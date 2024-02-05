Как ДЭК и ATC создали голосового помощника для 3,5 миллионов абонентов

ПАО «ДЭК» — холдинговая компания, которая входит в группу компаний «РусГидро» и управляет Дальневосточной генерирующей компанией, Дальневосточной распределительной сетевой компанией, дочерними и зависимыми обществами.

Основные задачи ДЭК: бесперебойное снабжение клиентов электричеством, регулирование энергетических тарифов, повышение инвестиционной привлекательности энергетического сектора и развитие энергетической отрасли региона. В рамках этих задач ДЭК нужно оптимизировать бизнес‑процессы и повысить эффективность обслуживания запросов потребителей.

Чтобы оптимизировать обслуживание клиентов, ДЭК решила использовать голосового помощника, а партнёром в реализации выступила компания АТС, которая девять лет создаёт цифровых помощников. АТС — официальный партнёр Yandex Cloud, занимается разработкой и внедрением голосовых роботов для входящих и исходящих звонков, аналитикой и подключением голосовых ассистентов в мобильные приложения. АТС реализует проекты с помощью Yandex SpeechKit. Языковые модели и средства восприятия естественного языка приближают разговор ассистентов АТС к человеческому и распознают 92–95% речи.

При проектировании инфраструктуры операционного управления ДЭК рассматривала on‑premise‑решение, считая такой вариант наиболее безопасным. Но выбрала облачное решение из‑за возможностей оперативного кратного масштабирования процессов и высокой надёжности.

ДЭК пришла к выводу, что облачные решения не только эффективно масштабируют производственные мощности для обслуживания клиентов, но и кратно сокращают расходы на оказание услуг и операционный менеджмент.

Платформу для облачного решения компания выбирала ещё в 2018 году. Рассматривали сервисы Google и Yandex Cloud. Выбрали Yandex Cloud, так как ДЭК работает с российскими абонентами, а облачная платформа полностью соответствует требованиям ФЗ № 152 «О персональных данных».