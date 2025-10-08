Yandex Qazaqstan разработал первую в стране AI‑модель для распознавания петроглифов

Yandex Qazaqstan и фонд «Охотники за петроглифами» договорились о сотрудничестве для сохранения и защиты петроглифов. Компания предоставит фонду доступ к экспертизе и технологиям Центра технологий для общества, одно из ключевых направлений деятельности которого — технологическая поддержка проектов в области культуры.

На форуме Digital Bridge представили первые разработки в рамках этого проекта: AI‑решение для сохранения петроглифов на базе технологий Yandex Cloud и интерактивную карту этих рисунков. Специально обученная VLM‑модель распознаёт петроглифы, генерирует их описания и восстанавливает сюжеты плохо сохранившихся изображений. Интерактивная карта содержит географические координаты и описания сюжетов рисунков, а также указывает исторический период, к которому они относятся. Инструмент позволит учёным иметь единую базу и вести цифровой учёт этих памятников. Все это необходимо, чтобы лучше исследовать и оберегать петроглифическое наследие страны.