Корпоративный мерч

Обновлена 23 сентября 2025 г.

Параметры запроса

  • Промт: Худи свободного кроя, жёлтого цвета, в центре иллюстрация с логотипом в виде рисунка кометы чёрного цвета. Минималистичная съемка товара, на светлом однотонном фоне, на модели со светлыми волосами.
  • Зерно: 11
  • Результат:

brand-design-corporate-merch

Структура запроса

{
  "modelUri": "art://<идентификатор_каталога>/yandex-art/latest",
  "generationOptions": {
    "seed": 11
  },
  "messages": [
    {
      "text": "Худи свободного кроя, жёлтого цвета, в центре иллюстрация с логотипом в виде рисунка кометы чёрного цвета. Минималистичная съемка товара, на светлом однотонном фоне, на модели со светлыми волосами"
    }
  ]
}

Где:

  • modelUri — идентификатор модели YandexART, содержащий идентификатор каталога Yandex Cloud.
  • seedзерно генерации.
  • text — текстовое описание изображения, на основе которого будет происходить генерация.
  • aspectRatio — (опционально) соотношение сторон генерируемого изображения:
    • widthRatio — ширина (по умолчанию 1).
    • heightRatio — высота (по умолчанию 1).
curl \
  --request POST \
  --header "Authorization: Bearer <значение_IAM-токена>" \
  --data @prompt.json \
  https://llm.api.cloud.yandex.net:443/foundationModels/v1/imageGenerationAsync

Где:

  • <значение_IAM-токена> — IAM-токен, полученный для вашего аккаунта.
  • prompt.json — файл в формате JSON, содержащий параметры запроса.

Получение результата

curl \
  --request GET \
  --header "Authorization: Bearer <значение_IAM-токена>" \
  https://llm.api.cloud.yandex.net:443/operations/<идентификатор_запроса> | \
  jq -r '.response | .image' | base64 -d > image.jpeg

Где:

  • <значение_IAM-токена> — IAM-токен, полученный для вашего аккаунта.
  • <идентификатор_запроса> — идентификатор, полученный после запроса.
