Как YandexGPT помогает абитуриентам НИУ ВШЭ подобрать подходящий курс

Для реализации решения ВШЭ извлекла и проанализировала контент сайтов образовательных программ с помощью открытой библиотеки BeautifulSoup. При этом команда проекта очистила данные от HTML/XML-тегов, определила все дочерние и родительские элементы для каждого объекта.

Весь контент нарезали на чанки размером 1024 символа с перекрытием в 200 символов, преобразовали в эмбеддинги с помощью Yandex Foundation Models Embedding API и собрали в векторную базу данных ClickHouse®, которую разместили на собственном сервере ВШЭ. Размер БД — около 500 МБ. Когда преподаватели обновляют или добавляют новые образовательные программы, обновляется и база ClickHouse®.

Рекомендательный сервис разработали на языке Python и встроили в корпоративный сайт ВШЭ, кроме того, создали пайплайн, чтобы текстовые запросы обрабатывал сервис YandexGPT, а голосовые вопросы — Yandex SpeechKit.

Чат-бот прост в использовании для абитуриентов. Пользователь задаёт текстовый или голосовой вопрос чат-боту на сайте, указывая свои интересы, достижения, возраст, город, где хочет обучаться, результаты ЕГЭ и любую другую информацию, которую посчитает нужным. Если пользователь задал голосовой вопрос, то Yandex SpeechKit преобразовывает его в текст. Текстовый запрос передаётся в YandexGPT API, который выделяет ключевые данные для получения точного ответа. После этого запрос векторизуется с помощью Yandex Foundation Models Embedding API. Длина промт-запросов на вход и выход составляет около 40 000 символов. После этого команда использует RAG (Retrieval Augmented Generation), то есть по векторизованному запросу в векторной базе знаний находятся ближайшие соответствия о наиболее подходящих для пользователя образовательных программах. Все найденные чанки вместе с запросом пользователя и системным промтом передаются в YandexGPT, который, в свою очередь, формирует ответ на запрос пользователя, учитывая информацию из чанков.

Сначала разработчики решили выдавать пользователю информацию о подходящих программах и дополнительное описание этих программ, сформированное YandexGPT. Но на этом этапе возникли сложности. Пока не удалось научить нейросеть правильно расставлять акценты в ответах — на первый план выходили второстепенные признаки. Поэтому сейчас остановились на выдаче только информации о программах из базы знаний.

На весь проект команда ВШЭ затратила около двух месяцев, при этом много времени ушло на дизайн-макетирование, уточнение нюансов, связанных с интерфейсом пользователя. Университетские инженеры выполнили работы самостоятельно при помощи специалистов Yandex Cloud.

Основные сложности в проекте возникли из-за недостатка опыта работы с генеративным искусственным интеллектом. Много времени ушло на осознание того, что недостаточно просто задавать вопросы YandexGPT API, поэтому разработчики перешли к пайплайну, в котором для ответа используется информация из векторной базы данных. После этого разработка проекта пошла быстрее.