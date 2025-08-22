Как защитить конфиденциальные данные в облаке с помощью Yandex Security Deck

Cloud‑Native Application Protection Platform.

Более 38% инцидентов начинаются с компрометации облачной идентификации — цифровые ключи от корпоративной инфраструктуры становятся главной мишенью для группировок типа Tempest, которые превратили кибератаки в отлаженный бизнес с моделью Ransomware as a Service (RaaS).

Ландшафт облачных угроз трансформировался за последние полгода. По нашим данным, финальной целью 76% атак являются облачные базы данных и S3‑хранилища — злоумышленники идут прямо к самому ценному активу компаний. Финансовая мотивация стала доминирующей: более 61% атакующих преследуют конкретную цель — либо получить выкуп за расшифровку данных, либо шантажировать компании угрозой их публикации.

Параллельно ужесточается законодательство. С 30 мая 2025 года вступили в силу поправки к 152‑ФЗ «О персональных данных». Теперь операторы обязаны обрабатывать персональные данные исключительно на территории России и уведомлять Роскомнадзор о начале такой обработки. Штрафы выросли кратно: если скомпрометированы данные более 100 тыс. человек, компании грозит штраф до 15 млн рублей. За повторное нарушение — оборотный штраф от 1 до 3% годового дохода, но не менее 20 млн и не более 500 млн рублей.

В статье расскажем, как обеспечить безопасность конфиденциальных данных в облаке с помощью современных CNAPP — платформ защиты облачных систем и приложений, которые объединяют инструменты для мониторинга конфигураций облака, безопасности контейнеров и защиты данных. Наша платформа Yandex Security Deck реализует эту концепцию и включает DSPM — систему обнаружения и классификации конфиденциальных данных, на которой мы сосредоточимся в этой статье.