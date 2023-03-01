Опыт РАНХиГС: переезд разработки в Tracker за неделю

Миграцию решили выполнить своими силами, без привлечения внешнего подрядчика. Опыт команда Академии в разработке позволял использовать встроенные API обоих продуктов, для этого требовалось написать дополнительные обработчики.

На первом этапе был сделан дамп данных из Jira в XML. В него попали все проекты (очереди), задачи, комментарии и другие сведения. Данные отсортировали и загрузили в MySQL. Далее в Tracker были вручную созданы очереди с совпадающими ключами, приведены в соответствие статусы и компоненты, построены процессы для каждой очереди и созданы пользовательские поля. Получилась заготовка со всеми необходимыми элементами, но без данных.

На втором этапе с помощью API в Yandex Tracker были загружены данные из MySQL, выполнено сопоставление учётных записей и настроена федерация Active Directory для авторизации через SSO. Доступ к системе настроили как по внутренней почте через SSO, так и адресами в домене yandex.ru — их используют внешние подрядчики.

Каждая очередь содержит свой набор бизнес‑процессов, которые были сформированы ещё в Jira. Один из основных процессов, который реализован в Yandex Tracker, — это реализация новых возможностей для существующих продуктов.

Когда от бизнеса или технической поддержки приходит запрос на реализацию новой функциональности продукта, в Tracker создаётся новая задача. К работе над задачей подключается отдел аналитики, проводит встречи с заказчиком и заинтересованными лицами, внутри карточки формирует ТЗ, выделяет ресурсы, устанавливает сроки реализации и переводит задачу в статус «Бэклог». Дальше статус меняется с «Бэклога» на «Сделать», а потом — «В работе». На задачу назначаются исполнители‑разработчики из одной команды или из нескольких, ведётся реализация. После того как фича готова, задачу переводят в «Тестирование», после завершения которого она либо возвращается в работу для исправления, либо переводится в статус «Релиз», где ждёт деплоя.

Сложные задачи объединяются в эпики и разбиваются на версии. Пути решения задачи могут меняться: например, тестирование проводит или команда, или подрядчик.

На дамп, настройку и перенос данных ушло 7 дней. Размер дампа составлял около 3 Гб, он содержал 15 очередей и около 10 тысяч задач.