Настоящие правила (далее — «Правила») регулируют некоммерческое использование логотипа, иконки и бейджа Yandex Cloud, размещенных в документе «Стиль платформы Yandex Cloud: логотип, иконка и бейдж» (далее — «Гайдлайн») и правообладателем которых является ООО «ЯНДЕКС» (далее — Яндекс).

Любой желающий может разместить логотип, иконку и/или бейдж на своем сайте или в мобильном приложении при соблюдении Правил и Гайдлайна. Для использования логотипа, иконки и/или бейджа иным образом нужно получить письменное разрешение Яндекса, обратившись по адресу potashevat@yandex-team.ru. Нельзя искажать внешний вид, пропорции и цветовую гамму логотипа, иконки и/или бейджа или их частей, за исключением прямо предусмотренных Гайдлайном случаев. Также нельзя использовать логотип, иконку и/или бейдж или их части как элементы других логотипов, иконок, бейджей, товарных знаков, фирменных наименований, слоганов и прочего. Нельзя размещать логотип иконку и/или бейдж таким образом, при котором может возникнуть предположение о сотрудничестве Яндекса с какой-либо компанией (лицом) или причастности Яндекса к предлагаемым товарам, услугам, мероприятиям, за исключением случаев, отдельно согласованных с Яндексом или ООО «Яндекс.Облако». Логотип, иконку и/или бейдж запрещается размещать на сайтах и в мобильных приложениях, которые не соответствуют требованиям законодательства, в том числе, но не ограничиваясь указанным, содержат недостоверную информацию о Яндексе или его аффилированных лицах, их услугах; материалы, размещение которых нарушает интеллектуальные права, порочит честь, достоинство или деловую репутацию Яндекса или его аффилированных лиц. Яндекс оставляет за собой право вносить в Правила изменения. Такие изменения будут обязательными для всех лиц, использующих логотип, иконку и/или бейдж на основании Правил. Действующая редакция Правил всегда размещается по адресу https://cloud.yandex.ru/brandbook/terms. В случае использования логотипа, иконки и/или бейджа способами, не предусмотренными Правилами, Яндекс оставляет за собой право обратиться за защитой своих законных прав и интересов в правоохранительные и/или судебные органы.