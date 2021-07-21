Как British American Tobacco повысила качество обслуживания клиентов с помощью речевой аналитики

Компания BAT заботится о качестве клиентского сервиса — это один из главных трендов в розничных продажах последних лет. Клиент стремится к тому, чтобы продавцы в фирменных магазинах всегда грамотно взаимодействовали с посетителями, предоставляя им исчерпывающую и точную информацию. Потребители становятся более грамотными, и бизнесу важно говорить с аудиторией на одном языке, предвосхищать ожидания об уровне обслуживания.

Раньше команда BAT записывала и анализировала разговоры своих консультантов в торговых центрах с помощью планшетов, на которых работники презентовали продукцию. Затем вручную расшифровывали и анализировали каждую запись и проверяли: следуют ли консультанты скриптам, используют ли ключевые слова, собирали информацию о нескольких других метриках. На ручную аналитику уходило очень много времени — удавалось обрабатывать только 8–10% разговоров, и этого было недостаточно для эффективных управленческих решений.

В 2020 году BAT захотела внедрить автоматизированную речевую аналитику: записывать разговоры консультантов в точках продаж системы нагревания табака в России, быстро расшифровывать и анализировать эти данные, чтобы корректировать работу консультантов в режиме реального времени.

У нашего клиента была задача не только автоматизировать аналитику каждой записи, но и получать сводную статистику о продавцах в разрезе региона и разных периодов.

Выбор в пользу речевых технологий SpeechKit был сделан после того, как клиент проанализировал доступные предложения на рынке. BAT обратилась к Yandex Cloud, где ей предложили решение «Аудиобейджи» нашего партнера VocaTech на базе технологии SpeechKit. Во время запуска пилотного проекта оно показало самые высокие показатели как по качеству записи звука (количество фонового шума, запись речи покупателя и т. д.), так и по скорости распознавания.