеров в каталоге по умолчанию:
yc alb http-router list
Результат:
+----------------------+--------------------+-------------+-------------+ | ID | NAME | VHOST COUNT | ROUTE COUNT | +----------------------+--------------------+-------------+-------------+ | ds76j5n6a39g******** | sample-http-router | 1 | 2 | | ds76jk27sdf3******** | new-http-router | 2 | 7 | +----------------------+--------------------+-------------+-------------+
-
Посмотрите список виртуальных хостов в нужном HTTP-роутере, указав его имя или идентификатор соответственно в параметре
--http-router-nameили
--http-router-id:
yc alb virtual-host list \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --http-router-id <идентификатор_HTTP-роутера>
Результат:
+-------------------+-------------+-------------+----------------------+ | NAME | AUTHORITIES | ROUTE COUNT | SECURITY PROFILE ID | +-------------------+-------------+-------------+----------------------+ | my-virtual-host | * | 1 | fevu5fnuk6vf******** | | test-virtual-host | example.com | 2 | fevug3d25bv6******** | +-------------------+-------------+-------------+----------------------+
-
Чтобы получить список маршрутов в виртуальном хосте, выполните команду, указав в ней имя виртуального хоста и имя или идентификатор HTTP-роутера соответственно в параметре
--http-router-nameили
--http-router-id:
yc alb virtual-host get <имя_виртуального_хоста> \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --http-router-id <идентификатор_HTTP-роутера>
Результат:
name: test-virtual-host authority: - example.com routes: - name: my-first-http-route http: match: http_method: - GET - POST path: prefix_match: myapp/ route: backend_group_id: ds7dnf2s5dco******** timeout: 10s idle_timeout: 3s host_rewrite: myapp prefix_rewrite: yourapp/ rate_limit: all_requests: per_second: "12" requests_per_ip: per_minute: "120" - name: my-first-grpc-route grpc: match: fqmn: prefix_match: / route: backend_group_id: ds7dq9nsrgpc******** max_timeout: 10s idle_timeout: 5s host_rewrite: myapp rate_limit: all_requests: per_second: "12" requests_per_ip: per_second: "6" modify_request_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU modify_response_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU route_options: security_profile_id: fevu5fnuk6vf******** rate_limit: all_requests: per_second: "5" requests_per_ip: per_second: "3"
-
Удалите маршрут, указав его имя, а также данные виртуального хоста и HTTP-роутера:
yc alb virtual-host remove-http-route <имя_маршрута> \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --virtual-host-name <имя_виртуального_хоста>
Где:
-
--http-router-name— имя HTTP-роутера, в котором находится маршрут.
Вместо имени HTTP-роутера вы можете указать его идентификатор в параметре
--http-router-id.
-
--virtual-host-name— имя виртуального хоста, в котором находится маршрут.
Результат:
name: test-virtual-host authority: - example.com routes: - name: my-first-grpc-route grpc: match: fqmn: prefix_match: / route: backend_group_id: ds7dq9nsrgpc******** max_timeout: 10s idle_timeout: 5s host_rewrite: myapp rate_limit: all_requests: per_second: "12" requests_per_ip: per_second: "6" modify_request_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU modify_response_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU route_options: security_profile_id: fevu5fnuk6vf******** rate_limit: all_requests: per_second: "5" requests_per_ip: per_second: "3"
Подробную информацию о команде
yc alb virtual-host remove-http-routeс полным перечнем параметров см. в справочнике CLI.
-
-
Посмотрите описание команды CLI для удаления маршрута виртуального хоста:
yc alb virtual-host remove-grpc-route --help
-
Посмотрите список HTTP-роутеров в каталоге по умолчанию:
yc alb http-router list
Результат:
+----------------------+--------------------+-------------+-------------+ | ID | NAME | VHOST COUNT | ROUTE COUNT | +----------------------+--------------------+-------------+-------------+ | ds76j5n6a39g******** | sample-http-router | 1 | 2 | | ds76jk27sdf3******** | new-http-router | 2 | 7 | +----------------------+--------------------+-------------+-------------+
-
Посмотрите список виртуальных хостов в нужном HTTP-роутере, указав его имя или идентификатор соответственно в параметре
--http-router-nameили
--http-router-id:
yc alb virtual-host list \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --http-router-id <идентификатор_HTTP-роутера>
Результат:
+-------------------+-------------+-------------+----------------------+ | NAME | AUTHORITIES | ROUTE COUNT | SECURITY PROFILE ID | +-------------------+-------------+-------------+----------------------+ | my-virtual-host | * | 1 | fevu5fnuk6vf******** | | test-virtual-host | example.com | 2 | fevug3d25bv6******** | +-------------------+-------------+-------------+----------------------+
-
Чтобы получить список маршрутов в виртуальном хосте, выполните команду, указав в ней имя виртуального хоста и имя или идентификатор HTTP-роутера соответственно в параметре
--http-router-nameили
--http-router-id:
yc alb virtual-host get <имя_виртуального_хоста> \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --http-router-id <идентификатор_HTTP-роутера>
Результат:
name: test-virtual-host authority: - example.com routes: - name: my-first-http-route http: match: http_method: - GET - POST path: prefix_match: myapp/ route: backend_group_id: ds7dnf2s5dco******** timeout: 10s idle_timeout: 3s host_rewrite: myapp prefix_rewrite: yourapp/ rate_limit: all_requests: per_second: "12" requests_per_ip: per_minute: "120" - name: my-first-grpc-route grpc: match: fqmn: prefix_match: / route: backend_group_id: ds7dq9nsrgpc******** max_timeout: 10s idle_timeout: 5s host_rewrite: myapp rate_limit: all_requests: per_second: "12" requests_per_ip: per_second: "6" modify_request_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU modify_response_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU route_options: security_profile_id: fevu5fnuk6vf******** rate_limit: all_requests: per_second: "5" requests_per_ip: per_second: "3"
-
Удалите маршрут, указав его имя, а также данные виртуального хоста и HTTP-роутера:
yc alb virtual-host remove-grpc-route <имя_маршрута> \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера> \ --virtual-host-name <имя_виртуального_хоста>
Где:
-
--http-router-name— имя HTTP-роутера, в котором находится маршрут.
