Как «Кубань Кредит» адаптировал сервисы к двукратному росту нагрузки

Банк «Кубань Кредит» — ведущий самостоятельный банк Краснодарского края, один из крупнейших на Юге России. Работает с 1993 года. Входит в топ‑100 банков РФ по объёмам активов, по данным РИА‑Рейтинг. Активно развивает ИТ‑направление и расширяет линейку дистанционных услуг и сервисов: с 2021 года в банке открылись десятки ИТ‑проектов и сервисов для клиентов. С апреля 2021 года по апрель 2023 года количество активных пользователей цифрового продукта «Кубань Кредит Онлайн» выросло почти в 2,5 раза, а количество операций за тот же период — почти в пять раз, что повышает требования к наличию ресурсов и отказоустойчивости сервисов.

В начале 2022 года количество запросов на ресурсы банка в очередной раз многократно возросло, поэтому возникла потребность повысить стабильность работы ИТ‑инфраструктуры. При этом было необходимо решить вопросы, связанные с недостатком собственного оборудования и сложностями с закупкой новых мощностей.

В приоритете безопасность и управляемость инфраструктуры