Опыт РАНХиГС: переезд разработки в Tracker за неделю

О чём эта история
В апреле 2022 года все процессы разработки РАНХиГС были переведены из системы Jira Atlassian в Yandex Tracker. В новую систему перенесли более 12 тысяч задач в 25 очередях, выполнена интеграция в Active Directory для бесшовной авторизации. Для всех очередей настроены бизнес‑процессы, для некоторых очередей организовано визуальное представление с помощью Agile‑досок.
Миграция из Jira в Tracker была выполнена за одну неделю. Переход позволяет РАНХиГС вести разработку на отечественном решении с широкими возможностями для масштабирования и гибкими функциями кастомизации.
Перевести процессы разработки из Jira
РАНХиГС — одно из крупнейших высших учебных заведений России, а также ведущий центр исследований и разработок по экономике, управлению, общественным и гуманитарным наукам. Академия состоит из 47 филиалов, в которых обучаются более 230 тысяч человек. В рамках высшего и дополнительного образования Академия реализует более 4 тысяч программ.
Образовательный процесс Академии полностью автоматизирован. На базе 1С создано собственное технологическое решение для управления учебной деятельностью от заявления на поступление до выдачи документов об образовании — комплексная автоматизированная система, интегрированная в цифровые сервисы Академии, сайт, систему электронного документооборота, другие внутренние информационные системы, а также в федеральные платформы.
С помощью системы управления проектами и процессами Atlassian Jira команда разработки Академии создавала и улучшала системы. В апреле 2022 года в связи с невозможностью дальнейшей оплаты и использования зарубежных систем руководством Академии было принято решение о переходе с Jira на российскую разработку с аналогичной функциональностью и производительностью без изменения принципов работы.
В России искали систему, которая бы из коробки решала задачи автоматизации разработки, имела схожий с Jira UI и UX, работала в облаке, имела доступный API и высокий уровень поддержки.
Yandex Tracker удовлетворял всем требованиям. Решение обладает схожей с Jira функциональностью, имеет API для задач управления и импорта данных, легко настраивается с помощью инструментов low‑code, имеет встроенную интеграцию в AD и другие сервисы для SSO.
Миграция из Jira в Yandex Tracker за неделю
Миграцию решили выполнить своими силами, без привлечения внешнего подрядчика. Опыт команда Академии в разработке позволял использовать встроенные API обоих продуктов, для этого требовалось написать дополнительные обработчики.
На первом этапе был сделан дамп данных из Jira в XML. В него попали все проекты (очереди), задачи, комментарии и другие сведения. Данные отсортировали и загрузили в MySQL. Далее в Tracker были вручную созданы очереди с совпадающими ключами, приведены в соответствие статусы и компоненты, построены процессы для каждой очереди и созданы пользовательские поля. Получилась заготовка со всеми необходимыми элементами, но без данных.
На втором этапе с помощью API в Yandex Tracker были загружены данные из MySQL, выполнено сопоставление учётных записей и настроена федерация Active Directory для авторизации через SSO. Доступ к системе настроили как по внутренней почте через SSO, так и адресами в домене yandex.ru — их используют внешние подрядчики.
Каждая очередь содержит свой набор бизнес‑процессов, которые были сформированы ещё в Jira. Один из основных процессов, который реализован в Yandex Tracker, — это реализация новых возможностей для существующих продуктов.
Когда от бизнеса или технической поддержки приходит запрос на реализацию новой функциональности продукта, в Tracker создаётся новая задача. К работе над задачей подключается отдел аналитики, проводит встречи с заказчиком и заинтересованными лицами, внутри карточки формирует ТЗ, выделяет ресурсы, устанавливает сроки реализации и переводит задачу в статус «Бэклог». Дальше статус меняется с «Бэклога» на «Сделать», а потом — «В работе». На задачу назначаются исполнители‑разработчики из одной команды или из нескольких, ведётся реализация. После того как фича готова, задачу переводят в «Тестирование», после завершения которого она либо возвращается в работу для исправления, либо переводится в статус «Релиз», где ждёт деплоя.
Сложные задачи объединяются в эпики и разбиваются на версии. Пути решения задачи могут меняться: например, тестирование проводит или команда, или подрядчик.
На дамп, настройку и перенос данных ушло 7 дней. Размер дампа составлял около 3 Гб, он содержал 15 очередей и около 10 тысяч задач.
Yandex Tracker для процесса разработки
В результате миграции на Yandex Tracker РАНХиГС получила готовое решение для организации процесса разработки. В системе работают более 60 пользователей: как внутренних сотрудников, так и внешних подрядчиков. На текущий момент заведено более 12 тысяч задач в 25 очередях.
Академия внедрила в Yandex Tracker управление требованиями. Требование — отдельный тип задач, которые создают аналитики или руководители проекта. Он включает в себя запросы на модификацию и разработку от внутренних заказчиков.
Для задач типа «Требование» был разработан и настроен отдельный воркфлоу и статусная модель, создание требований автоматизировано с помощью «Яндекс форм для бизнеса» и триггеров на создание чек-листов.
На основании выставленных требований создаются задачи на разработку.
С помощью Yandex Tracker ведётся разработка текущих сервисов и новых решений, например, обучение в рамках национального проекта «Демография» и онлайн‑университет для государственных служащих. Образовательные проекты позволяют гражданам поступить на программы переподготовки без посещения Академии, а также бесплатно получить новую перспективную специальность. В разработке технологического стека проектов приняло участие 25 человек, создано и выполнено более 1000 задач. Весь процесс разработки был построен в Yandex Tracker, а управление требованиями позволило сделать работу над проектами более скоординированной и прозрачной.
Помимо базовых функций, которые используются сейчас, планируется внедрение автоподстановки сроков в зависимости от сложности задачи.
Мнение
Возможности Yandex Tracker, аналогичные Atlassian Jira, позволили разработчикам перейти на новое решение с минимальными потерями времени на привыкание к новой системе, а благодаря быстрой миграции Академия не потеряла темп при создании новых проектов. На сегодняшний день Yandex Tracker обеспечивает в Академии полный контроль процессов разработки решений для учебного процесса: от постановки задач до релиза.