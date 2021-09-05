Связаться с намиПодключиться

Личные данные для корпоративного пользования: ЕАЕ-Консалт провел миграцию системы SAP HCM в Yandex Cloud

6 сентября 2021
  • Миграция в облако
Напишите нам
Напишите нам

О компании

ООО «ЕАЕ-Консалт» — крупная российская ИТ-компания и системный интегратор. В портфеле компании свыше 400 крупных ИТ-проектов для предприятий ТЭК России и стран СНГ. Одно из ключевых направлений деятельности — разработка, внедрение, тиражирование и сопровождение систем SAP для цифровой трансформации предприятий.

«ЕАЕ-Консалт» первой в России провел миграцию системы кадрового учета SAP HCM на платформу Yandex Cloud. По результатам проекта успешно решена основная задача — снижение на 40% затрат на ИТ-инфраструктуру при неукоснительном соблюдении требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». В маркетплейсе Yandex Cloud размещены образы SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications для автоматизированного развертывания систем клиентов.

Время обновления

В 2014 году «ЕАЕ-Консалт» начала строить гибридную инфраструктуру: все ключевые сервисы и системы размещались в собственном ЦОД, остальные — в публичных облаках. Полтора года работы в таком режиме привели к появлению новой стратегии, включающей перенос всех систем SAP на облачную платформу и преследующей две основные цели:

  1. Обновить технологическое ядро компании для текущих и будущих ИТ-проектов, планирования ресурсов и управления бизнесом в режиме реального времени.
  2. Избежать роста расходов на инфраструктуру и сократить затраты на поддержку систем SAP — как своих, так и клиентов.

Локальные серверы или облако

Решение о выборе облачного провайдера принималось по трем критериям:

  • Полное соответствие Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных».
  • Экономическая эффективность платформы по сравнению с другими вариантами.
  • Обеспечение полной функциональности систем SAP и SLA с доступностью выше 99,5%.

На их основе был проведен анализ рынка и предложений облачных провайдеров и выбрана платформа Yandex Cloud. Важными аргументами в выборе провайдера стали репутация и гибкая тарифная политика Яндекса.

Итоги анализа затрат по видам размещения представлены в таблице:

Размещение Собственный
ЦОД		 Colocation или аренда
частного облака		 Yandex Cloud Microsoft Azure
Совокупная стоимость владения, млн. руб. 94 90 59 67
Из них стоимость инфраструктуры, млн. руб. 50 46 12 20
Из них ФОТ, млн. руб. 44 44 47 47
Соответствие 152-ФЗ да да да нет

Воплощение идеи

Проект по переезду корпоративной системы управления персоналом в облако Яндекс стартовал 1 января 2020 года. Он проходил в 4 этапа в течение 5 месяцев и реализован командой консультантов «ЕАЕ-Консалт» в составе 7 человек.
С января по февраль выполнена подготовка проекта, которая включала:

  • проработку возможностей и ограничений сервисов Yandex Cloud с точки зрения размещения системы управления персоналом SAP HCM в облаке;
  • анализ возможностей технического и финансового администрирования;
  • разработку модели и подхода для оптимального размещения ресурсов в облаке;
  • тестовое размещение и адаптация модели развертывания ресурсов;
  • развертывание инфраструктуры SAP в облаке Яндекс.

Заключительным шагом была разработана дорожная карта по миграции системы в облако.

В марте — апреле был выполнен тестовый прогон переезда системы управления персоналом SAP HCM в Yandex Cloud, в рамках которого консультанты компании отработали основные «узкие места» проекта:

  • настроили и проверили интеграцию с внешними системами, в том числе с системой управления предприятиям SAPS/4HANA, которая расположена в облаке MSAzure;
  • проверили работоспособность функционала системы управления персоналом SAP HCM;
  • выполнили тестовое архивирование и удаление данных с помощью инструмента SARA;
  • разработали детальный план переезда продуктивной системы в облако с делением задач по минутам.

