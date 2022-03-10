Долгосрочные планы по развитию зон доступности Yandex Cloud (Development of Yandex Cloud AZs)

Платформенная инфраструктура Yandex Cloud в каждом из дата‑центров Яндекса называется зоной доступности (AZ). На данный момент в составе нашего российского региона включены три зоны доступности:

ru‑central1‑a

ru‑central1‑b

ru‑central1‑c

Мы неоднократно рассказывали о том, что за каждой зоной доступности скрывается полностью независимый ЦОД, который находится под управлением инженерной команды Яндекса. Но как многие знают, ЦОДы имеют свои ограничения, в первую очередь технические. Из трёх действующих площадок ru‑central1‑a и ru‑central1‑b были спроектированы и построены по принципам «Green Field», что позволяет нам максимально эффективно масштабироваться, в то время как ru‑central1‑c — это «Brown Field», и мы уже видим, что в этой зоне невозможно получить бесконечно масштабируемый ресурс.