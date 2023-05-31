Что такое DevSecOps и концепция Shift-left

DevSecOps — актуальное направление в разработке, благодаря которому организации могут быстро создавать и выпускать защищенные приложения. Этот подход помогает обеспечивать безопасность на всех этапах цикла разработки и доставки программного обеспечения и соблюдать требования ИБ.

Из серии статей вы узнаете об основных этапах DevSecOps-пайплайна, автоматизированных проверках безопасности при разработке ПО, бесплатных и опенсорс-инструментах. Также вы найдёте советы, которые помогут раньше обнаруживать уязвимости и улучшать безопасность приложения.

Эта статья будет полезна руководителям и сотрудникам отделов информационной безопасности, разработки и DevOps-командам. Она поможет оценить зрелость вашего DevSecOps-пайплайна, разработать дорожную карту его развития, выбрать правильные инструменты для каждой задачи и просто лучше понять, как управлять проектами в соответствии с философией DevSecOps.