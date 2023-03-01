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Опыт РАНХиГС: переезд разработки в Tracker за неделю

2 марта 2023
  • Управление процессами и проектами
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О чём эта история

В апреле 2022 года все процессы разработки РАНХиГС были переведены из системы Jira Atlassian в Yandex Tracker. В новую систему перенесли более 12 тысяч задач в 25 очередях, выполнена интеграция в Active Directory для бесшовной авторизации. Для всех очередей настроены бизнес‑процессы, для некоторых очередей организовано визуальное представление с помощью Agile‑досок.

Миграция из Jira в Tracker была выполнена за одну неделю. Переход позволяет РАНХиГС вести разработку на отечественном решении с широкими возможностями для масштабирования и гибкими функциями кастомизации.

Tracker

Перевести процессы разработки из Jira

РАНХиГС — одно из крупнейших высших учебных заведений России, а также ведущий центр исследований и разработок по экономике, управлению, общественным и гуманитарным наукам. Академия состоит из 47 филиалов, в которых обучаются более 230 тысяч человек. В рамках высшего и дополнительного образования Академия реализует более 4 тысяч программ.

Образовательный процесс Академии полностью автоматизирован. На базе 1С создано собственное технологическое решение для управления учебной деятельностью от заявления на поступление до выдачи документов об образовании — комплексная автоматизированная система, интегрированная в цифровые сервисы Академии, сайт, систему электронного документооборота, другие внутренние информационные системы, а также в федеральные платформы.

С помощью системы управления проектами и процессами Atlassian Jira команда разработки Академии создавала и улучшала системы. В апреле 2022 года в связи с невозможностью дальнейшей оплаты и использования зарубежных систем руководством Академии было принято решение о переходе с Jira на российскую разработку с аналогичной функциональностью и производительностью без изменения принципов работы.

В России искали систему, которая бы из коробки решала задачи автоматизации разработки, имела схожий с Jira UI и UX, работала в облаке, имела доступный API и высокий уровень поддержки.

Yandex Tracker удовлетворял всем требованиям. Решение обладает схожей с Jira функциональностью, имеет API для задач управления и импорта данных, легко настраивается с помощью инструментов low‑code, имеет встроенную интеграцию в AD и другие сервисы для SSO.

Миграция из Jira в Yandex Tracker за неделю

Миграцию решили выполнить своими силами, без привлечения внешнего подрядчика. Опыт команда Академии в разработке позволял использовать встроенные API обоих продуктов, для этого требовалось написать дополнительные обработчики.

На первом этапе был сделан дамп данных из Jira в XML. В него попали все проекты (очереди), задачи, комментарии и другие сведения. Данные отсортировали и загрузили в MySQL. Далее в Tracker были вручную созданы очереди с совпадающими ключами, приведены в соответствие статусы и компоненты, построены процессы для каждой очереди и созданы пользовательские поля. Получилась заготовка со всеми необходимыми элементами, но без данных.

На втором этапе с помощью API в Yandex Tracker были загружены данные из MySQL, выполнено сопоставление учётных записей и настроена федерация Active Directory для авторизации через SSO. Доступ к системе настроили как по внутренней почте через SSO, так и адресами в домене yandex.ru — их используют внешние подрядчики.

Каждая очередь содержит свой набор бизнес‑процессов, которые были сформированы ещё в Jira. Один из основных процессов, который реализован в Yandex Tracker, — это реализация новых возможностей для существующих продуктов.

Когда от бизнеса или технической поддержки приходит запрос на реализацию новой функциональности продукта, в Tracker создаётся новая задача. К работе над задачей подключается отдел аналитики, проводит встречи с заказчиком и заинтересованными лицами, внутри карточки формирует ТЗ, выделяет ресурсы, устанавливает сроки реализации и переводит задачу в статус «Бэклог». Дальше статус меняется с «Бэклога» на «Сделать», а потом — «В работе». На задачу назначаются исполнители‑разработчики из одной команды или из нескольких, ведётся реализация. После того как фича готова, задачу переводят в «Тестирование», после завершения которого она либо возвращается в работу для исправления, либо переводится в статус «Релиз», где ждёт деплоя.

Сложные задачи объединяются в эпики и разбиваются на версии. Пути решения задачи могут меняться: например, тестирование проводит или команда, или подрядчик.

На дамп, настройку и перенос данных ушло 7 дней. Размер дампа составлял около 3 Гб, он содержал 15 очередей и около 10 тысяч задач.

Yandex Tracker для процесса разработки

В результате миграции на Yandex Tracker РАНХиГС получила готовое решение для организации процесса разработки. В системе работают более 60 пользователей: как внутренних сотрудников, так и внешних подрядчиков. На текущий момент заведено более 12 тысяч задач в 25 очередях.

Академия внедрила в Yandex Tracker управление требованиями. Требование — отдельный тип задач, которые создают аналитики или руководители проекта. Он включает в себя запросы на модификацию и разработку от внутренних заказчиков.

Для задач типа «Требование» был разработан и настроен отдельный воркфлоу и статусная модель, создание требований автоматизировано с помощью «Яндекс форм для бизнеса» и триггеров на создание чек-листов.

На основании выставленных требований создаются задачи на разработку.

С помощью Yandex Tracker ведётся разработка текущих сервисов и новых решений, например, обучение в рамках национального проекта «Демография» и онлайн‑университет для государственных служащих. Образовательные проекты позволяют гражданам поступить на программы переподготовки без посещения Академии, а также бесплатно получить новую перспективную специальность. В разработке технологического стека проектов приняло участие 25 человек, создано и выполнено более 1000 задач. Весь процесс разработки был построен в Yandex Tracker, а управление требованиями позволило сделать работу над проектами более скоординированной и прозрачной.

Помимо базовых функций, которые используются сейчас, планируется внедрение автоподстановки сроков в зависимости от сложности задачи.

Мнение

Алексей Бурденко,
заместитель начальника управления развития информационных систем
Алексей Бурденко,
заместитель начальника управления развития информационных систем

Возможности Yandex Tracker, аналогичные Atlassian Jira, позволили разработчикам перейти на новое решение с минимальными потерями времени на привыкание к новой системе, а благодаря быстрой миграции Академия не потеряла темп при создании новых проектов. На сегодняшний день Yandex Tracker обеспечивает в Академии полный контроль процессов разработки решений для учебного процесса: от постановки задач до релиза.

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