Личные данные для корпоративного пользования: ЕАЕ-Консалт провел миграцию системы SAP HCM в Yandex Cloud

О компании
ООО «ЕАЕ-Консалт» — крупная российская ИТ-компания и системный интегратор. В портфеле компании свыше 400 крупных ИТ-проектов для предприятий ТЭК России и стран СНГ. Одно из ключевых направлений деятельности — разработка, внедрение, тиражирование и сопровождение систем SAP для цифровой трансформации предприятий.
«ЕАЕ-Консалт» первой в России провел миграцию системы кадрового учета SAP HCM на платформу Yandex Cloud. По результатам проекта успешно решена основная задача — снижение на 40% затрат на ИТ-инфраструктуру при неукоснительном соблюдении требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». В маркетплейсе Yandex Cloud размещены образы SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications для автоматизированного развертывания систем клиентов.
Время обновления
В 2014 году «ЕАЕ-Консалт» начала строить гибридную инфраструктуру: все ключевые сервисы и системы размещались в собственном ЦОД, остальные — в публичных облаках. Полтора года работы в таком режиме привели к появлению новой стратегии, включающей перенос всех систем SAP на облачную платформу и преследующей две основные цели:
- Обновить технологическое ядро компании для текущих и будущих ИТ-проектов, планирования ресурсов и управления бизнесом в режиме реального времени.
- Избежать роста расходов на инфраструктуру и сократить затраты на поддержку систем SAP — как своих, так и клиентов.
Локальные серверы или облако
Решение о выборе облачного провайдера принималось по трем критериям:
- Полное соответствие Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных».
- Экономическая эффективность платформы по сравнению с другими вариантами.
- Обеспечение полной функциональности систем SAP и SLA с доступностью выше 99,5%.
На их основе был проведен анализ рынка и предложений облачных провайдеров и выбрана платформа Yandex Cloud. Важными аргументами в выборе провайдера стали репутация и гибкая тарифная политика Яндекса.
Итоги анализа затрат по видам размещения представлены в таблице:
|Размещение
|Собственный
ЦОД
|Colocation или аренда
частного облака
|Yandex Cloud
|Microsoft Azure
|Совокупная стоимость владения, млн. руб.
|94
|90
|59
|67
|Из них стоимость инфраструктуры, млн. руб.
|50
|46
|12
|20
|Из них ФОТ, млн. руб.
|44
|44
|47
|47
|Соответствие 152-ФЗ
|да
|да
|да
|нет
Воплощение идеи
Проект по переезду корпоративной системы управления персоналом в облако Яндекс стартовал 1 января 2020 года. Он проходил в 4 этапа в течение 5 месяцев и реализован командой консультантов «ЕАЕ-Консалт» в составе 7 человек.
С января по февраль выполнена подготовка проекта, которая включала:
- проработку возможностей и ограничений сервисов Yandex Cloud с точки зрения размещения системы управления персоналом SAP HCM в облаке;
- анализ возможностей технического и финансового администрирования;
- разработку модели и подхода для оптимального размещения ресурсов в облаке;
- тестовое размещение и адаптация модели развертывания ресурсов;
- развертывание инфраструктуры SAP в облаке Яндекс.
Заключительным шагом была разработана дорожная карта по миграции системы в облако.
В марте — апреле был выполнен тестовый прогон переезда системы управления персоналом SAP HCM в Yandex Cloud, в рамках которого консультанты компании отработали основные «узкие места» проекта:
- настроили и проверили интеграцию с внешними системами, в том числе с системой управления предприятиям SAPS/4HANA, которая расположена в облаке MSAzure;
- проверили работоспособность функционала системы управления персоналом SAP HCM;
- выполнили тестовое архивирование и удаление данных с помощью инструмента SARA;
- разработали детальный план переезда продуктивной системы в облако с делением задач по минутам.
В мае — июне был выполнен перенос продуктивной системы управления персоналом SAP HCM в облако Яндекс, который занял всего 3 дня. Для бизнес-подразделений, работающих с системой управления персоналом на базе SAP НСM, трансформация системы в облако осталась незамеченной: 30 пользователей не ощутили переходного процесса и продолжают эксплуатацию системы в безотказном режиме.
Создание образов SUSE Linux и сертификация
В качестве базовой ОС для SAP систем в «ЕАЕ-Консалт» используется SUSE Enterprise Linux как наиболее удобная и надежная в эксплуатации. Но во время работ по проекту образов SLES не было в маркетплейсе Yandex Cloud. Потребовалось настраивать образы OpenSuse под требования SAP, поскольку не сертифицированные SAP решения не подходят для систем в промышленной эксплуатации. Команды Yandex Cloud и «ЕАЕ-Консалт» совместно подготовили и протестировали образы, сертифицированные для размещения систем SAP. Впоследствии образ SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications был добавлен в Yandex Cloud Marketplace.
В июле 2020 года «ЕАЕ-Консалт» прошла сертификацию SAP HANA Operations и SAP Hosting Operations, что подтвердило квалификацию специалистов компании и гарантии обеспечения полной функциональности систем SAP в Yandex Cloud.
От центра затрат к центру экономии
По завершении проекта миграции системы управления персоналом SAP HCM в Yandex Cloud компания достигла поставленных целей:
- Операционные затраты на ИТ-инфраструктуру снизились более чем на 70%.
- Для компаний холдинга создана легко масштабируемая и четко прогнозируемая по стоимости схема владения информационными ресурсами. Можно подключать дополнительные мощности только в периоды высокой нагрузки.
- Использование гибридного облака от двух вендоров дает гибкость при ведении бизнеса: как интегратор «ЕАЕ-Консалт» может предложить клиентам больше вариантов как по стоимости, так и по возможностям.
- Соблюдены требования ФЗ «О персональных данных». Стало проще решать вопросы, связанные с трендом импортозамещения.
- Функционирование в облаке обеспечивает быстрое восстановление при инцидентах и защиту от катастроф.
- Сотрудники подразделений, работающих с SAP HCM, стали более мобильными и могут работать в дистанционном режиме.
В ходе проекта команда не только изучила сервисы Yandex Cloud и их возможности, но и наработала базу знаний, которая позволит в дальнейшем оптимально прогнозировать необходимые ресурсы и сроки внедрения. Это поможет эффективно спланировать перенос SAP-систем клиентов в Yandex Cloud.
Мнение
Использование гибридных облаков сегодня переоценить невозможно. На примере нашей компании отмечу сокращение бюджета на ИТ-инфраструктуру и техническое обслуживание системы SAP HCM до 70%. Реализовав данный проект, мы сделали своевременный экономический шаг. Во главу угла мы ставим не только оптимизацию ИТ-инвестиций компании, но и соблюдение российского законодательства в части организации работы с персональными данными наших сотрудников. Сегодня мы можем применять ГОСТ шифрования каналов связи, повысить гибкость бизнес-процессов и масштабировать систему в периоды высокой нагрузки. Собственный проектный опыт компании «ЕАЕ-Консалт» по переносу ИТ-инфраструктуры в облака и полученные эффекты позволяют предлагать нашим клиентам сотрудничество в реализации аналогичных проектов.