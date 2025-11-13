«Ренессанс Жизнь» упростила обработку документов с помощью YandexGPT

О чём эта история
«Ренессанс Жизнь» — одна из крупнейших компаний по страхованию жизни в России, основанная в 2004 году. У неё развитая сеть представительств по всей России, она активно развивает диджитал‑направление, внедряя инновационные решения в страховой бизнес.
Чтобы обрабатывать и распознавать неструктурированные документы от юридических лиц, клиентов и других источников, компания внедрила две версии YandexGPT, которые входят в состав платформы Yandex AI Studio. Они работают с распознанными данными отсканированных писем и передают извлечённую информацию в «1С:Документооборот».
Ускорить работу с неструктурированными документами
Компания получает тысячи заказных писем с юридическими сведениями, постановлениями, решениями, заявлениями и т. д. Все они приходят в электронном виде: «Почта России» вскрывает конверты, сканирует документы и по API передаёт их в «Ренессанс Жизнь». Все документы в разных форматах, поэтому извлекать информацию автоматически не получалось — сотрудникам приходилось читать письма и вручную заносить информацию в систему документооборота. Чтобы упростить и ускорить обработку данных, «Ренессанс Жизнь» решила использовать большие языковые модели.
Для компании было важно выбрать российского провайдера, сертифицированного по 152‑ФЗ, и обеспечить безопасный обмен данными.
Компания давно использует облачные технологии и практикует cloud‑native‑подход. При этом команда «Ренессанс Жизни» рассматривала несколько вариантов: YandexGPT, решение на базе другой популярной большой языковой модели и собственную разработку на базе опенсорс‑модели. Эти три варианта протестировали в течение месяца.
В результате облачные решения в несколько раз превзошли собственное по качеству, времени ответов и стоимости работы моделей — не нужно тратить время и деньги на развёртывание и обслуживание, оплата происходит только за токены. Цена за токен для модели YandexGPT 5 Pro была на 25% ниже цены за токен у конкурирующей модели. А качество извлечения данных из неструктурированных текстов при использовании одинаковых промтов — выше. Кроме того, качество клиентского сервиса Yandex Cloud оказалось выше, чем у конкурентов, а модель можно дообучать через интерфейс, не привлекая инженеров.
AI-помощник для извлечения информации из неструктурированных документов
Команда «Ренессанс Жизни» разработала агрегатор моделей. Он выступает в роли посредника между внутренними сервисами компании и внешними API. С его помощью управляют доступом к моделям, контролируют расходы на их использование, аудит, логирование и т. п. Такой сервис позволил сотрудникам, которые работают с документами, взаимодействовать с языковыми моделями в едином месте через спроектированный интерфейс.
За две недели компания разработала MVP сервиса. Сначала в течение недели проверяли саму концепцию агрегатора моделей. Для этого подключались к разным версиям YandexGPT и сравнивали качество извлечённых данных при одинаковых промтах. Ответы YandexGPT 5 Pro были качественнее, чем у других моделей. Затем доработали бизнес‑логику и интегрировали решение с «1С:Документооборот». Часть этапов шла параллельно, поэтому в общей сложности на все работы ушло меньше четырёх недель.
Письма обрабатывают автоматически — несколько моделей проводят кросс‑валидацию содержимого, а сотрудник получает задачу на проверку только в том случае, если ответы моделей не совпали.
После внедрения языковых моделей обработка одного документа занимает 20‑30 секунд вместо 5‑6 минут. Использование YandexGPT сократило время работы с документами на 60–70%. Модели корректно распознают информацию в 74% случаев. Качество результата контролирует сотрудник, который также исправляет допущенные ошибки.
Мнение
За более чем шестилетнюю историю наше сотрудничество переросло в крепкое и надёжное партнёрство. Благодаря полноценному cloud‑native‑подходу, максимизации использования управляемых сервисов и сильной команде нам удаётся сконцентрироваться непосредственно на решении продуктовых и бизнес‑задач, не отвлекаясь на остальные вопросы, которые закрывает Yandex Cloud.