Yandex Cloud упростил масштабирование платформы для застройщиков ДВИЖ

За полгода команда ДВИЖ развернула в Yandex Cloud практически всё свое решение. На старой инфраструктуре остались несколько сервисов, которые функционально не были готовы к работе на облачной платформе.

Проект проходил в два этапа, без даунтайма. Сначала доработали архитектуру решения под новую инфраструктуру. После этого протестировали пилотную инсталляцию. На втором этапе перенесли в облако сервисы и данные, а затем запустили решение в продакшн. Служба поддержки Yandex Cloud помогла оперативно решить все возникающие проблемы.

Платформа ДВИЖ включает в себя:

Ипотечный модуль — платформу для работы с ипотечными заявками с онлайн-анкетой заёмщика, которая подключена более чем к 40 банкам. Интегрирована с Госуслугами, сервисами 15 страховых компаний для оперативного оформления полиса и системой предсказания вероятности одобрения.

Модуль электронной регистрации — платформу для оформления заявок в Росреестр, которая интегрирована с мобильным приложением Госключ.

Ипотечный калькулятор — виджет для сайта застройщика с ипотечными программами и ставками.

Витрину — модуль, который отображает продающиеся объекты, имеет фильтры для подбора квартир.

Личный кабинет клиента — систему, в которой клиент может посмотреть квартиры застройщика, сравнить варианты, добавить планировки в избранное и оформить заявку на ипотеку.

Систему распознавания документов — сервис, который анализирует содержание паспортов, проверяет их на ошибки и наличие всех страниц.

Систему аналитики — инструмент для отслеживания ключевых показателей работы: скорости обработки заявок, времени ответа банков, эффективности менеджеров и определения портретов покупателей.

В состав платформы входит инструмент на основе искусственного интеллекта «ДВИЖ AI». Он прогнозирует вероятность одобрения ипотечной заявки клиента и помогает подобрать лучший банк для её отправки.

ДВИЖ интегрирован с amoCRM, Битрикс24, MacroCRM и BPMSoft. Для подключения других сервисов используется OpenAPI.

Бэкенд системы написан на PHP с использованием фреймворка Symfony, а фронтенд — на JavaScript с EmberJS. Модули платформы перенесли на 38 виртуальных машин Yandex Compute Cloud. Оперативные данные о клиентах и заявках разместили в Yandex Managed Service for PostgreSQL. Для хранения файлов из заявок в бизнес-сервисах использовали Yandex Object Storage. Для анализа и визуализации данных платформу интегрировали с Yandex DataLens, и сотрудники могут оперативно просматривать дашборды с ключевыми показателями работы.

Dev- и тестовое окружения тоже работают в Yandex Cloud. Для построения CI/CD использовали Yandex Managed Service for GitLab с автоматическим тестированием кода.

Для связности между сервисами платформы и доступа в интернет команда использует Yandex Virtual Private Cloud, а для распределения входящего трафика между компонентами веб‑приложений и терминирования TLS-трафика — Yandex Application Load Balancer. Кроме того, компания применяет Yandex Cloud DNS и Yandex Cloud Logging.

Информационную безопасность платформы и защиту от DDoS-атак реализуют с помощью Yandex Smart Web Security. Yandex Monitoring собирает, хранит и отображает метрики облачных ресурсов и прикладных сервисов, позволяя отслеживать работоспособность системы.