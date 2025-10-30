Как промышленные компании создают цифровые сервисы на базе облака

Шкала GIA — международная шкала цвета бриллиантов (D–Z): D — полностью бесцветный, к Z усиливается жёлтый или коричневый оттенки. Цвет определяют сравнением с эталонами при контролируемом освещении.

Как АЛРОСА прогнозирует характеристики бриллиантов из алмазного сырья

Алмаз — это сырьё, а бриллиант — товар. Между ними сложная цепочка: от оценки качества до огранки. Чтобы заранее понимать, какие бриллианты и в каких пропорциях получатся из партий алмазов, мы разработали аналитическую ML‑модель «Алмаз‑Бриллиант».

Необработанные алмазы оценивают по ГОСТ : важны размер, форма, цвет и наличие дефектов. Кристаллы могут быть бесцветными, с желтоватым или коричневатым оттенком, иметь включения и микротрещины или, напротив, быть идеально чистыми. В зависимости от характеристик им присваивают определённую группу, которая влияет на итоговую огранку.

Важно, что из одного и того же кристалла алмаза могут получиться два или даже больше бриллиантов — и каждый будет отличаться цветом, формой и весом. Почему так:

Неоднородность кристалла . Внутри одного алмаза встречаются зоны с разной прозрачностью, оттенком и количеством включений.

. Внутри одного алмаза встречаются зоны с разной прозрачностью, оттенком и количеством включений. Подстройка под внутреннюю структуру . Чтобы сохранить ценность, кристалл часто распиливают на несколько заготовок — каждый будущий бриллиант получается разным.

. Чтобы сохранить ценность, кристалл часто распиливают на несколько заготовок — каждый будущий бриллиант получается разным. Компромисс огранки . Огранщик балансирует между сохранением массы, скрытием включений и целевой формой — отсюда различия в весе и пропорциях.

. Огранщик балансирует между сохранением массы, скрытием включений и целевой формой — отсюда различия в весе и пропорциях. Цвет раскрывается после огранки. Даже внешне однородный алмаз может дать камни в разных цветовых категориях из‑за особенностей преломления света.

Например, из алмаза высокой цветовой группы 1С по ГОСТ могут получиться бриллианты цветов D, E, F или G по международной шкале GIA (или 1, 2+, 2, 2− соответственно по ГОСТ) — в разных долях, в зависимости от конкретного кристалла и технологии обработки. Именно такие распределения и учится предсказывать наша система.

Классификация цветов бриллиантов по шкале GIA и ГОСТ GIA ГОСТ Описание GIA Описание ГОСТ D 1 Exceptional White+ Бесцветные высшие, а также с голубоватым оттенком E 2+ Exceptional White Бесцветные F 2 Rare White Бесцветные / С едва уловимым оттенком G 2− White+ С едва уловимым оттенком H 3+ White С незначительным оттенком I 3− Tinted White+ С незначительным оттенком J 4 Tinted White С небольшим желтоватым, сиреневым и серым оттенком, а также с незначительным коричневым оттенком K 5 Tinted Color+ С видимым жёлтым или серым оттенком L 6+ Tinted Color С видимым жёлтым или серым оттенком M 6 Faint Yellow С видимым жёлтым или серым оттенком N–OP 7 Very Light Yellow С ясно видимым жёлтым и лимонным оттенком QR 8‑1 Light Yellow Очень слабо окрашенные жёлтые ST 8‑2 Light Yellow Очень слабо окрашенные жёлтые UV 8‑3 Light Yellow Слабо окрашенные жёлтые WX 8‑4 Yellow Легко окрашенные жёлтые YZ–FLY 8‑5 Yellow — Light Fancy Yellow Светло‑жёлтые FY Fancy Fancy Yellow Жёлтые L–M–VLB 6‑1 Faint Brown Со слабым видимым коричневым оттенком N–OP–VLB 9‑1 Very Light Brown С ясно видимым коричневым оттенком QR–ST–VLB 9‑2 Light Brown Очень слабо окрашенные коричневые UV–VLB 9‑3 Light Brown Слабо окрашенные коричневые WX–VLB 9‑4 Light Brown Легко окрашенные коричневые YZ–VLB 9‑5 Brown — Fancy Light Brown Светло‑коричневые

В основе системы «Алмаз‑Бриллиант» — набор ML‑моделей, обученных на исторических данных, где сопоставлены характеристики сырьевых кристаллов и параметры уже огранённых камней. Алгоритмы ищут устойчивые закономерности и на их основе прогнозируют, какие сочетания признаков вероятнее всего получатся из того или иного кристалла.

Для обучения применялась библиотека с открытым исходным кодом CatBoost. Первые эксперименты запускали в облачной среде на анонимизированных данных — это позволило гибко масштабировать вычислительные мощности, быстро проверять гипотезы и без лишних затрат подбирать архитектуру модели. После валидации решение развернули во внутреннем контуре, где оно применяется в операционной работе.

На выходе модель выдаёт вероятностные распределения по цвету, массе, чистоте и форме. Эти прогнозы помогают планировать ассортимент и формировать ценовые ориентиры, но окончательное слово остаётся за экспертами. Работа с системой ведётся через BI‑среду: специалисты задают параметры, анализируют отчёты и принимают управленческие решения.