Как MAXIMUM Education строит хранилище данных

MAXIMUM Education — российская EdTech‑компания, которая специализируется на дополнительном образовании школьников, подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ). Входит в тройку лидеров рынка. Система управления обучением (LMS) MAXIMUM Education работает в Yandex Cloud. В облаке построена микросервисная архитектура, основанная на сервисе для управления кластерами Yandex Managed Service for Kubernetes® с использованием управляемых сервисов платформы данных:

Yandex Managed Service for PostgreSQL;

Yandex Managed Service for MySQL ® ;

; Yandex Managed Service for MongoDB;

Yandex Object Storage.

Перед компанией стояла важная задача: построить хранилище данных (Data Warehouse, DWH) — специально организованную единую систему, с помощью которой можно собирать, хранить, обрабатывать и анализировать корпоративную информацию различного рода, а затем на основе данных определять направление, в каком развивать бизнес. Сначала компания приобрела стороннее решение, но у него обнаружилось много недостатков:

Большинство источников данных не хранили историю изменения записей, что не позволяло строить сложную аналитику. Производительность выполнения запросов и обновления отчётов была низкой, синхронизация источников данных — неполной, а затраты на поддержание инфраструктуры — очень высокими. Возможности кастомизировать инструменты под нужды компаний не предоставляли, несмотря на очень высокую стоимость продукта. Сторонние решения оказалось сложно интегрировать с BI-системами.

Компания предпочла создать собственное решение, и команда MAXIMUM Education начала планировать разработку нового DWH, которое хранило бы всю информацию за 5‑7 лет (это 500 ТБ данных) с быстрым доступом к ней и стало бы первой и единственной точкой входа во все данные компании.

Для реализации проекта сначала рассматривали Apache Hadoop и Greenplum. Однако команда была ограничена в ресурсах на этапе эксперимента, поэтому решили разрабатывать хранилище данных с нуля, используя облачные технологии и сервисы. Так как большинство сервисов MAXIMUM Education уже работали в Yandex Cloud, то было принято решение о построении новой системы именно на этой облачной платформе.

Важным требованием при выборе облака было обеспечение высокого уровня безопасности. Yandех Cloud предоставляет разнообразные инструменты для построения безопасного контура защиты от DDoS‑атак. И конечно же, облачная платформа выполняет требования закона № 152‑ФЗ «О персональных данных».

Также Yandex Cloud предлагает широкие возможности для такой разработки с минимальным количеством привлекаемых инженеров, поддерживает встроенную интеграцию между своими сервисами различного функционального класса и позволяет легко масштабироваться при увеличении нагрузки.