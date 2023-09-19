Связаться с намиПодключиться

Как ОТП Банк разрабатывает цифровые продукты в Yandex Cloud

20 сентября 2023
  • Миграция в облако
Напишите нам
Напишите нам

О чём эта история

ОТП Банк — часть международной финансовой группы OTP Group, которая предоставляет финансовые услуги в Восточной и Центральной Европе. В России Банк обслуживает 2 миллиона клиентов, собственная сеть насчитывает более 57 000 точек потребительского кредитования и 70 центров продаж.

Для расширения бизнеса в 2019 году компания начала трансформацию. Для этого внедрили методологию Agile, а бизнес-направления разбили на подразделения, или трайбы, в каждом из которых работает отдельная команда разработки. Чтобы ускорить разработку цифровых продуктов, ОТП Банк перенёс в Yandex Cloud сервисы 3 трайбов: POS-кредитования, Credit Cards и IT4IT. Это помогло снизить трудовые затраты на развёртывание и обслуживание инфраструктуры, увеличить до 95% долю дистанционных операций, совершаемых через мобильный банк или сайт, и сократить процесс выдачи кредитов до 15 минут.

Бесшовно переехать из другого облачного сервиса

ОТП Банк входит в международную финансовую группу ОТП (OTP Group), которая предоставляет финансовые услуги в Восточной и Центральной Европе. В России банк обслуживает 2 миллиона клиентов и присутствует в более чем 800 населённых пунктах, а приложение банка ежедневно использует до 80% клиентов. Бизнес компании ориентирован в основном на физических лиц, но также банк работает и с корпоративными клиентами.

В 2019 году компания начала трансформацию, чтобы расширить бизнес и привлечь новых клиентов. В банке появились направления: кэш-кредитование, кредитные карты и Daily Banking. Компания двигалась в сторону цифровизации, основными каналами взаимодействия с клиентами стали мобильное приложение и сайт банка. Поэтому было важно поддерживать высокую доступность приложений и сервисов для клиентов. Главной же целью трансформации стало ускорение вывода новых сервисов в продакшн. Это подтолкнуло банк использовать облачные PaaS-сервисы, делегируя обслуживание инфраструктуры провайдеру.

Чтобы реализовать задачи трансформации, компания изначально выбрала облачного провайдера. Однако в процессе работы столкнулась с рядом сложностей, из-за чего банк решил ещё раз исследовать рынок для поиска другого поставщика облачных решений.

Компания работает с персональными данными клиентов, поэтому предъявляет строгие требования к информационной безопасности. Их соблюдение стало ключевым фактором при поиске нового провайдера. Также было важно поддерживать строгие стандарты безопасности для прохождения сертификации у Центрального Банка. К продукту предъявлялись следующие требования:

  1. Сотрудник банка может использовать платформу и выделенные мощности только с рабочего ноутбука и доверенных устройств.

  2. Авторизация доступна только для доменных и банковских учётных записей.

  3. Только сотрудники отдела информационной безопасности управляют внешними доступами, а весь трафик проходит через файерволы компании.

Поэтому банк искал надёжного облачного провайдера, сервисы которого удовлетворяют требованиям закона № 152‑ФЗ «О персональных данных» и Национальному стандарту безопасности банковских и финансовых операций ГОСТ Р 57580. При этом облачная платформа должна была иметь возможности быстрого вертикального и горизонтального масштабирования.

После исследования рынка решили остановиться на Yandex Cloud, поскольку платформа соответствовала требованиям информационной безопасности банка и предоставляла необходимые инструменты для разработки.

PaaS для ускорения вывода сервисов в продакшн

Чтобы ускорить разработку цифровых продуктов, компания в ходе трансформации внедрила agile-практики. В результате банк полностью изменил организационную структуру, а бизнес-направления разделили на трайбы. В Yandex Cloud решили перенести сервисы 3 трайбов:

  • POS-кредитование, который привлекает клиентов через партнёрские сети, например кредитование в точках продаж;

  • Credit Cards, который обслуживает кредитные карты и расширяет карточную функциональность;

  • IT4IT, или отдел разработки.

Перед миграцией компания изучила сервисы Yandex Cloud. Команда разработчиков протестировала особенности работы виртуальной сети, создания виртуальных машин, запуска управляемых сервисов. Также оценили платформу с точки зрения наличия инструментов безопасности и специфики работы с ними. Yandex Cloud при использовании PaaS обеспечивает защиту виртуальных машин, выполняет резервное копирование баз данных, берёт на себя шифрование, а также сбор и анализ аудитных логов. Для тестирования передачи данных из инфраструктуры банка в облако и обратно настроили Cloud Interconnect. Подробное изучение и тестирование платформы помогло централизовать знания об облаке. После команда продумала инфраструктурное решение и создала шаблон, по которому поочерёдно будет переносить трайбы. Такой подход сократил трудозатраты и риски временной недоступности сервисов.

Кроме того, компания предварительно определила, что сведения, попадающие под нормы о банковской тайне, и данные карт следует хранить в собственной инфраструктуре банка. Остальные данные решили перенести в облако.

Перед миграцией команда специалистов из отделов информационной безопасности и IT4IT разработала и применила ряд мер к хранилищу Yandex Object Storage. Они повысили уровень безопасности при работе с сервисом и сократили время простоя.

Миграцию начали в октябре 2022 года. Для каждого трайба создали отдельный изолированный сегмент облака. В каждом развернули кластеры Managed Service for Kubernetes® и Managed Service for PostgreSQL. Возможность создать отказоустойчивое решение в несколько кликов или строк кода сократила время на запуск цифровых продуктов. В дополнение к рабочей и тестовой средам компания также перенесла готовые цифровые продукты. Первыми запустили в облаке процессы трайба POS-кредитования. Миграция всё ещё продолжается. В процессе переноса сервисы трайба Credit Cards, которые не обрабатывают данные карт.

Cloud Interconnect
Object Storage
Managed Service for Kubernetes®
Managed Service for PostgreSQL

Результаты

Компания на текущий момент развернула суммарно 50 кластеров в управляемом Kubernetes® и 70 кластеров в управляемой СУБД PostgreSQL. Полностью перенесли среды тестирования и разработки 3 трайбов. В результате миграции переедут 4 трайба: POS, Credit Cards, IT4IT и Core IT.

Переход в Yandex Cloud позволил компании обновлять сервисы незаметно для клиентов, с минимальным простоем. Банк увеличил долю дистанционных сервисных операций до 95%. Получая обратную связь от клиентов, команда разработки улучшает существующие продукты. Так, например, выдача кредита с момента заявки до момента зачисления средств на счёт сократилась до 15 минут, что позволило довести долю выдачи кредитов через дистанционные сервисы до 70%.

В планах ОТП Банка завершить миграцию. Для аналитики и управления затратами компания рассматривает подключение Yandex DataLens. Это даст возможность разделить общий счёт и оценить затраты каждого трайба, что впоследствии облегчит управление расходами.

DataLens

Мнение

Максим, Ефимов,
лидер трайба IT4IT ОТП Банка
Максим, Ефимов,
лидер трайба IT4IT ОТП Банка

Трудозатраты на поддержание собственной инфраструктуры выше, чем использование быстро разворачиваемых, предварительно подготовленных сервисов в Yandex Cloud. То, на что собственными силами мы потратим несколько месяцев, в облаке можно развернуть за две минуты

Читайте в документации

Обзор Cloud InterconnectПошаговые инструкции для Object StorageПрактические руководства Managed Service for Kubernetes

Партнёры, которые могут помочь

ITSumma
MiOps
Hilbert Team