В мае — июне был выполнен перенос продуктивной системы управления персоналом SAP HCM в облако Яндекс, который занял всего 3 дня. Для бизнес-подразделений, работающих с системой управления персоналом на базе SAP НСM, трансформация системы в облако осталась незамеченной: 30 пользователей не ощутили переходного процесса и продолжают эксплуатацию системы в безотказном режиме.

Managed Service for Kubernetes®

Создание образов SUSE Linux и сертификация

В качестве базовой ОС для SAP систем в «ЕАЕ-Консалт» используется SUSE Enterprise Linux как наиболее удобная и надежная в эксплуатации. Но во время работ по проекту образов SLES не было в маркетплейсе Yandex Cloud. Потребовалось настраивать образы OpenSuse под требования SAP, поскольку не сертифицированные SAP решения не подходят для систем в промышленной эксплуатации. Команды Yandex Cloud и «ЕАЕ-Консалт» совместно подготовили и протестировали образы, сертифицированные для размещения систем SAP. Впоследствии образ SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications был добавлен в Yandex Cloud Marketplace.

В июле 2020 года «ЕАЕ-Консалт» прошла сертификацию SAP HANA Operations и SAP Hosting Operations, что подтвердило квалификацию специалистов компании и гарантии обеспечения полной функциональности систем SAP в Yandex Cloud.

Compute Cloud
Все образы SUSE в Yandex Cloud Marketplace

От центра затрат к центру экономии

По завершении проекта миграции системы управления персоналом SAP HCM в Yandex Cloud компания достигла поставленных целей:

  • Операционные затраты на ИТ-инфраструктуру снизились более чем на 70%.
  • Для компаний холдинга создана легко масштабируемая и четко прогнозируемая по стоимости схема владения информационными ресурсами. Можно подключать дополнительные мощности только в периоды высокой нагрузки.
  • Использование гибридного облака от двух вендоров дает гибкость при ведении бизнеса: как интегратор «ЕАЕ-Консалт» может предложить клиентам больше вариантов как по стоимости, так и по возможностям.
  • Соблюдены требования ФЗ «О персональных данных». Стало проще решать вопросы, связанные с трендом импортозамещения.
  • Функционирование в облаке обеспечивает быстрое восстановление при инцидентах и защиту от катастроф.
  • Сотрудники подразделений, работающих с SAP HCM, стали более мобильными и могут работать в дистанционном режиме.

В ходе проекта команда не только изучила сервисы Yandex Cloud и их возможности, но и наработала базу знаний, которая позволит в дальнейшем оптимально прогнозировать необходимые ресурсы и сроки внедрения. Это поможет эффективно спланировать перенос SAP-систем клиентов в Yandex Cloud.

Мнение

Виталий Волнянский,
главный инженер «ЕАЕ-Консалт»
Виталий Волнянский,
главный инженер «ЕАЕ-Консалт»

Использование гибридных облаков сегодня переоценить невозможно. На примере нашей компании отмечу сокращение бюджета на ИТ-инфраструктуру и техническое обслуживание системы SAP HCM до 70%. Реализовав данный проект, мы сделали своевременный экономический шаг. Во главу угла мы ставим не только оптимизацию ИТ-инвестиций компании, но и соблюдение российского законодательства в части организации работы с персональными данными наших сотрудников. Сегодня мы можем применять ГОСТ шифрования каналов связи, повысить гибкость бизнес-процессов и масштабировать систему в периоды высокой нагрузки. Собственный проектный опыт компании «ЕАЕ-Консалт» по переносу ИТ-инфраструктуры в облака и полученные эффекты позволяют предлагать нашим клиентам сотрудничество в реализации аналогичных проектов.

Читайте в документации

Начало работы с Compute CloudСоздать ВМ из образа в Cloud MarketplaceВыделенные сетевые соединения Cloud Interconnect

Партнёры, которые могут помочь

ЕАЕ-Консалт