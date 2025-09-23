Корпоративный мерч
Статья создана
Обновлена 23 сентября 2025 г.
Параметры запроса
- Промт: Худи свободного кроя, жёлтого цвета, в центре иллюстрация с логотипом в виде рисунка кометы чёрного цвета. Минималистичная съемка товара, на светлом однотонном фоне, на модели со светлыми волосами.
- Зерно:
11
- Результат:
Структура запроса
{
"modelUri": "art://<идентификатор_каталога>/yandex-art/latest",
"generationOptions": {
"seed": 11
},
"messages": [
{
"text": "Худи свободного кроя, жёлтого цвета, в центре иллюстрация с логотипом в виде рисунка кометы чёрного цвета. Минималистичная съемка товара, на светлом однотонном фоне, на модели со светлыми волосами"
}
]
}
Где:
modelUri— идентификатор модели YandexART, содержащий идентификатор каталога Yandex Cloud.
seed— зерно генерации.
text— текстовое описание изображения, на основе которого будет происходить генерация.
aspectRatio— (опционально) соотношение сторон генерируемого изображения:
widthRatio— ширина (по умолчанию 1).
heightRatio— высота (по умолчанию 1).
cURL
curl \
--request POST \
--header "Authorization: Bearer <значение_IAM-токена>" \
--data @prompt.json \
https://llm.api.cloud.yandex.net:443/foundationModels/v1/imageGenerationAsync
Где:
<значение_IAM-токена>— IAM-токен, полученный для вашего аккаунта.
prompt.json— файл в формате JSON, содержащий параметры запроса.
Получение результата
cURL
curl \
--request GET \
--header "Authorization: Bearer <значение_IAM-токена>" \
https://llm.api.cloud.yandex.net:443/operations/<идентификатор_запроса> | \
jq -r '.response | .image' | base64 -d > image.jpeg
Где:
<значение_IAM-токена>— IAM-токен, полученный для вашего аккаунта.
<идентификатор_запроса>— идентификатор, полученный после запроса.