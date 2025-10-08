Из архива общественного фонда «Охотники за петроглифами»
Yandex Qazaqstan разработал первую в стране AI‑модель для распознавания петроглифов
Модель позволит вести цифровой учёт и генерировать описания петроглифов. Решение создано при поддержке Центра технологий для общества Yandex Cloud, а датасет для обучения нейросети предоставил общественный фонд «Охотники за петроглифами».
Yandex Qazaqstan и фонд «Охотники за петроглифами» договорились о сотрудничестве для сохранения и защиты петроглифов. Компания предоставит фонду доступ к экспертизе и технологиям Центра технологий для общества, одно из ключевых направлений деятельности которого — технологическая поддержка проектов в области культуры.
На форуме Digital Bridge представили первые разработки в рамках этого проекта: AI‑решение для сохранения петроглифов на базе технологий Yandex Cloud и интерактивную карту этих рисунков. Специально обученная VLM‑модель распознаёт петроглифы, генерирует их описания и восстанавливает сюжеты плохо сохранившихся изображений. Интерактивная карта содержит географические координаты и описания сюжетов рисунков, а также указывает исторический период, к которому они относятся. Инструмент позволит учёным иметь единую базу и вести цифровой учёт этих памятников. Все это необходимо, чтобы лучше исследовать и оберегать петроглифическое наследие страны.
В проекте участвуют студенты Казахстанско‑Британского технического университета, которые уже принимали участие в другом проекте Центра технологий для общества — разработке нейросети для распознавания снежных барсов. В новом проекте студенты в составе рабочей группы будут обучать VLM на большом датасете, который «Охотники за петроглифами» собрали за годы экспедиций. Это поможет повышать точность распознавания рисунков и расширять карту петроглифов.
По оценкам фонда, Казахстан может обладать крупнейшим петроглифическим наследием в Евразии. В стране выявили более 300 крупных локаций, а всего, по предварительным оценкам археологов, их порядка 1500 скоплений. Основная их часть ещё не изучена и не описана.
В 2024 году совместно с «Институтом ботаники и фитоинтродукции» фонд «Охотники за петроглифами» открыл Евразийский природный парк петроглифов «Аркалан» в Главном ботаническом саду Алматы. Фонд постоянно проводит экспедиции и обнаруживает новые скопления рисунков. Одно из крупнейших, Ордакуль, с 26 тыс. петроглифов нашли в 2020 году в горах Даулыбай. А из новейших открытий 2025 года — несколько крупных скоплений в Жетысу в предгорьях Джунгарского Алатау, в частности в районе реки Коксу. Благодаря поддержке Центра технологий для общества все скопления будут упорядочены на карте, а AI поможет описать находки.
«Учитывая огромное количество петроглифов на территории Казахстана и недостаточное финансирование их исследования, эти археологические объекты находятся в зоне риска и часто уничтожаются при разработке карьеров или просто из‑за вандализма. Поэтому сейчас критически важно быстро обрабатывать данные о находках, которые нам удается обнаружить в ходе экспедиций. Большое время занимает подготовка документации и паспортизация памятников, а всё это необходимо, чтобы обеспечить петроглифам полноценную защиту. Поэтому автоматизация важна везде, где мы можем её применить».
«Петроглифы дошли до нас в разном состоянии, так что многие рисунки сложно распознать человеческому глазу. А между тем на камне — тысячелетний памятник. Наша модель распознаёт петроглифы, даже если они плохо сохранились, а также в разы ускоряет работу по их систематизации и описанию. Приятно, что и студенты проявляют интерес к проектам, связанным с петроглифами. Такие инициативы не только развивают их навыки, но и вносят вклад в сохранение культурного наследия Казахстана».