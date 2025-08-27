Как были обнаружены скрытые «переключатели» в геноме человека

Тип графика, показывающий распределение данных. Центральная линия соответствует медиане (середине данных), а границы «ящика» и «усов» отражают разброс и вариабельность значений.

Способ представления статистической значимости результатов теста. Чем выше значение −log10(p‑value), тем меньше вероятность случайности результата и выше статистическая значимость.

Метод статистического анализа, при котором исходные данные многократно перемешиваются для оценки вероятности получения наблюдаемого результата случайно. Выполняется 1000 раз для повышения точности оценки.

Шесть образцов клеток, выделенных из разных типов раковых опухолей человека. Используются для изучения механизмов заболевания и тестирования препаратов.

На изображении выше показано статистически значимое обогащение Z‑ДНК в разных типах регуляторных элементов. Box‑plot — распределение −log10 (p‑value), полученное после проведения 1000‑кратных пермутационных тестов для 6 раковых клеточных линий — визуально подтверждает статистическую значимость обогащения в SE‑E и TE.

Пар нуклеотидов гуанин (G) и цитозин ©, которые входят в состав ДНК и отвечают за её стабильность.

Единица длины ДНК, равная 1000 пар нуклеотидов (оснований). Например, участок в 5 кб содержит 5000 пар оснований.

Означает, что на каждые 1000 пар оснований ДНК приходится примерно 0,022 мутации — или примерно 22 мутации на миллион пар оснований.

Места, где левозакрученная ДНК совпадает с участками прикрепления белков KLF/SP, управляющих считыванием генов.

Международная база данных, в которой собрана информация о связи конкретных вариантов генов и участков ДНК с различными заболеваниями и нарушениями у человека.

Z‑ДНК гораздо чаще встречается в супер‑энхансерах

Анализ показал, что левозакрученные участки ДНК гораздо чаще встречаются внутри супер‑энхансеров. Их количество в 47 раз больше, чем на случайных участках генома с таким же содержанием GC‑нуклеотидов. Иными словами, Z‑участки явно тяготеют к супер‑энхансерам, а их распределение по геному не случайно.

Мутации редко поражают Z‑ДНК «регуляторы»

Многие тяжёлые болезни, особенно рак и аутоимунные расстройства, связаны с поломкой супер‑энхансеров. Новое исследование подтвердило: если Z‑ДНК «регулятор» повреждён и проявляет необычный паттерн активности, с большой вероятностью может быть нарушена важная функция клетки, ткани и, как следствие, это оказывает системный негативный эффект на человеческий организм.

По данным международного проекта «1000 геномов», в областях Z‑ДНК медианная частота мутаций в нефункциональных участках ≈ 0,108 на килобазу — это в 5 и в 12 раз выше, чем в активных и малоактивных элементах супер‑энхансеров (≈0,022 и 0,009/кб).

Это наблюдение говорит о сильном естественном отборе, который «бережёт» критически важные места регуляции от лишних изменений. При этом мутации в регуляторных регионах могут быть важными «двигателями» в развитии серьёзных заболеваний, влияя на работу ключевых генов. Поэтому группа учёных сосредоточилась на более прицельном изучении таких изменчивых участков, чтобы лучше понять их роль в возникновении болезней и потенциально разработать новые методы диагностики и терапии.

Обнаружили «горячую точку» на десятой хромосоме

Среди сотен супер‑энхансеров особое внимание привлёк небольшой участок на десятой хромосоме, который оказался частью супер‑энхансера. Здесь обнаружилось неожиданное совпадение Z‑участков с мотивами связывания белков — регуляторов транскрипции KLF/SP. По данным базы ClinVar, известные мутации в этом участке связаны с нейродегенеративными заболеваниями.

Команде учёных удалось обнаружить в этом супер‑энхансере пять наследуемых длинных и коротких мутаций, роль которых для здоровья человека остаётся неизвестной. Все они приходятся на Z‑участки ДНК и меняют мотивы KLF/SP — потенциально это может приводить к изменению работы зависимых от этих регионов генов.