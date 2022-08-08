Резервное копирование данных в Yandex Cloud с помощью Hystax Acura
В Yandex Cloud Marketplace добавлен образ Hystax Acura Backup, который позволяет восстановить данные с любой платформы — виртуальной и физической. Собрали в одной статье возможности решения и его преимущества перед другими аналогичными продуктами.
Hystax Acura Backup — автоматизированное программное решение по резервному копированию данных в Yandex Cloud с любой исходной площадки. Продукт позволяет восстановить данные и работоспособность бизнес-приложений в случае аварийных ситуаций, вирусных атак, программных и аппаратных сбоев.
Учитывая, что Hystax Acura Backup объединяет в себе возможности и Disaster Recovery, и Cloud Backup, расскажем про эти решения подробнее:
Disaster Recovery необходим для того, чтобы как можно быстрее восстановить работоспособность ИТ-инфраструктуры в случае наступления аварии и с наименьшей потерей данных. Для этого необходима точка отката (Recovery Point Objective или RPO) и минимальное время восстановления из резервной копии (Recovery Time Objective или RTO).
При Disaster Recovery не нужно хранить историю реплик, и не сильно важны разные опции восстановления вроде file/folder recovery, гранулярное восстановление в базы данных. Важно быстро восстановить «все как было» на резервной площадке и потом вернуть без потерь обратно.
Cloud Backup, в свою очередь, не настолько привязан к RPO и RTO. Основная его задача — регулярно делать restore points, оптимально с точки зрения хранения их записывать, предоставлять различные опции доступа до точки восстановления и способов восстановления — файлы и папки, записи в базе данных, вся машина.
Hystax Acura Backup построен на движке от Hystax Acura и объединяет несколько особенностей:
RPO в 45+ секунд на Linux, 2+ минуты на Windows. Быстрые репликации позволяют ставить любое расписание и не грузить машину во время репликации надолго. На Windows используется система VSS, что позволяет обеспечить Application Consistent для снапшотов всех баз данных и данных приложений, а Linux — Crash Consistent восстановление с возможностью добавления pre- и post-snapshot скриптов при необходимости оповещения приложений о репликации.
Хранение restore point в любом S3-подобном объектном хранилище, либо NFS/Samba. Такие системы хранения данных сильно дешевле и идеально подходят для хранения реплик. Restore point хранятся объектами по 50GB. Рядом лежат метаданные в виде sqlite баз данных — можно восстановить данные из любого снапшота.
Восстановление в виде поднятой виртуальной машины на любую площадку или выгрузка образа.
Высокий уровень масштабируемости. Hystax Acura Backup может централизованно восстанавливать тысячи машин за раз, так как использует Kubernetes, который легко горизонтально масштабируется на любое количество нод.
Резервное копирование данных — это один из базовых инструментов обеспечения безопасности данных и ИТ-инфраструктуры для предотвращения простоев и поддержания непрерывности бизнеса, как для крупных, так и небольших компаний. Воспользуйтесь Hystax Acura Backup, чтобы быстро восстановить работоспособность ваших бизнес-приложений без потерь данных в случае аварийных ситуаций.