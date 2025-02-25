Базы данных: основные типы и их особенности

Базы данных стали основой современного цифрового мира. Они функционируют незаметно, но именно благодаря им люди совершают покупки в интернете, используют банкоматы и общаются в соцсетях.

Бизнес накапливает петабайты информации. От масштабных торговых площадок до научных организаций — везде нужны инструменты, способные не только сохранять и упорядочивать данные, но и эффективно их анализировать.

В статье расскажем, что такое базы данных, как их используют в разных сферах и почему реляционные и нереляционные модели дополняют друг друга. Уделим внимание облачным системам, которые, по прогнозам Gartner , станут основным направлением развития отрасли в ближайшие годы .

Базы данных и системы управления ими

Что такое база данных

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) — крупнейшая в мире профессиональная ассоциация инженеров, учёных и специалистов в области электротехники, электроники, компьютерных наук и смежных дисциплин.

База данных — это организованная совокупность связанных между собой данных, хранящихся в электронном виде. В отличие от обычного набора файлов, она построена по чётким правилам и имеет продуманную структуру. По определению IEEE, это «организованная коллекция данных, которая позволяет легко получать к ней доступ, управлять ею и обновлять содержимое по мере необходимости».

В основе каждой базы лежит модель данных — она определяет устройство хранилища и способы связи его элементов. Современные базы опираются на строгие схемы, что не даёт информации превратиться в хаос. Благодаря этому все сведения сохраняют порядок и точно отражают реальные объекты с их взаимосвязями.

Компании собирают в базах данных всю важную информацию: о клиентах, продажах, ресурсах и т. д. Это позволяет не принимать решения на основе догадок, а опираться на проверенные факты. По данным Harvard Business Review , компании, использующие data‑driven‑подход, показывают лучшие результаты в бизнесе.

Система управления базами данных

Традиционно базу данных и систему управления базами данных (СУБД) разделяли: первая хранила информацию, вторая — управляла ею. Сегодня эта граница часто стирается и термины используют как синонимы. Если провести аналогию, база данных — библиотека с книгами, а СУБД — библиотекарь, который помогает найти нужную книгу и поддерживает порядок на полках.

СУБД — это программный комплекс, выступающий посредником между пользователями и данными. Он создаёт структуру хранилища, добавляет, ищет и изменяет информацию, защищает её целостность. Благодаря СУБД разработчикам не нужно думать о технических деталях вроде расположения файлов на диске или организации параллельной работы — система берёт эти задачи на себя.

Принципы работы СУБД

CRUD — Create, Read, Update, Delete.

Atomicity, Consistency, Isolation, Durability — Атомарность, Согласованность, Изолированность, Долговечность.

СУБД обеспечивает выполнение четырёх основных операций с данными: создание, чтение, обновление и удаление. Для этого она использует два основных языка:

Язык описания данных (DDL) — отвечает за создание структуры базы данных. Язык манипулирования данными (DML) — управляет информацией внутри существующей структуры.

В реляционных СУБД главным инструментом работы выступает язык SQL, который объединяет в себе функции обоих этих языков.

Многие реляционные СУБД поддерживают механизм транзакций, который обеспечивает целостность данных при одновременной работе пользователей. В таких системах транзакции часто следуют принципам ACID:

атомарность — операция выполняется полностью или не выполняется вовсе;

согласованность — данные переходят из одного целостного состояния в другое;

изоляция — параллельные транзакции не влияют друг на друга;

надёжность — результаты успешных транзакций сохраняются.

Современные СУБД предлагают различные инструменты для оптимизации: в некоторых есть функции автоматического индексирования, в других требуется ручная настройка индексов. Многие системы умеют кешировать часто запрашиваемые данные в памяти и координировать параллельный доступ. Набор возможностей зависит от конкретной СУБД — от реляционных с полной поддержкой ACID до NoSQL‑решений, где часть этих свойств может быть ослаблена ради производительности и масштабируемости.

Взаимосвязь базы данных и СУБД

При реализации базы данных внутри СУБД создаётся логическая модель данных — реляционная, объектная или другие, а также физическая модель организации хранения. Логическая модель определяет, как данные представлены и связаны между собой. Физическая модель определяет, как данные фактически размещаются на носителях информации.

База данных следует правилам модели при хранении информации, а СУБД обеспечивает соблюдение этих правил и даёт инструменты для управления данными.

Типы баз данных

Каждая база данных строится на основе определённой модели данных. Эта модель определяет, как система представляет информацию, устанавливает связи между отдельными элементами и организует всю структуру хранения. От выбора модели зависит, как будет выполняться доступ к данным, какие операции будут эффективны, а какие — затруднены. Поскольку разные задачи требуют различных подходов, сформировалось несколько основных типов баз данных.

Основные типы баз данных по модели данных

Иерархические базы данных

Система управления базами данных с иерархической моделью «родитель‑потомок». Обеспечивает высокую производительность транзакций и применяется в критически важных банковских системах.

Эти базы имеют древовидную структуру с чёткими отношениями «родитель‑потомок». Это иерархическая структура, где каждый элемент, кроме корневого, имеет только одного родителя, но может иметь несколько потомков. Такая модель хорошо подходит для представления организационных структур или файловых систем.