Умный дом и промышленная автоматизация: опыт бренда EKF в Yandex Cloud

При миграции нужно было не только перенести существующее решение в новое облако, но и развернуть инфраструктуру для двух новых продуктов: EKF Connect Home для управления умными домами и EKF Connect Industry для автоматизации промышленных объектов. Оба продукта имеют микросервисную архитектуру.

EKF Connect Home позволяет пользователям управлять устройствами умного дома через мобильное приложение или с помощью голосовых команд. В EKF Connect Home есть сущности (дом, комната, девайс) и уровни прав: владелец дома и пользователь с ограниченными правами. Команды пользователей преобразуются в запросы и попадают в брокер сообщений Apache Kafka®. Затем они отправляются по флоу, в зависимости от конечных сервисов, которые управляют теми или иными девайсами. Команды пользователей отображаются в приложении. Если активированы автоматические сценарии работы, система сама выполняет действия, например на основе данных от внешних сервисов, таких как Яндекс Погода или Геокодер. В случае срабатывания триггеров, например при включении сигнализации, пользователю отправляются уведомления в Telegram или в СМС.

EKF Connect Industry — облачная аналитическая платформа, предназначенная для диспетчеризации и мониторинга удалённых объектов. Платформа поддерживает два метода передачи данных с оборудования, таких как программируемые логические контроллеры и датчики. Первый метод — передача данных через Modbus-шлюз. Он подключается к оборудованию через Modbus RTU/TCP, выполняет его опрос и передаёт данные через GSM, Wi-Fi или Ethernet в MQTT‑брокер (EMQX), который выступает посредником между объектом и платформой. Другой способ заключается в использовании сервера OPC UA, который подключает оборудование к ПК или ПЛК через Modbus RTU/TCP. Сервер собирает данные и передаёт их через GSM, Wi-Fi или Ethernet в клиента OPC UA — микросервис платформы EKF.

Оба сервиса развёрнуты в одном кластере Managed Service for Kubernetes®, но между собой не связаны. Все данные приложений, включая отчёты и статистику, анализируются и хранятся в кластере Yandex Managed Service for ClickHouse®, где сейчас хранится около 6 млн записей от различных датчиков. Срок хранения таких данных — один год. Получением и транспортировкой данных управляет брокер сообщений Apache Kafka, развёрнутый в Yandex Cloud, в частности он отправляет их в оперативное хранилище на базе Redis™. Эти данные затем могут использовать клиенты для отслеживания параметров, например напряжение. Хранение данных в Managed Service for ClickHouse® позволяет проводить их дальнейший анализ. Обработанные данные визуализируются с помощью скриптов на Python™ 3.10 и отображаются в виде виджетов на дашбордах приложения. Для визуализации EKF использует собственную разработку. В платформу встроен движок, на котором пользователи сами создают скрипты для автоматизации реакций и действий.