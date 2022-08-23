Развёртывание DWH в Yandex Cloud: опыт Faberlic и Navicon

Команды Faberlic, Navicon и Yandex Cloud составили совместный план по переносу DWH с возможностью отката к предыдущей конфигурации, тщательным тестированием новой и оптимизацией.

Миграция происходила в два этапа: воссоздание вычислительного контура в Yandex Cloud и тестовая загрузка данных, функциональное тестирование. По завершении миграции провели нагрузочное тестирование с последующей оптимизацией и переключением продакшена.

Сначала команда миграции создала вычислительный контур. В Yandex Cloud был развёрнут кластер MS SQL Server из двух виртуальных машин, полностью инфраструктурно повторяющий конфигурацию в Microsoft Azure. На этом этапе появилась возможность оптимизировать решение. В Microsoft Azure хранилище данных Faberlic было развёрнуто в Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2017. Было решено сменить версию на более новую, 2019 года, так как архитектура MS SQL Server подверглась значительным изменениям, и переход позволил значительно увеличить скорость загрузки данных, а тестовый контур стал производительнее на 10–20%.

После разворачивания инфраструктуры, проверки соединений и доступности всех узлов началась первоначальная загрузка данных. Она заняла приблизительно 5 дней и состояла из двух этапов. Сначала Navicon сделали полную резервную копию БД на продакшене и восстановили её в Yandex Cloud. Затем нужно было заполнить пробел в данных, образовавшийся за время переноса базы. Для этого запустили пакеты Integration Services, которые загрузили данные инкремента из нескольких таблиц в многопоточном режиме. В течение всего периода загрузки данных специалисты Navicon наблюдали за её скоростью и пришли к выводу, что производительность конфигурации соответствует заявленным Faberlic требованиям.

Загрузив данные, Navicon занялись тестированием. Начали с функциональных тестов, которые должны были проверить, что данные в источнике соответствуют данным в хранилище. Результат был неожиданным — расхождение в данных оказалось достаточно сильным. При загрузке из источника на стейджинг смешались поля, это произошло из‑за проблем с кроссмаппингом данных при переходе на новую версию MS SQL Server. Navicon изменили порядок маппинга, откатили данные и запустили ежедневную загрузку еще раз. Проверив всё с помощью функциональных тестов и убедившись, что проблема решена и миграция завершена, приступили к нагрузочному тестированию.

Нагрузочное тестирование проводили специалисты Faberlic с последующим привлечением архитектора Yandex Cloud для тонкой настройки MS SQL Server. После того, как все тесты прошли успешно, Faberlic и Navicon переключили продакшен, заменив алиасы для того, чтобы пользователи не заметили переключения между площадками.