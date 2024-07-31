Как Quick Resto одновременно подключила 3 000 новых клиентов с помощью Yandex Cloud

10 лет назад сервис разворачивался на физических серверах, которые обслуживали самостоятельно. Первая версия продукта имела монолитную архитектуру: все компоненты системы были тесно интегрированы между собой и взаимодействовали напрямую. Такое решение было удобно на старте, так как у компании был только один клиент. С ростом бизнеса приложение усложнялось: система обрастала обвязками, появлялись новые функции. При этом монолит сложно поддерживать — изменение одной части сервиса может влиять на другие. Поэтому приняли решение перейти на микросервисную архитектуру, выделив часть функциональности в изолированные сервисы, написанные на Java и React. Такой вариант позволяет лучше управлять кодом, равномерно распределять нагрузку и легко масштабироваться. Облачная инфраструктура Yandex Cloud хорошо подходит для таких систем, так как позволяет масштабировать сервисы независимо друг от друга, а для управления предоставляет удобные инструменты.

Платформа Quick Resto состоит из двух основных сервисов: системы учета продуктов и продаж (бэк-офис) и кассового терминала (фронт-офис). Для расширения функциональности к ним подключается множество модулей: сайт для предзаказов и онлайн-оплат, платформа для доставки, мобильное приложение с push-уведомлениями, карты лояльности, электронное меню, дисплей покупателя и кухонный экран повара. Также в Quick Resto есть CRM-блок для работы с клиентской базой. Он позволяет формировать различные программы лояльности, скидки, бонусы и акции. Система может разбивать клиентскую базу на сегменты с использованием RFM-анализа и создавать целевые когорты для персонализированных предложений.

Процесс обработки начинается с приема заказа: кассиром на терминале непосредственно от гостя или из онлайн-сервиса, например, с сайта или приложения. Затем данные фиксируются локально на устройстве и передаются на сервер. После серверная часть принимает заказ и формирует очередь в брокере сообщений RabbitMQ. Данные фиксируются в базе данных PostgreSQL, откуда их могут запросить другие сервисы. При необходимости данные могут кэшироваться в MongoDB. В качестве буфера между серверной и клиентской частью используют CouchDB, которая обеспечивает работу сервиса даже при отсутствии интернета.

Команда Quick Resto развернула сервис в облачной инфраструктуре собственными силами. Чтобы сократить усилия и затраты времени на обслуживание, решили использовать сервисы платформы данных Yandex Cloud. Лучше всех под задачу подошёл Managed Service for PostgreSQL, так как команда ранее уже использовала PostgreSQL. Для размещения микросервисов выбрали виртуальные машины Yandex Compute Cloud. Команда проекта написала несколько Ansible-скриптов для развёртывания кластеров управляемого PostgreSQL и необходимого количества виртуальных машин. За оркестрацию Docker-контейнеров отвечает собственная система Quick Resto. Она универсальна — с её помощью команда Quick Resto разворачивает и управляет Docker-контейнерами как в облаке, так и на собственных вычислительных мощностях.

Отдельной важной задачей был перенос данных. Объём базы составлял порядка 20 ТБ, и её переносили ночью, когда количество обращений к сервису минимально, чтобы не останавливать его работу. Всего в облаке развернули 4 кластера Managed Service for PostgreSQL и 31 виртуальную машину Compute Cloud.

Компания не отказалась от использования собственных серверов — на них расположены системы мониторинга, оркестрации, логирования и хранятся бэкапы. А в облаке разворачивают необходимый набор Docker-контейнеров для каждого клиента. В этом случае для мониторинга используют Yandex Monitoring. За сетевое взаимодействие между всеми сервисами отвечает система оркестрации.