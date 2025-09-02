2–18 декабря 2024, онлайн и офлайн
Yandex DataLens Festival
Yandex DataLens Festival
Для аналитиков, разработчиков, менеджеров и всех, кто хочет эффективно анализировать и визуализировать данные с Yandex DataLens. Фестиваль продлится семь дней, участие бесплатное.
Обсудим новые возможности инструмента, сценарии использования и практические кейсы, которые помогут решить вашу бизнес-задачу с DataLens.
12 декабря. Отвечаем на вопросы и подводим итоги
Эксперты фестиваля Павел Дубинин и Георгий Малков ответят на вопросы в прямом эфире сегодня в 16:00 МСК. Задавайте ваши вопросы в чате фестиваля.
Кому будет полезно
Программа DataLens Festival 2024
В этом году фестиваль охватит все редакции DataLens: Yandex Cloud, Open Source и Enterprise.
18 декабря: DataLens Festival Afterparty
Наградим победителей конкурса, обсудим планы развития сервиса, пообщаемся, попробуем аналитические коктейли и потанцуем под диджей-сет.
Эксперты и спикеры фестиваля
Павел Дубинин
Менеджер продукта Yandex DataLens
Георгий Малков
Разработчик интерфейсов Yandex DataLens
Алексей Салынин
Presale-менеджер Yandex DataLens
Гаджи Гаджиев
Руководитель Yandex DataLens
Лиля Кравченко
Маркетолог продукта Yandex DataLens
Артём Маркин
Руководитель направления инженерии данных, компания ППР
Фёдор Никонов
Менеджер продукта в Яндекс Магистралях
Алина Шейко
Руководитель отдела по обработке и анализу данных, компания SQEEL
Что было на фестивале
Полезные материалы о продукте
Увидели выступления экспертов Yandex Cloud, Яндекс Маркета, Яндекс Магистралей, а также компаний ППР и SQEEL.
Видеозаписи и онлайн-трансляции
Задавали экспертам любые вопросы.
Кейсы и сценарии использования
Применяли новые знания в проектах.
Конкурс и подарки
Выполняли практическое задание и соревновались за призы.
Информационный партнёр DataLens Festival 2024
LEFT JOIN — дата-консалтинг и медиа про технологии и аналитику. Экспертный контент про работу с данными: кейсы, гайды и лайфхаки, последние новости индустрии и обзоры на BI‑инструменты.
Частые вопросы
В фестивале могут участвовать аналитики, руководители и тимлиды из любой точки мира, мероприятие проходит онлайн. Участие бесплатное.
Зачем участвовать
Опыт и знания
Узнаете о BI‑практиках от экспертов Яндекса и других компаний и решите свои задачи с DataLens.
Нетворкинг
Присоединитесь к крупнейшему BI‑сообществу России и зададите любые вопросы о продукте.
Афтепати
Получите приглашение на вечеринку, которая пройдёт в офисе Яндекса 18 декабря.
Подарки
Зарегистрировавшись, сможете поучаствовать в конкурсе и получить приятные сюрпризы.
