Программа содействия образованию и науке в области Computer Science
Программа содействия образованию и науке в области Computer Science
Используйте бесплатно выделенные ресурсы для учебно-исследовательской работы по машинному обучению.
Выделенные ресурсы
Для учебных и исследовательских проектов программа предоставляет возможности бесплатного использование выделенных ресурсов.
Yandex DataSphere
Вычислительные ресурсы в выделенных конфигурациях.
Object Storage
Неограниченное хранилище для дата-сетов и учебных материалов.
Для чего можно использовать ресурсы
Учебные программы
Представителям учебных заведений, вузов и университетов, которые ищут удобную платформу и вычислительные ресурсы для обучения студентов и аспирантов.
Научные исследования
Представителям научно-исследовательских лабораторий для проведения экспериментов, проверки гипотез и подготовки научных статей и исследований.
Yandex DataSphere в Высшей школе экономики
Условия участия в программе
Предоставляем ресурсы на весь учебный год: планируйте обучающую программу или исследование, а вычислительные ресурсы будут доступны.
Вы сами контролируете использование ресурсов: все студенты могут воспользоваться только тем объёмом ресурсов, который отведён под их задачи.
Решайте задачи Computer Science с программой
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Машинное обучение: Machine Learning & Deep Learning.
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Анализ больших данных: Big Data & Data Science.
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Natural language processing, NLP.
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Компьютерное зрение.
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Программирование и анализ данных на Python.
Как начать работу с DataSphere
Посмотрите вебинар и узнайте про возможности DataSphere.
Возможности Yandex DataSphere для образования и науки
Сервис разворачивается в облаке за несколько кликов и сразу же готов к работе. Нет необходимости закупать оборудование и устанавливать ПО.
Кто уже с нами
Один шаг до запуска вашего проекта
Заполните короткую форму, чтобы подать заявку на участие в программе.