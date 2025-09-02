Связаться с намиПодключиться

2–18 декабря 2024, онлайн и офлайн

Yandex DataLens Festival

Для аналитиков, разработчиков, менеджеров и всех, кто хочет эффективно анализировать и визуализировать данные с Yandex DataLens. Фестиваль продлится семь дней, участие бесплатное.

Обсудим новые возможности инструмента, сценарии использования и практические кейсы, которые помогут решить вашу бизнес-задачу с DataLens.

Регистрация закрыта, но вы можете ознакомиться с материалами бесплатно в телеграм-сообществе Yandex DataLens.

12 декабря. Отвечаем на вопросы и подводим итоги

Эксперты фестиваля Павел Дубинин и Георгий Малков ответят на вопросы в прямом эфире сегодня в 16:00 МСК. Задавайте ваши вопросы в чате фестиваля.

Кому будет полезно

Аналитикам

Познакомим вас с DataLens ещё ближе, даже если вы уже им пользуетесь.

Продактам и маркетологам

Расскажем, как составлять отчёты для команды или клиентов.

Представителям крупных проектов

Разберём, как использовать DataLens в качестве BI-системы для сотен пользователей.

Разработчикам ПО и SaaS‑сервисов

Обсудим опенсорс-решения и как безопасно встроить аналитику в продукт.

Присоединяйтесь к фестивалю прямо сейчас

Мы публикуем все полезные материалы и видео в открытом телеграм-сообществе Yandex DataLens. Изучайте контент и делитесь им с коллегами!

Перейти к фестивалю

Программа DataLens Festival 2024

В этом году фестиваль охватит все редакции DataLens: Yandex Cloud, Open Source и Enterprise.

Собираем отчёт в новом конструкторе

Встраиваем аналитику в продукт

Переезжаем на DataLens в облаке

Разворачиваем DataLens Open Source

Используем DataLens вне облака

Отвечаем на вопросы и подводим итоги

18 декабря: DataLens Festival Afterparty

Наградим победителей конкурса, обсудим планы развития сервиса, пообщаемся, попробуем аналитические коктейли и потанцуем под диджей-сет.

Эксперты и спикеры фестиваля

Павел Дубинин

Менеджер продукта Yandex DataLens

Георгий Малков

Разработчик интерфейсов Yandex DataLens

Алексей Салынин

Presale-менеджер Yandex DataLens

Гаджи Гаджиев

Руководитель Yandex DataLens

Лиля Кравченко

Маркетолог продукта Yandex DataLens

Артём Маркин

Руководитель направления инженерии данных, компания ППР

Фёдор Никонов

Менеджер продукта в Яндекс Магистралях

Алина Шейко

Руководитель отдела по обработке и анализу данных, компания SQEEL

Что было на фестивале

Полезные материалы о продукте

Увидели выступления экспертов Yandex Cloud, Яндекс Маркета, Яндекс Магистралей, а также компаний ППР и SQEEL.

Видеозаписи и онлайн-трансляции

Задавали экспертам любые вопросы.

Кейсы и сценарии использования

Применяли новые знания в проектах.

Конкурс и подарки

Выполняли практическое задание и соревновались за призы.

Информационный партнёр DataLens Festival 2024

LEFT JOIN — дата-консалтинг и медиа про технологии и аналитику. Экспертный контент про работу с данными: кейсы, гайды и лайфхаки, последние новости индустрии и обзоры на BI‑инструменты.

Частые вопросы

В фестивале могут участвовать аналитики, руководители и тимлиды из любой точки мира, мероприятие проходит онлайн. Участие бесплатное.

Зачем участвовать

Опыт и знания

Узнаете о BI‑практиках от экспертов Яндекса и других компаний и решите свои задачи с DataLens.

Нетворкинг

Присоединитесь к крупнейшему BI‑сообществу России и зададите любые вопросы о продукте.

Афтепати

Получите приглашение на вечеринку, которая пройдёт в офисе Яндекса 18 декабря.

Подарки

Зарегистрировавшись, сможете поучаствовать в конкурсе и получить приятные сюрпризы.

Регистрация закрыта

Вы можете ознакомиться с материалами бесплатно в телеграм-сообществе Yandex DataLens.

Как это было

Yandex DataLens Festival 2022

Yandex DataLens Festival 2023