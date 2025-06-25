Программа лояльности (далее — «Программа») ООО «Яндекс.Облако» (далее — «Яндекс») Yandex Cloud Boost предназначена для привлечения и удержания на Платформе Яндекс.Облако компаний, разрабатывающих программное обеспечение и цифровые продукты.

Участие в Программе доступно только для Клиентов, зарегистрировавших бизнес-аккаунт в Яндекс.Облаке.

Полный перечень привилегий Программы доступен для новых Клиентов.

Новым Клиентом считается:

a. пользователь-владелец бизнес-аккаунта, впервые подключившийся к Яндекс.Облаку;

b. Клиент, который не пользовался услугами Яндекс.Облака (платно или в пробном периоде) в течение последних 32 дней.

c. Клиент Яндекс.Облака, не попадающий под описание в п. 4., может стать участником Программы и получить доступ ко всем привилегиям, за исключением привилегий, описанных в п. 6.1.

Статус участника Программы предоставляется Яндексом по результатам рассмотрения заявки Клиента, поданной через Сайт, при условии регистрации Клиентом бизнес-аккаунта на Платформе. Информация о принятом по итогам рассмотрения заявки решении направляется Яндексом на адрес Клиента, указанный при подаче заявки через Сайт или при регистрации на Платформе Яндекс.Облако.

Привилегии Программы для Клиентов:

6.1. Расширенный Грант. Клиенту предоставляется расширенный Грант — 50 000 рублей, включая НДС. Срок действия Гранта: 180 (сто восемьдесят) календарных дней. Грант состоит из двух частей:

6.1.1. 20 000 руб. (включая НДС): сумма, которая может быть потрачена на оплату инфраструктурных* Сервисов, за исключением Сервиса Yandex Cloud Interconnect,

6.1.2. 30 000 руб. (включая НДС): сумма может быть потрачена на оплату Сервисов DATA STORAGE & ANALYTICS, CLOUD-NATIVE.

6.2. Клиенту предоставляется доступ к закрытому тестированию новых Сервисов Яндекс.Облака в режиме Preview. Механика подключения Клиента к закрытому тестированию определяется Яндексом и доводится до сведения Клиента менеджером Яндекс.Облака.

Яндекс вправе в любое время лишить Клиента статуса участника Программы, в случае нарушения Клиентом обязательств, установленных договором на использование ресурсов платформы Яндекс.Облако. Яндекс уведомляет о прекращении статуса участника программы путем направления уведомления на адрес электронной почты Клиента с немедленным эффектом.

Если платежный аккаунт Участника Программы находится в статусе TRIAL_EXPIRED не менее 30 календарных дней, Яндекс вправе лишить Клиента статуса участника Программы при условии предварительного уведомления Участника не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней по электронной почте на адрес, указанный в Консоли управления.

Яндекс вправе в любое время прекратить действие Программы или изменить ее условия. Соответствующая информация размещается на Сайте в разделе Блог.