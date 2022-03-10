Связаться с намиПодключиться

Долгосрочные планы по развитию зон доступности Yandex Cloud (Development of Yandex Cloud AZs)

Несколько месяцев назад мы запланировали поэтапный вывод из эксплуатации зоны доступности ru‑central1‑c, на замену которой придёт новая зона доступности.

10 марта 2022 г.
Платформенная инфраструктура Yandex Cloud в каждом из дата‑центров Яндекса называется зоной доступности (AZ). На данный момент в составе нашего российского региона включены три зоны доступности:

  • ru‑central1‑a

  • ru‑central1‑b

  • ru‑central1‑c

Мы неоднократно рассказывали о том, что за каждой зоной доступности скрывается полностью независимый ЦОД, который находится под управлением инженерной команды Яндекса. Но как многие знают, ЦОДы имеют свои ограничения, в первую очередь технические. Из трёх действующих площадок ru‑central1‑a и ru‑central1‑b были спроектированы и построены по принципам «Green Field», что позволяет нам максимально эффективно масштабироваться, в то время как ru‑central1‑c — это «Brown Field», и мы уже видим, что в этой зоне невозможно получить бесконечно масштабируемый ресурс.

Для нас принципиально важно предоставить нашим клиентам облако в полном смысле этого слова, масштабируемое и эффективное, чтобы вы всегда получали столько ресурсов, сколько требуют ваши задачи. Поэтому несколько месяцев назад мы запланировали поэтапный вывод из эксплуатации (deprecation) зоны доступности ru‑central1‑c, на замену которой придёт новая зона доступности.

График изменений

  • Апрель 2022

    • Вводится новый тип квот — зональные квоты, определяющие максимальное количество ресурсов, которые могут быть созданы в определённой зоне доступности (подробнее в документации).

    • Существующие клиенты не смогут автоматически увеличить квоты своих ресурсов (зональные ресурсы Compute Cloud, узлы кластеров Managed Service for Kubernetes®) в ru‑central1‑c.

    • Новые зональные сервисы (виртуальные машины Compute Cloud с GPU и vGPU, выделенные хосты на платформе Intel Ice Lake, хосты Managed Service for Greenplum®) не будут доступны в ru‑central1‑c.

  • Q3 2023

    • Запуск новой зоны доступности ru‑central1‑d.

Важно отметить, что мы не планируем вводить какие‑либо ограничения для управляемых баз данных, где для отказоустойчивости требуется наличие трёх зон доступности в конфигурации кластеров, и для отказоустойчивых конфигураций мастеров сервиса Managed Service for Kubernetes®.

Сейчас наша команда работает над подходящими инструментами миграции.

Если у вас есть вопросы или пожелания, свяжитесь с вашим аккаунт‑менеджером или службой технической поддержки Yandex.Cloud.

We refer to the Yandex Cloud platform infrastructure in each Yandex data center as an availability zone (AZ). Currently, there are three availability zones within the Russian region:

  • ru‑central1‑a

  • ru‑central1‑b

  • ru‑central1‑c

We have mentioned before that each availability zone is a completely independent data center managed by the Yandex engineering team. As many of you may know, however, data centers have their limitations (primarily technical). Of our three AZs, ru‑central1‑a and ru‑central1‑b were designed and built according to Green Field principles, which allow us to scale as efficiently as possible, while ru‑central1‑c is a Brown Field. We can already see that it is impossible to make this zone into an infinitely scalable resource.

It is fundamentally important for us to provide our customers with a full‑fledged cloud, scalable and efficient, so that you can always get as many resources as you need. A few months ago, we planned a phased decommissioning (deprecation) of ru‑central1‑c, which will be replaced by a new availability zone.

Scheduled changes

  • April 2022

    • A new quota type — zonal quotas — is being introduced. They will determine the maximum number of resources that can be created in a certain availability zone.

    • Existing customers will not be able to automatically increase their resource quotas (Compute Cloud zonal resources, Managed Service for Kubernetes® cluster nodes) in ru‑central1‑c.

    • New zonal services (Compute Cloud VMs with GPU and vGPU, dedicated hosts on the Intel Ice Lake platform, Managed Service for Greenplum® hosts) will not be available in ru‑central1‑c.

  • Q3 2023

    • Launch of the new availability zone: ru‑central1‑d.

Please note that we do not plan to introduce any restrictions for managed databases, where fault tolerance requires the presence of three availability zones in the cluster configuration, or for fault‑tolerant configurations of Managed Service for Kubernetes® master services.

Our team is currently working on suitable migration tools.

If you have any questions or suggestions, please contact your account manager or the Yandex Cloud tech support team.

