Личные данные для корпоративного пользования: ЕАЕ-Консалт провел миграцию системы SAP HCM в Yandex Cloud

Проект по переезду корпоративной системы управления персоналом в облако Яндекс стартовал 1 января 2020 года. Он проходил в 4 этапа в течение 5 месяцев и реализован командой консультантов «ЕАЕ-Консалт» в составе 7 человек.

С января по февраль выполнена подготовка проекта, которая включала:

проработку возможностей и ограничений сервисов Yandex Cloud с точки зрения размещения системы управления персоналом SAP HCM в облаке;

анализ возможностей технического и финансового администрирования;

разработку модели и подхода для оптимального размещения ресурсов в облаке;

тестовое размещение и адаптация модели развертывания ресурсов;

развертывание инфраструктуры SAP в облаке Яндекс.

Заключительным шагом была разработана дорожная карта по миграции системы в облако.

В марте — апреле был выполнен тестовый прогон переезда системы управления персоналом SAP HCM в Yandex Cloud, в рамках которого консультанты компании отработали основные «узкие места» проекта:

настроили и проверили интеграцию с внешними системами, в том числе с системой управления предприятиям SAPS/4HANA, которая расположена в облаке MSAzure;

проверили работоспособность функционала системы управления персоналом SAP HCM;

выполнили тестовое архивирование и удаление данных с помощью инструмента SARA;

разработали детальный план переезда продуктивной системы в облако с делением задач по минутам.

В мае — июне был выполнен перенос продуктивной системы управления персоналом SAP HCM в облако Яндекс, который занял всего 3 дня. Для бизнес-подразделений, работающих с системой управления персоналом на базе SAP НСM, трансформация системы в облако осталась незамеченной: 30 пользователей не ощутили переходного процесса и продолжают эксплуатацию системы в безотказном режиме.