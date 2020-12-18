Сервис Yandex Managed Service for SQL Server™ перешел в общий доступ

18 декабря 2020 года Yandex Managed Service for SQL Server, сервис управления СУБД SQL Server™, переходит в общедоступную версию. Это значит, что для него теперь действуют соглашение об уровне обслуживания (SLA) и правила тарификации.

Что меняется в тарифах

Теперь в Managed Service for SQL Server вы можете выбрать тип лицензии: Standard или Enterprise . Это позволит вам более гибко управлять стоимостью кластера.

Важно Итоговая стоимость лицензий в кластере складывается из лицензий ПО Windows Server Standard и Microsoft SQL Server. Использование лицензий тарифицируется помесячно на авансовой основе. Это означает, что плата взимается в начале периода тарификации еще до фактического потребления ресурсов сервиса. Например, если вы начнете пользоваться сервисом сегодня, 18 декабря, то сразу заплатите за оставшиеся дни декабря, то есть 13/30 от месячной стоимости лицензий. Это связано с правилами лицензирования Microsoft.

В документации мы подробно описали сценарии использования лицензий и их тарификацию и всегда готовы ответить на вопросы в разделе Поддержка в консоли управления.

Что меняется в сервисе

Согласно правилам лицензирования, мы предоставляем доступ к сервису по запросу. Чтобы начать пользоваться сервисов вам необходимо заполнить короткую форму на странице сервиса или в консоли управления .

После одобрения заявки вы сможете создать:

Кластер из одного хоста с SQL Server Standard или Enterprise Edition.

Отказоустойчивый кластер из трех хостов SQL Server Enterprise Edition с синхронной репликацией.

Такой кластер подходит для production среды.

Теперь вы можете следить за состоянием своих кластеров во вкладке Мониторинг и, в случае необходимости, восстановить кластер из резервной копии.

Подробнее о сервисе Managed Service for SQL Server читайте в документации.

Рекомендуем также посмотреть вебинар о том, как настроить Microsoft SQL Server в Yandex.Cloud для работы с наиболее популярными продуктами: 1C, SharePoint Server, Visual Studio.