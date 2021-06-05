Создаём чат‑бот в Telegram на функциях: пошаговая инструкция

Мы напишем простого бота‑заготовку, которого можно использовать для написания полноценного приложения, добавив нужную вам функциональность.

Такого бота можно написать с использованием serverless‑подхода в крупных облаках, например, с помощью AWS Lambda или Google Cloud Functions. Мы напишем функцию на Yandex Cloud Function, сделаем Object Storage, чтобы хранить файлы, и спрячем нашу serverless‑архитектуру от пользователя с помощью сервиса Yandex API Gateway, который позволяет выступить фронтом для пользователя.

Шаг 1. Создайте бота с помощью BotFather

Прежде всего нужно зарегистрировать наше приложение в Telegram. Найдите в мессенджере главного бота BotFather и наберите команду /newbot . Для этого достаточно написать его имя user name и account name . В нашем случае account name — Serverless Hello Telegram Bot , username — ServerlessHelloTelegramBot . В результате вы получите token, запомните его, он потребуется на следующих этапах.

С помощью команды /setuserpic установите иконку для вашего бота. В нашем случае это картинка с именем sayhello.png.

На этом этапе у нас уже есть заготовка для бота. Дальше переходим в Yandex Cloud и начинаем создавать инфраструктуру для бота.

Шаг 2. Создайте сервисный аккаунт

Войдите в ваш рабочий каталог.