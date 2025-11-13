«Ренессанс Жизнь» упростила обработку документов с помощью YandexGPT

Компания получает тысячи заказных писем с юридическими сведениями, постановлениями, решениями, заявлениями и т. д. Все они приходят в электронном виде: «Почта России» вскрывает конверты, сканирует документы и по API передаёт их в «Ренессанс Жизнь». Все документы в разных форматах, поэтому извлекать информацию автоматически не получалось — сотрудникам приходилось читать письма и вручную заносить информацию в систему документооборота. Чтобы упростить и ускорить обработку данных, «Ренессанс Жизнь» решила использовать большие языковые модели.

Для компании было важно выбрать российского провайдера, сертифицированного по 152‑ФЗ, и обеспечить безопасный обмен данными.

Компания давно использует облачные технологии и практикует cloud‑native‑подход. При этом команда «Ренессанс Жизни» рассматривала несколько вариантов: YandexGPT, решение на базе другой популярной большой языковой модели и собственную разработку на базе опенсорс‑модели. Эти три варианта протестировали в течение месяца.

В результате облачные решения в несколько раз превзошли собственное по качеству, времени ответов и стоимости работы моделей — не нужно тратить время и деньги на развёртывание и обслуживание, оплата происходит только за токены. Цена за токен для модели YandexGPT 5 Pro была на 25% ниже цены за токен у конкурирующей модели. А качество извлечения данных из неструктурированных текстов при использовании одинаковых промтов — выше. Кроме того, качество клиентского сервиса Yandex Cloud оказалось выше, чем у конкурентов, а модель можно дообучать через интерфейс, не привлекая инженеров.