Резервное копирование данных в Yandex Cloud с помощью Hystax Acura

Hystax Acura Backup — автоматизированное программное решение по резервному копированию данных в Yandex Cloud с любой исходной площадки. Продукт позволяет восстановить данные и работоспособность бизнес-приложений в случае аварийных ситуаций, вирусных атак, программных и аппаратных сбоев.

Учитывая, что Hystax Acura Backup объединяет в себе возможности и Disaster Recovery, и Cloud Backup, расскажем про эти решения подробнее: