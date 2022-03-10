Долгосрочные планы по развитию зон доступности Yandex Cloud (Development of Yandex Cloud AZs)

График изменений
Апрель 2022
Вводится новый тип квот — зональные квоты, определяющие максимальное количество ресурсов, которые могут быть созданы в определённой зоне доступности (подробнее в документации).
Существующие клиенты не смогут автоматически увеличить квоты своих ресурсов (зональные ресурсы Compute Cloud, узлы кластеров Managed Service for Kubernetes®) в
ru‑central1‑c.
Новые зональные сервисы (виртуальные машины Compute Cloud с GPU и vGPU, выделенные хосты на платформе Intel Ice Lake, хосты Managed Service for Greenplum®) не будут доступны в
ru‑central1‑c.
Q3 2023
- Запуск новой зоны доступности
ru‑central1‑d.
