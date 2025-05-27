Yandex Cloud упростил масштабирование платформы для застройщиков ДВИЖ

О чём эта история
Компания «Цифровые продажи» — разработчик платформы ДВИЖ для автоматизации продаж и маркетинга застройщиков. Сервис помогает увеличивать выручку без дополнительных затрат на продвижение. Среди клиентов компании — 75 застройщиков: «Самолет», ФСК, ЛСР, DOGMA, «Страна Девелопмент» и другие.
За полгода компания развернула решение в Yandex Cloud, которое бесперебойно работает на новой платформе. Облачные ресурсы позволили гибко масштабироваться без серьёзного увеличения затрат на обслуживание и защиту от DDoS-атак. Благодаря переходу в облако команда ДВИЖа стала быстрее конфигурировать свою систему: запуск нового микросервиса занимает 10 минут. Кроме того, компания вдвое сократила операционные затраты на поддержку инфраструктуры и сохранила ожидаемый уровень расходов.
Внедрить облачные управляемые сервисы и оптимизировать затраты
Платформа ДВИЖ семь лет помогает застройщикам повышать конверсию на всех этапах воронки продаж и заключать на 21% больше сделок. По мере роста бизнеса команде становилось сложнее обслуживать и масштабировать физическую инфраструктуру. Требовалось решение для защиты от DDoS-атак. Кроме того, нужно было оптимизировать затраты на обслуживание, повысить доступность платформы и найти технологическую основу для дальнейшего роста проекта.
Одним из наиболее перспективных вариантов стала облачная платформа: она позволила бы делегировать часть задач по администрированию инфраструктуры провайдеру и сосредоточиться на развитии продукта.
При выборе облачной платформы оценивали несколько параметров:
- стоимость услуг;
- уровень SLA;
- масштабируемость;
- наличие управляемых сервисов, нужных для стабильной работы ДВИЖа при минимальных затратах на поддержку.
Важными критериями также были размещение ЦОД в России, защита от DDoS-атак и соответствие требованиям 152-ФЗ. Кроме того, учитывались профессионализм и скорость работы технической поддержки.
По итогам анализа команда выбрала Yandex Cloud — платформа соответствовала всем требованиям и зарекомендовала себя как надёжный игрок на рынке облачных услуг.
Запуск платформы на 38 виртуальных машинах Yandex Compute Cloud
За полгода команда ДВИЖ развернула в Yandex Cloud практически всё свое решение. На старой инфраструктуре остались несколько сервисов, которые функционально не были готовы к работе на облачной платформе.
Проект проходил в два этапа, без даунтайма. Сначала доработали архитектуру решения под новую инфраструктуру. После этого протестировали пилотную инсталляцию. На втором этапе перенесли в облако сервисы и данные, а затем запустили решение в продакшн. Служба поддержки Yandex Cloud помогла оперативно решить все возникающие проблемы.
Платформа ДВИЖ включает в себя:
-
Ипотечный модуль — платформу для работы с ипотечными заявками с онлайн-анкетой заёмщика, которая подключена более чем к 40 банкам. Интегрирована с Госуслугами, сервисами 15 страховых компаний для оперативного оформления полиса и системой предсказания вероятности одобрения.
-
Модуль электронной регистрации — платформу для оформления заявок в Росреестр, которая интегрирована с мобильным приложением Госключ.
-
Ипотечный калькулятор — виджет для сайта застройщика с ипотечными программами и ставками.
-
Витрину — модуль, который отображает продающиеся объекты, имеет фильтры для подбора квартир.
-
Личный кабинет клиента — систему, в которой клиент может посмотреть квартиры застройщика, сравнить варианты, добавить планировки в избранное и оформить заявку на ипотеку.
-
Систему распознавания документов — сервис, который анализирует содержание паспортов, проверяет их на ошибки и наличие всех страниц.
-
Систему аналитики — инструмент для отслеживания ключевых показателей работы: скорости обработки заявок, времени ответа банков, эффективности менеджеров и определения портретов покупателей.
В состав платформы входит инструмент на основе искусственного интеллекта «ДВИЖ AI». Он прогнозирует вероятность одобрения ипотечной заявки клиента и помогает подобрать лучший банк для её отправки.
ДВИЖ интегрирован с amoCRM, Битрикс24, MacroCRM и BPMSoft. Для подключения других сервисов используется OpenAPI.
Бэкенд системы написан на PHP с использованием фреймворка Symfony, а фронтенд — на JavaScript с EmberJS. Модули платформы перенесли на 38 виртуальных машин Yandex Compute Cloud. Оперативные данные о клиентах и заявках разместили в Yandex Managed Service for PostgreSQL. Для хранения файлов из заявок в бизнес-сервисах использовали Yandex Object Storage. Для анализа и визуализации данных платформу интегрировали с Yandex DataLens, и сотрудники могут оперативно просматривать дашборды с ключевыми показателями работы.
Dev- и тестовое окружения тоже работают в Yandex Cloud. Для построения CI/CD использовали Yandex Managed Service for GitLab с автоматическим тестированием кода.
Для связности между сервисами платформы и доступа в интернет команда использует Yandex Virtual Private Cloud, а для распределения входящего трафика между компонентами веб‑приложений и терминирования TLS-трафика — Yandex Application Load Balancer. Кроме того, компания применяет Yandex Cloud DNS и Yandex Cloud Logging.
Информационную безопасность платформы и защиту от DDoS-атак реализуют с помощью Yandex Smart Web Security. Yandex Monitoring собирает, хранит и отображает метрики облачных ресурсов и прикладных сервисов, позволяя отслеживать работоспособность системы.
Лёгкое масштабирование инфраструктуры и высокая доступность
За полгода разработчики ДВИЖа развернули решение в инфраструктуре Yandex Cloud и запустили его в эксплуатацию. Основной результат миграции платформы в облако — высокий уровень доступности решения, гибкость масштабирования и простота подключения управляемых сервисов. Благодаря переходу в облако специалисты ДВИЖа ускорили настройку инфраструктуры для новых микросервисов — их развёртывание теперь занимает 10 минут, при этом число задействованных сотрудников не увеличилось.
Расходы соответствуют изначальным ожиданиям «Цифровых продаж» и сохраняются в допустимых пределах, несмотря на рост количества микросервисов. При этом операционные затраты на поддержание инфраструктуры сократились примерно вдвое. IT-расходы стали более детализированными благодаря удобному биллингу Yandex Cloud.
Компания планирует завершить перенос оставшихся сервисов с физической инфраструктуры в Yandex Cloud и расширить применение Yandex Smart Web Security.
Мнение
Я выбрал Yandex Cloud по нескольким причинам. Во-первых, я сам работал в Яндексе и хорошо знаком с принципами, на которых строится работа компании. Сервисы Yandex Cloud в первую очередь используются самим Яндексом, поэтому их развитие ориентировано на постоянное улучшение качества и функциональности. При этом Yandex Cloud предлагает самый большой набор сервисов для запуска и поддержки IT-инфраструктуры. Во-вторых, моя цель заключалась в том, чтобы максимально переложить эксплуатационные затраты на облачного провайдера. Этого удалось достичь в том числе благодаря высококачественной поддержке Yandex Cloud, которая полностью покрывает наши потребности.