Вместо имени HTTP-роутера вы можете указать его идентификатор в параметре
--http-router-id.
-
--virtual-host-name— имя виртуального хоста, в котором находится маршрут.
Результат:
name: test-virtual-host authority: - example.com routes: - name: my-first-http-route http: match: http_method: - GET - POST path: prefix_match: myapp/ route: backend_group_id: ds7dnf2s5dco******** timeout: 10s idle_timeout: 3s host_rewrite: myapp prefix_rewrite: yourapp/ rate_limit: all_requests: per_second: "12" requests_per_ip: per_minute: "120" modify_request_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU modify_response_headers: - name: Accept-Language append: ru-RU route_options: security_profile_id: fevu5fnuk6vf******** rate_limit: all_requests: per_second: "5" requests_per_ip: per_second: "3"
Подробную информацию о команде
yc alb virtual-host remove-grpc-routeс полным перечнем параметров см. в справочнике CLI.
-
Terraform позволяет быстро создать облачную инфраструктуру в Yandex Cloud и управлять ею с помощью файлов конфигураций. В файлах конфигураций хранится описание инфраструктуры на языке HCL (HashiCorp Configuration Language). При изменении файлов конфигураций Terraform автоматически определяет, какая часть вашей конфигурации уже развернута, что следует добавить или удалить.
Terraform распространяется под лицензией Business Source License, а провайдер Yandex Cloud для Terraform — под лицензией MPL-2.0.
Подробную информацию о ресурсах провайдера смотрите в документации на сайте Terraform или в зеркале.
Если у вас еще нет Terraform, установите его и настройте провайдер Yandex Cloud.
-
Удалите в конфигурационном файле описание маршрута как ресурса, вложенного в ресурс типа yandex_alb_virtual_host.
Пример конфигурации виртуального хоста:
resource "yandex_alb_virtual_host" "my-virtual-host" { name = "test-virtual-host" http_router_id = "ds76j5n6a39g********" rate_limit { all_requests { per_second = 5 } requests_per_ip { per_second = 3 } } route { name = "my-first-http-route" disable_security_profile = false http_route { http_match { http_method = ["GET","POST"] path { prefix = "myapp/" } } http_route_action { backend_group_id = "ds7dnf2s5dco********" host_rewrite = "myapp" idle_timeout = "3s" prefix_rewrite = "yourapp/" rate_limit { all_requests { per_second = 12 } requests_per_ip { per_minute = 120 } } timeout = "10s" } } } route { name = "my-first-grpc-route" disable_security_profile = false grpc_route { grpc_match { fqmn { prefix = "/" } } grpc_route_action { backend_group_id = "ds7dq9nsrgpc********" host_rewrite = "myapp" idle_timeout = "5s" max_timeout = "10s" rate_limit { all_requests { per_minute = 0 per_second = 12 } requests_per_ip { per_minute = 0 per_second = 6 } } } } } authority = ["example.com"] modify_request_headers { name = "Accept-Language" append = "ru-RU" } modify_response_headers { name = "Accept-Language" append = "ru-RU" } route_options { security_profile_id = "fevu5fnuk6vf********" } }
Информацию о параметрах используемых ресурсов в Terraform см. в документации провайдера: yandex_alb_virtual_host.
-
Обновите ресурсы:
-
В терминале перейдите в папку, где вы отредактировали конфигурационный файл.
-
Проверьте корректность конфигурационного файла с помощью команды:
terraform validate
Если конфигурация является корректной, появится сообщение:
Success! The configuration is valid.
-
Выполните команду:
terraform plan
В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.
-
Примените изменения конфигурации:
terraform apply
-
Подтвердите изменения: введите в терминале слово
yesи нажмите Enter.
Terraform создаст все требуемые ресурсы. Проверить появление, удаление ресурсов и их настройки можно в консоли управления или с помощью команды CLI:
yc alb virtual-host get <имя_виртуального_хоста> \ --http-router-name <имя_HTTP-роутера>
-
Воспользуйтесь методом REST API removeRoute для ресурса VirtualHost или вызовом gRPC API VirtualHostService/RemoveRoute.